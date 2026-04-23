Live Updates

UPMSP UP Board Result 2026 LIVE: इतंजार खत्म! आज आएगा UP बोर्ड के 10वींं-12वीं का रिजल्ट, यहां से डाउनलोड करें मार्कशीट

UPMSP UP Board Result 2026 LIVE Updates: उत्तर प्रदेश के 10वीं-12वीं के छात्रों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। आज शाम को यूपी बोर्ड दोनों की कक्षा का रिजल्ट जारी कर देगा। सभी स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

Anuj Shrivastava
अपडेटेड23 Apr 2026, 10:00:49 AM IST
आज आएगा यूपी बोर्ड के 10वीं-12वीं का रिजल्ट
आज आएगा यूपी बोर्ड के 10वीं-12वीं का रिजल्ट

UPMSP UP Board Result 2026 LIVE Updates: एशिया के सबसे बड़े बोर्ड उत्तर प्रदेश (यूपी) बोर्ड के 10वीं-12वीं की परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए गुड न्यूज है। आज हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा के परिणाम शाम 4 बजे यूपी बोर्ड के प्रयागराज मुख्यालय से जारी किया जाएगा। यूपी बोर्ड के परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च तक कराई गई थी।

कैसे देख सकते हैं आप अपना रिजल्ट?

यूपी बोर्ड क्लास 10th 12th रिजल्ट देखने का तरीका काफी आसान है। बस आपको नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

  • सबसे पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं।
  • होमपेज पर UP Board Class 10th Result 2026 या UP Board Class 12th Result 2026 पर क्लिक करें।
  • अब अपना रोल नंबर और अन्य डिटेल्स भरें।
  • कैप्चा कोड को भरकर सबमिट दें।
  • अब स्क्रीन पर आपका रिजल्ट खुल जाएगा।
  • भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट जरूर लें लें।

इस साल यूपी बोर्ड की 2026 की परीक्षा में हाईस्कूल में 27 लाख 61 हजार 696 और इंटरमीडिएट में 25 लाख 76 हजार 82 को मिलाकर 53 लाख 37 हजार 778 परीक्षार्थी परीक्षा दिए थे। यूपी बोर्ड ने नकल विहीन,निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से परीक्षा के लिए व्यापक तौर पर इंतजाम किए थे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 15 कार्य दिवसों में संपन्न कराई गई थी। जबकि यूपी बोर्ड की 2025 की परीक्षा में 54 लाख 38 हजार 597 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। हाईस्कूल में 27 लाख 40 हजार 151 और इंटरमीडिएट में 26 लाख 98 हजार 446 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। 2025 की बोर्ड परीक्षा में कुल 8140 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे।

यहां अपडेट्स फॉलो करें:
23 Apr 2026, 10:00:49 AM IST

UP Board 10th,12th Result 2026 LIVE:कैसे देख सकते हैं यूपी बोर्ड के 10-12वीं का रिजल्ट? यहां जानिए

सबसे पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं।

होमपेज पर UP Board Class 10th Result 2026 या UP Board Class 12th Result 2026 पर क्लिक करें।

अब अपना रोल नंबर और अन्य डिटेल्स भरें।

कैप्चा कोड को भरकर सबमिट दें।

अब स्क्रीन पर आपका रिजल्ट खुल जाएगा।

भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट जरूर लें लें।

23 Apr 2026, 10:00:10 AM IST

UP Board 10th,12th Result 2026 LIVE: साल 2025 में कैसा रहा था यूपी बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट

साल 2025 में यूपी बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। यूपी बोर्ड 12वीं में कुल 81.15% स्टूडेंट पास हुए थे।

23 Apr 2026, 09:58:43 AM IST

UP Board 10th,12th Result 2026 LIVE: पिछले साल कैसा रहा था 10वीं का रिजल्ट

पिछले साल यूपी बोर्ड 10वीं में भी बेहतर परिणाम देखने को मिला, यहां कुल पास प्रतिशत 90.11% रहा।

