UP Board 10th Result 2026 Live: सफलता के नए आयाम स्थापित करें… बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को CM ने दी बधाई

UP Board 10th Result 2026 Live: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने 10वीं-12वीं कक्षा के नतीजों का ऐलान कर दिया है। इस साल दसवीं में 90.42% छात्र सफल रहे हैं। छात्र अब ऑनलाइन अपना परिणाम चेक कर सकते हैं और आगे की तैयारी में जुट सकते हैं।

Priya Shandilya
अपडेटेड23 Apr 2026, 06:53:40 PM IST
यूपी बोर्ड 10वीं के रिजल्ट जल्द ही घोषित होने वाले हैं।
यूपी बोर्ड 10वीं के रिजल्ट जल्द ही घोषित होने वाले हैं।

UPMSP UP Board 10th Result 2026 Live Updates: यूपी बोर्ड के लाखों छात्रों का इंतजार आखिरकार आज खत्म हो गया! माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है और इस बार के आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। इस साल दो छात्राओं कशिश और अंशिका ने संयुक्त रूप से प्रदेश में टॉप किया है। इतना ही नहीं बल्कि इस बार न सिर्फ रिजल्ट जल्दी आया है, बल्कि छात्रों के प्रदर्शन ने भी नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आइए जानते हैं इस साल के रिजल्ट की हर छोटी-बड़ी बात।

रिजल्ट से जुड़ी सभी जानकारी के लिए यहां पढ़ते रहे अपडेट्स:

यहां अपडेट्स फॉलो करें:
23 Apr 2026, 06:47:19 PM IST

UP Board 10th Result 2026 Live Updates: बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को सीएम योगी ने दी बधाई

UP Board 10th Result 2026 Live Updates: यूपी बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने X पोस्ट पर लिखा, "उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों एवं शिक्षकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह सफलता आपके अथक परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। आप सभी विद्यार्थी भविष्य में भी इसी लगन, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के साथ सफलता के नित नए आयाम स्थापित करें, माँ सरस्वती से यही प्रार्थना है।"

23 Apr 2026, 05:55:26 PM IST

UP Board 10th Result 2026 Live Updates: कौन हैं यूपी बोर्ड 10वीं टॉपर कशिश वर्मा?

UP Board 10th Result 2026 Live Updates: सीतापुर की कशिश वर्मा ने इस बार यूपी बोर्ड 10वीं के नतीजों में झंडे गाड़ दिए हैं। बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज की इस होनहार छात्रा ने 97.83% अंक पाकर प्रदेश की मेरिट लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है। कशिश की सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि वह एक बहुत ही साधारण परिवार से आती हैं, उनके पिता एक किसान हैं और मां गृहणी। बिना किसी बड़े संसाधनों या सुख-सुविधाओं के, कशिश ने अपनी मेहनत और अनुशासन को ही अपना हथियार बनाया। उनके शिक्षकों का कहना है कि कशिश शुरू से ही क्लास में अव्वल रही हैं।

23 Apr 2026, 05:43:15 PM IST

UP Board 10th Result 2026 Live Updates: यूपी बोर्ड 10वीं टॉपर अंशिका वर्मा ने बताया अपनी सफलत का राज

UP Board 10th Result 2026 Live Updates: बाराबंकी की अंशिका वर्मा ने हाईस्कूल में टॉप कर यह साबित कर दिया कि अगर इरादे नेक हों तो कामयाबी कदम चूमती है। अपनी जीत का राज खोलते हुए अंशिका ने बताया कि वह हर दिन नियम से 4 से 5 घंटे पढ़ाई करती थीं। अंशिका का पसंदीदा विषय मैथ्स है और वह आगे चलकर इसी क्षेत्र में अपना करियर संवारना चाहती हैं। उन्होंने अपने साथियों को बड़ा ही सीधा संदेश दिया है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बस डटकर मेहनत कीजिए।

