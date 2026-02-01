Union Budget 2026 LIVE Update: क्या बजट से मिडिल क्लास की चमकेगी किस्मत? टैक्स में राहत, छूट और नई घोषणाओं की उम्मीद

Budget 2026-27 LIVE Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फरवरी को देश का आर्थिक बजट (Budget 2026) पेश करने वाली हैं। हर साल की तरह इस बार भी बजट से किसान से लेकर व्यापारियों को काफी उम्मीदें हैं। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 9वां बजट पेश करेंगी। बजट से पहले वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया है। इसके अनुसार FY27 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.8 से 7.2 के बीच बढ़ेगी। वहीं विकास दर भी 7% रहने का अनुमान है। आज बजट के दिन शेयर बाजार खुलेगी और NSE और BSE दोनों नियमित समय पर कारोबार करेंगे। आइए जानते हैं बजट से जुड़ी हुई हर अपडेट