23 Apr 2026, 08:52:30 AM IST

UP Board 10th,12th Result 2026 LIVE: शाम को 4 बजे जारी होगा यूपी बोर्ड के 10वीं-12वीं का रिजल्ट

View full Image
23 Apr 2026, 08:45:46 AM IST

UP Board 10th,12th Result 2026 LIVE: पिछले साल 12वीं की टॉप-3 की सूची में थे छह स्टूडेंट

View full Image
23 Apr 2026, 08:06:33 AM IST

UP Board 10th,12th Result 2026 LIVE: बोर्ड ने लगभग 2.80 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया

यूपी बोर्ड ने इस साल उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए प्रदेश भर में 254 केंद्र बनाए थे। करीब 1.52 लाख शिक्षकों को मूल्यांकन कार्य में लगाया गया, जिनमें हाईस्कूल के लिए लगभग 96 हजार और इंटरमीडिएट के लिए 55 हजार से अधिक परीक्षक शामिल रहे। बोर्ड ने लगभग 2.80 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन निर्धारित समय में पूरा कराया।

23 Apr 2026, 07:48:31 AM IST

UP Board 10th,12th Result 2026 LIVE: इन 3 वेबसाइटों पर जाकर छात्र देख सकते हैं अपना रिजल्ट

www.upmsp.edu.in

www.upresults.nic.in

www.results.upmsp.edu.in

23 Apr 2026, 07:36:33 AM IST

UP Board 10th,12th Result 2026 LIVE: डिजीलॉकर पर भी देख सकते हैं यूपी बोर्ड के 10वीं-12वीं का रिजल्ट

यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने बताया कि छात्र-छात्राएं अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर रोल नंबर के माध्यम से देख सकेंगे। इसके अतिरिक्त डिजीलॉकर और उमंग ऐप पर भी डिजिटल मार्कशीट उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे छात्रों को तुरंत सुविधा मिल सके।

23 Apr 2026, 07:26:55 AM IST

UP Board 10th,12th Result 2026 LIVE: इस साल कितने यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बनाए गए थे 8000 से अधिक परीक्षा केंद्र

इस साल यूपी बोर्ड की 2026 की परीक्षाएं पूरे प्रदेश में 8033 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी। आज उन सभी परीक्षा केंद्रों में हुई परीक्षाओं का रिजल्ट जारी होने वाला है।

23 Apr 2026, 07:26:55 AM IST

UP Board 10th,12th Result 2026 LIVE: पिछले साल 27 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने 10वीं परीक्षा दी थी

यूपी बोर्ड की 2025 की परीक्षा में 54 लाख 38 हजार 597 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। हाईस्कूल में 27 लाख 40 हजार 151 और इंटरमीडिएट में 26 लाख 98 हजार 446 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। 2025 की बोर्ड परीक्षा में कुल 8140 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे।

23 Apr 2026, 07:26:55 AM IST

UP Board 10th,12th Result 2026 LIVE: आज कितने बजे जारी होंंगे यूपी बोर्ड के 10-12 के रिजल्ट? यहां जानिए

उत्तर प्रदेश के लाखों बच्चों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। आज शाम को 4 बजे उत्तर प्रदेश के 10-12 बोर्ड के परिणाम जारी होने वाले हैं।

About the Author

Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

Trending News
Get Latest real-time updates

Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.

होमट्रेंड्सUPMSP UP Board Result 2026 LIVE: इतंजार खत्म! आज आएगा UP बोर्ड के 10वींं-12वीं का रिजल्ट, यहां से डाउनलोड करें मार्कशीट
More
होमट्रेंड्सUPMSP UP Board Result 2026 LIVE: इतंजार खत्म! आज आएगा UP बोर्ड के 10वींं-12वीं का रिजल्ट, यहां से डाउनलोड करें मार्कशीट

Wait for it…

Log in to our website to save your bookmarks. It'll just take a moment.

Wait for it…

Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.