23 Apr 2026, 05:21:44 PM IST

UP Board 10th Result 2026 Live Updates: 8,033 केंद्रों में हुई थी परीक्षा

UP Board 10th Result 2026 Live Updates: वर्ष 2026 की परीक्षाएं 8,033 केंद्रों पर 15 कार्य दिवसों में संपन्न हुईं। मूल्यांकन 254 केंद्रों पर निर्धारित समय में पूर्ण किया गया। हाईस्कूल का उत्तीर्ण प्रतिशत 90.42 तथा इंटरमीडिएट का 80.38 प्रतिशत रहा।” — डॉ. महेंद्र देव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश

23 Apr 2026, 05:18:28 PM IST

UP Board 10th Result 2026 Live Updates: 10वीं टॉपर्स की पहली तस्वीर

UP Board 10th Result 2026 Live Updates: 10वीं टॉपर्स की पहली तस्वीर

23 Apr 2026, 05:15:38 PM IST

UP Board 10th Result 2026 Live Updates: कितना रहा 10वीं का पास प्रतिशत

UP Board 10th Result 2026 Live Updates: यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि प्रदेश की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। इस साल 12वीं का कुल पास प्रतिशत 81.15% रहा, जबकि 10वीं में 90.11% छात्र सफल हुए। आंकड़ों की बात करें तो लड़कियों ने पासिंग परसेंटेज के मामले में लड़कों को मीलों पीछे छोड़ दिया है।

23 Apr 2026, 04:32:43 PM IST

UP Board 10th Result 2026 Live Updates: ये देखें 10वीं बोर्ड टॉपर्स की लिस्ट

UP Board 10th Result 2026 Live Updates: बेटियों ने मारी बाजी

1 कशिश वर्मा- 97.83%

1 अंशिका वर्मा- 97.83%

2 अदिति- 97.50%

3 अर्पिता- 97.33%

3 परी वर्मा- 97.33%

3 ऋषभ साहू- 97.33%

23 Apr 2026, 04:30:19 PM IST

UP Board 10th Result 2026 Live Updates: यूपी बोर्ड टॉपर्स को मिले इतने अंक

UP Board 10th Result 2026 Live Updates: यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा में इस बार दो छात्राओं ने संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। कशिश वर्मा और अंशिका वर्मा, दोनों ने 97.83% अंक हासिल कर पूरे प्रदेश में टॉप किया है। दूसरे स्थान पर अदिति रहीं, जिन्होंने 97.50% अंक हासिल किए। वहीं तीसरे स्थान पर भी मुकाबला काफी दिलचस्प रहा, जहां अर्पिता, परी वर्मा और ऋषभ साहू ने 97.33% अंक लाकर संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया।

23 Apr 2026, 04:16:07 PM IST

UP Board 10th Result 2026 Live Updates: यूपी बोर्ड 10वीं के रिजल्ट जारी, 90.42% छात्र हुए पास

UP Board 10th Result 2026 Live Updates: यूपी बोर्ड 10वीं कक्षा के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। हाईस्कूल में इस साल 90.42% छात्र सफल रहे हैं। इस साल 10वीं में दो छात्राओं कशिश और अंशिका ने संयुक्त रूप से पहले स्थान पर कब्जा जमाया।

23 Apr 2026, 03:50:39 PM IST

UP Board 10th Result 2026 Live Updates: यूपी बोर्ड इस साल जारी करेगा 16 लेयर वाली मार्कशीट

UP Board 10th Result 2026 Live Updates: यूपी बोर्ड की मार्कशीट में खास सुरक्षा फीचर्स जोड़े गए हैं, जिनमें एक विशेष QR कोड होगा जिससे छात्र अपनी मार्कशीट को डिजिटल रूप से सत्यापित (Verify) कर सकेंगे।

23 Apr 2026, 03:28:08 PM IST

UP Board 10th Result 2026 Live Updates: टॉपर्स को मिलेगा बड़ा इनाम, देखें लिस्ट

UP Board 10th Result 2026 Live Updates: लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य स्तर पर टॉप करने वाले छात्रों को करीब 1 लाख रुपये तक का नकद ईनाम दिया जा सकता है। वहीं जिले में टॉप करने वाले छात्रों को 21,000 रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा।

यहां पढ़ें पूरी खबर

23 Apr 2026, 03:23:09 PM IST

UP Board 10th Result 2026 Live Updates: मार्कशीट कहां और कैसे मिलेगी?

