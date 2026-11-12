100 साल पुराने भारतीय रेस्टोरेंट पर बंद होने का खतरा! राजा चार्ल्स से लगाई गुहार, क्या बच पाएगी विरासत?

ब्रिटेन के सबसे पुराने भारतीय रेस्टोरेंट वीरास्वामी पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। मकान मालिक क्राउन एस्टेट ने उसकी लीज आगे न बढ़ाने का फैसला किया है। कर्मचारी और समर्थक रेस्टोरेंट को बचाने के लिए किंग चार्ल्स से मदद मांग रहे हैं; याचिका पर 20 हजार से अधिक हस्ताक्षर हुए हैं।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड12 Nov 2026, 07:06 PM IST
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100 साल पुराने भारतीय रेस्टोरेंट पर संकट
100 साल पुराने भारतीय रेस्टोरेंट पर संकट

ब्रिटेन के सबसे पुराने भारतीय रेस्टोरेंट वीरास्वामी (Veeraswamy) पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट को बचाने के लिए इसके कर्मचारियों और समर्थकों ने अब किंग चार्ल्स तृतीय से मदद की गुहार लगाई है। करीब 100 साल पुराने इस रेस्टोरेंट ने अपनी खास भारतीय डिशेज के दम पर दुनियाभर में पहचान बनाई है।

क्यों बंद होने की नौबत आई?

दरअसल, रेस्टोरेंट का अपने मकान मालिक क्राउन एस्टेट (Crown Estate) के साथ लीज को लेकर विवाद चल रहा है। क्राउन एस्टेट ने 2024 में रेस्टोरेंट के मालिकों को जानकारी दी थी कि उनकी लीज को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। क्राउन एस्टेट का कहना है कि रेस्टोरेंट के वहां रहते हुए इमारत का नवीनीकरण करना सुरक्षित नहीं होगा। वहीं, रेस्टोरेंट के मालिक इस फैसले से सहमत नहीं हैं और इसे अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए बड़ा खतरा मान रहे हैं।

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बता दें कि वीरास्वामी रेस्टोरेंट की शुरुआत साल 1926 में एडवर्ड पामर ने की थी। वो जनरल विलियम पामर के परपोते थे, जो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान वॉरेन हेस्टिंग्स के सैन्य और निजी सचिव रह चुके थे। समय के साथ ये रेस्टोरेंट लंदन में भारतीय खानपान के शौकीनों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया। यहां विंस्टन चर्चिल, चार्ली चैपलिन और मार्लन ब्रैंडो जैसी मशहूर हस्तियां भी खाना खा चुकी हैं।

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20 हजार से ज्यादा लोगों ने शुरू की बचाने की मुहिम

रेस्टोरेंट को उसके ऐतिहासिक ठिकाने पर बनाए रखने के लिए कर्मचारी और विरासत संरक्षण से जुड़े लोग समर्थन जुटा रहे हैं। इसके लिए शुरू की गई ऑनलाइन याचिका पर 20 हजार से ज्यादा लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं। समर्थकों को उम्मीद है कि किंग चार्ल्स इस मामले में हस्तक्षेप कर कोई समाधान निकालने में मदद कर सकते हैं।इस विवाद को लेकर मामला अदालत तक पहुंच गया है। फिलहाल किंग चार्ल्स की ओर से इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है।

About the Author

Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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