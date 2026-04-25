UBSE UK Board 10th, 12th Result 2026 OUT: उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं-12वीं का रिजल्ट जारी, यहां से देखें अपना स्कोरकार्ड

Uttarakhand Board 10th, 12th Result 2026 Live: उत्तराखंड के 10वीं और 12वीं की परीक्षा का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए गुड न्यूज है। आज उत्तराखंड बोर्ड ने सुबह 10 बजे कक्षा 10वी और 12वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं। सभी छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारी वेबसाइट Mint Hindi पर भी अपने परिणाम देख सकते हैं।
UBSE UK Board Result 2026: कैसे देखें उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं-12वीं का रिजल्ट?
सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर जाना होगा।
उसके बाद Class 10th या Class 12th रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा।
अब अपना रोल नंबर और कैप्चा कोड को फिल करना होगा।
उसके बाद Submit का बटन दबाते ही आपका रिजल्ट सामने होगा।
भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का स्क्रीनशॉट लें या प्रिंट निकाल लें।
उत्तराखंड में हाई स्कूल की टॉपर अक्षिता गोयल बनी हैं। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है।
उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सभी छात्र ubse.uk.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर जाना होगा।
उसके बाद Class 10th या Class 12th रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा।
अब अपना रोल नंबर और कैप्चा कोड को फिल करना होगा।
उसके बाद Submit का बटन दबाते ही आपका रिजल्ट सामने होगा।
भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का स्क्रीनशॉट लें या प्रिंट निकाल लें।
उत्तराखंड के 10वीं-12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सभी छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
बस कुछ ही देर में उत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट आने वाला है। इस बार हाईस्कूल के 1,12,266 और इंटर के 1,02,986 छात्र-छात्राओं ने बोर्ड परीक्षा दी थी।
उत्तराखंड बोर्ड ने इस साल इंटरमीडिएट की परीक्षा 21 फरवरी, 2026 से शुरु करवाई थी। वहीं हाईस्कूल की परीक्षा 23 फरवरी, 2026 से शुरु हुई थी।दोनों ही कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं 20 मार्च, 2026 को संपन्न हुईं।
उत्तराखंड के 10वीं-12वीं का रिजल्ट बस कुछ मिनटों में जारी होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी पूरी हो गई है। 10 बजे शिक्षा मंत्री रिजल्ट जारी करेंगे।
आज 12वीं की तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा। सभी छात्र रिजल्ट आने के बाद वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे।
उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट इस साल स्कूल पोर्टल पर भी जारी होगा।यूके बोर्ड 2026 के 10वीं 12वीं के छात्र स्कूल पोर्टल से अपना रिजल्ट देख पाएंगे।
साल 2025 में 10वीं का कुल पास प्रतिशत 90.77% रहा, जिसमें लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया था।
उत्तराखंड बोर्ड 12वीं का पिछले साल 2025 में काफी अच्छा रहा था। पिछले साल छात्रों का पास प्रतिशत लगभग 82 प्रतिशत से अधिक रहा था। सभी छात्रों ने अच्छे नंबर के साथ 12वीं की परीक्षा पास की थी।
सबसे पहले यूके बोर्ड रिजल्टऐप इंस्टॉल करें
अब ऐप को ओपन करें और अपने गूगल अकाउंट से लॉगइन करें
अब कक्षा 12 या कक्षा 10 चुनें
यूके बोर्ड रिजल्ट 2025 के लिए रोल नंबर दर्ज करें
अब कैप्चा कोड भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें
उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट 2025 (UK Board Result 2026 in hindi) मोबाइल स्क्रीन पर खुल जाएगा
उत्तराखंड बोर्ड यूपी बोर्ड की तरह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज सुबह 10 बजे 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी करेगा। सभी छात्र आधिकारिक वेबसाइट – ubse.uk.gov.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर जाना होगा।
उसके बाद Class 10th या Class 12th रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा।
अब अपना रोल नंबर और कैप्चा कोड को फिल करना होगा।
उसके बाद Submit का बटन दबाते ही आपका रिजल्ट सामने होगा।
भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का स्क्रीनशॉट लें या प्रिंट निकाल लें।
उत्तराखंड के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट आज जारी होने वाला है। आज करीब 2 लाख छात्रों का इतंजार खत्म हो जाएगा।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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