UP Board 10th Result 2026 Live Updates: रिजल्ट आने के बाद छात्र अपनी ओरिजिनल मार्कशीट बाद में अपने स्कूल से ले सकेंगे। साथ ही उसी समय स्क्रूटनी और सप्लीमेंट्री परीक्षाओं की तारीखों की जानकारी भी जारी कर दी जाएगी, ताकि आगे की तैयारी आसान रहे।

23 Apr 2026, 02:59:11 PM IST

UP Board 10th Result 2026 Live Updates: स्टेप मार्किंग से स्टूडेंट्स को मिली राहत

UP Board 10th Result 2026 Live Updates: रिजल्ट से पहले छात्रों के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर है! इस बार कॉपियों की चेकिंग में 'स्टेप मार्किंग' का पूरा ख्याल रखा गया है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने किसी सवाल का जवाब पूरा सही नहीं लिखा, लेकिन शुरुआत के स्टेप्स और फॉर्मूले सही लिखे हैं, तो भी आपको उनके नंबर जरूर मिलेंगे। खासकर मैथ्स और साइंस जैसे विषयों में अब केवल फाइनल आंसर गलत होने से पूरे मार्क्स नहीं कटेंगे।

23 Apr 2026, 02:56:15 PM IST

UP Board 10th Result 2026 Live Updates: पिछले साल किसने मारी बाजी?

UP Board 10th Result 2026 Live Updates: पिछले साल यूपी बोर्ड 10वीं में यश प्रताप सिंह ने 97.83% अंक लाकर टॉप किया था। उनके पीछे अंशी तिवारी और अभिषेक यादव 97.67% के साथ रहे, जबकि मृदुल गर्ग 97.50% के साथ चौथे नंबर पर थे। कुल पास प्रतिशत 90.11% रहा था।

23 Apr 2026, 02:33:56 PM IST

UPMSP UP Board 10th Result 2026 Live Updates: कब हुए थे एग्जाम?

UPMSP UP Board 10th Result 2026 Live Updates: कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू हुई थीं और 12 मार्च 2026 तक चलीं। कॉपियों का मूल्यांकन अप्रैल के पहले हफ्ते तक पूरा कर लिया गया, जिसके बाद रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी।

23 Apr 2026, 02:18:13 PM IST

UP Board 10th Result 2026 Live: पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी?

UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड के नियमों के मुताबिक, छात्र को हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत (33%) अंक लाने जरूरी हैं। अगर कोई छात्र एक या दो विषयों में कम नंबर लाता है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, बोर्ड ऐसे छात्रों के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा का विकल्प देता है।

23 Apr 2026, 02:11:58 PM IST

UP Board 10th Result 2026 Live: पिछले साल 10वीं का पास प्रतिशत

UP Board 10th Result 2026 Live: पिछले साल यूपी बोर्ड 10वीं के नतीजे काफी बेहतर रहे थे। कुल पास प्रतिशत 90.11% दर्ज किया गया, जिससे छात्रों का प्रदर्शन मजबूत नजर आया। इस बार भी ऐसे ही रिजल्ट की उम्मीद की जा रही है।

23 Apr 2026, 02:10:18 PM IST

UP Board 10th Result 2026 Live: शिक्षा मंत्री गुलाब देवी करेंगी रिजल्ट की घोषणा

UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड रिजल्ट की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाएगी। राज्य की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी नतीजे जारी करेंगी, जिसमें बोर्ड के सचिव और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। रिजल्ट जारी होते ही छात्र अपना परिणाम ऑनलाइन देख सकेंगे।

23 Apr 2026, 01:55:48 PM IST

UP Board 10th Result 2026 Live: DigiLocker से यूपी बोर्ड रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें?

UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड के छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट देखने और डाउनलोड करने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

  • सबसे पहले डिजीलॉकर की आधिकारिक वेबसाइट (digilocker.gov.in) पर जाएं या अपने फोन में डिजीलॉकर ऐप खोलें।
  • अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार डिटेल्स का उपयोग करके साइन-इन करें।
  • अगर आप पहली बार डिजीलॉकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 'Sign Up' पर क्लिक करें और OTP वेरिफिकेशन के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
  • लॉग-इन करने के बाद, होमपेज पर ‘Issued Documents’ या सीधे ‘Education’ सेक्शन पर क्लिक करें।
  • अब ड्रॉपडाउन या सर्च में 'Uttar Pradesh State Board of High School and Intermediate Education (UPMSP)' को सर्च करके चुनें।
  • इसके बाद अपनी क्लास के अनुसार 'Class 10 Marksheet 2026' या 'Class 12 Marksheet 2026' पर क्लिक करें।
  • अपना रोल नंबर और मांगी गई अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करें।
  • सारी जानकारी भरने के बाद ‘Get Document’ बटन पर क्लिक करें।
  • आपकी डिजिटल मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी।
  • अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए सुरक्षित सेव कर सकते हैं।
23 Apr 2026, 01:46:13 PM IST

UP Board 10th Result 2026 Live: SMS के जरिए ऐसे देखें रिजल्ट:

UP Board 10th Result 2026 Live: अगर इंटरनेट स्लो है या वेबसाइट खुलने में दिक्कत हो रही है, तो छात्र SMS के जरिए भी रिजल्ट देख सकते हैं।

कक्षा 12 के लिए: UP12 Roll Number लिखकर 56263 पर भेजें

कक्षा 10 के लिए: UP10 Roll Number लिखकर 56263 पर भेजें

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Priya Shandilya

नोटपैड, कैमरा और जमीनी खबरों की तलाश से शुरू हुआ प्रिया शांडिल्य का पत्रकारिता सफर आज डिजिटल मीडिया की दुनिया तक पहुंच चुका है। अखबार की ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल न्यूजरूम के डेस्क तक, प्रिया को पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों का अनुभव है। प्रिया ने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान उन्होंने प्रभात खबर में पहले इंटर्नशिप की और फिर यहीं रिपोर्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्होंने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में मेडिकल बीट पर डेढ़ साल तक फील्ड रिपोर्टर के तौर पर काम किया। इसके बाद उन्होंने गल्गोटियाज यूनिवर्सिटी, नोएडा से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट किया जहां उन्होंने Womeniaworld.com के लिए फ्रीलांस लेखन और फिर अमर उजाला में ट्रेनी जर्नलिस्ट के रूप में काम किया। साल 2019 में प्रिया ने Aajtak.in में न्यूज सब एडिटर के रूप में डिजिटल मीडिया में कदम रखा। यहां उन्होंने एंटरटेनमेंट, ट्रेंडिंग और ओपिनियन सेक्शन में खबरें लिखीं और संपादित कीं। इसके बाद वह बोस्टन बेस्ड अंग्रेजी वेबसाइट जय-हो.कॉम से जुड़ीं और कुछ रीजनल वेबसाइट्स के लिए फ्रीलान्स भी किया। 2023–24 के दौरान प्रिया ने मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए एक करियर गाइड बुक पर घोस्ट राइटर के रूप में काम किया। वर्तमान में प्रिया लाइवमिंट हिंदी में कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे बिजनेस, राजनीति, ट्रेंडिंग, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे, मार्केट्स और पर्सनल फाइनेंस जैसे विषयों पर सरल और तथ्यात्मक कंटेंट लिखती हैं। काम के अलावा प्रिया एक एनजीओ से जुड़ी हुई हैं और साथ ही लैंडस्केप पेंटिंग करती हैं।

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