100 साल पुराने भारतीय रेस्टोरेंट पर बंद होने का खतरा! राजा चार्ल्स से लगाई गुहार, क्या बच पाएगी विरासत?

ब्रिटेन के सबसे पुराने भारतीय रेस्टोरेंट वीरास्वामी (Veeraswamy) पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट को बचाने के लिए इसके कर्मचारियों और समर्थकों ने अब किंग चार्ल्स तृतीय से मदद की गुहार लगाई है। करीब 100 साल पुराने इस रेस्टोरेंट ने अपनी खास भारतीय डिशेज के दम पर दुनियाभर में पहचान बनाई है।
क्यों बंद होने की नौबत आई?
दरअसल, रेस्टोरेंट का अपने मकान मालिक क्राउन एस्टेट (Crown Estate) के साथ लीज को लेकर विवाद चल रहा है। क्राउन एस्टेट ने 2024 में रेस्टोरेंट के मालिकों को जानकारी दी थी कि उनकी लीज को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। क्राउन एस्टेट का कहना है कि रेस्टोरेंट के वहां रहते हुए इमारत का नवीनीकरण करना सुरक्षित नहीं होगा। वहीं, रेस्टोरेंट के मालिक इस फैसले से सहमत नहीं हैं और इसे अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए बड़ा खतरा मान रहे हैं।
बता दें कि वीरास्वामी रेस्टोरेंट की शुरुआत साल 1926 में एडवर्ड पामर ने की थी। वो जनरल विलियम पामर के परपोते थे, जो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान वॉरेन हेस्टिंग्स के सैन्य और निजी सचिव रह चुके थे। समय के साथ ये रेस्टोरेंट लंदन में भारतीय खानपान के शौकीनों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया। यहां विंस्टन चर्चिल, चार्ली चैपलिन और मार्लन ब्रैंडो जैसी मशहूर हस्तियां भी खाना खा चुकी हैं।
20 हजार से ज्यादा लोगों ने शुरू की बचाने की मुहिम
रेस्टोरेंट को उसके ऐतिहासिक ठिकाने पर बनाए रखने के लिए कर्मचारी और विरासत संरक्षण से जुड़े लोग समर्थन जुटा रहे हैं। इसके लिए शुरू की गई ऑनलाइन याचिका पर 20 हजार से ज्यादा लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं। समर्थकों को उम्मीद है कि किंग चार्ल्स इस मामले में हस्तक्षेप कर कोई समाधान निकालने में मदद कर सकते हैं।इस विवाद को लेकर मामला अदालत तक पहुंच गया है। फिलहाल किंग चार्ल्स की ओर से इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है।