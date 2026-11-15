UP Agniveer Job: यूपी में अग्निवीरों को 20% कोटा, इन विभागों में मिलेगा मौका, जानें योगी सरकार का पूरा प्लान

UP Agniveer Job: भारतीय सेना में चार साल तक देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले अग्निवीरों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अग्निपथ योजना के तहत सैन्य सेवा पूरी करने के बाद लौटने वाले युवाओं को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की भर्तियों में 20% आरक्षण दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में इसका ऐलान किया है।
इसके तहत पुलिस, प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (PAC), होमगार्ड, वन विभाग और कारागार विभाग सहित अन्य सरकारी विभागों में पूर्व अग्निवीरों को अवसर देने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, सेना में मिले प्रशिक्षण और अनुभव को देखते हुए इन युवाओं के लिए भर्ती की अलग व्यवस्था की जाएगी।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चार साल की सेवा पूरी कर सेना से लौटने वाले अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश सरकार के कई विभागों में 20 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा। इसमें प्रमुख रूप से ये विभाग शामिल हैं:
पुलिस विभाग: पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की गई है।
पीएसी: प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी की भर्तियों में भी उन्हें अवसर मिलेगा।
होमगार्ड: होमगार्ड भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को शामिल करने की बात कही गई है।
वन विभाग: वन विभाग की सरकारी भर्तियों में भी आरक्षण का लाभ देने का ऐलान हुआ है।
कारागार विभाग: जेल से जुड़ी सरकारी सेवाओं में भी पूर्व अग्निवीरों को अवसर मिलेगा।
यह लाभ अग्निपथ योजना के तहत सेना में चार साल की सेवा पूरी करने के बाद लौटने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए है। अग्निपथ योजना में चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों में से अधिकतम 25 फीसदी को नियमित कैडर में शामिल किया जा सकता है। बाकी अग्निवीर सेवा पूरी होने के बाद बाहर आते हैं। उनके लिए राज्य सरकार की यह व्यवस्था रोजगार का अवसर उपलब्ध करा सकती है।
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों में 20 फीसदी आरक्षण और बिना परीक्षा सीधी नियुक्ति का ऐलान किया है। हालांकि, इससे पहले कैबिनेट से मंजूर व्यवस्था चार विभागों की भर्ती और संबंधित पदों तक सीमित थी। सभी विभागों में इस ऐलान को किस तरह लागू किया जाएगा, किन पदों पर नियुक्ति होगी और चयन की बाकी शर्तें क्या रहेंगी, इस बारे में आधिकारिक आदेश नहीं आया है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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