UPMSP 10th, 12th results 2026 Live: जल्द जारी हो सकते हैं नतीजे, जानिए UPMSP 10वीं, 12वीं रिजल्ट डाउनलोड करने के स्टेप्स

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की हाईस्कूल (कक्षा 10) और इंटरमीडिएट (कक्षा 12) परीक्षा 2026 के नतीजे 25 अप्रैल तक जारी किए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट 20 से 25 अप्रैल के बीच किसी भी दिन घोषित हो सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इसे आधिकारिक वेबसाइट्स upmsp.edu.in, upresults.nic.in और results.upmsp.edu.in पर जाकर देख सकेंगे।
छात्र डिजीलॉकर के माध्यम से भी अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स से साइन इन करना होगा और UP Board रिजल्ट सेक्शन को चुनना होगा।
यूपी बोर्ड कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं 2026 के लिए कुल 52,30,184 छात्रों ने पंजीकरण कराया। इनमें से लगभग 27,50,843 छात्र कक्षा 10 के लिए और 24,79,341 छात्र कक्षा 12 के लिए पंजीकृत हुए थे। ये परीक्षाएं पूरे राज्य में ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई थीं।
साल 2024 में UPMSP ने 20 अप्रैल को रिजल्ट घोषित किया था। वहीं 2023 में 25 अप्रैल को परिणाम जारी हुए थे, जबकि 2022 में रिजल्ट 18 जून को घोषित किया गया था। 2021 में बोर्ड ने 31 जुलाई को परिणाम घोषित किए थे। इन ट्रेंड्स को देखते हुए कहा जा सकता है कि यूपी बोर्ड आमतौर पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के रिजल्ट अप्रैल के अंत तक जारी कर देता है।
सीतापुर और फतेहपुर जैसे जिलों ने पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में टॉपर्स दिए हैं। यह रुझान इन क्षेत्रों की शैक्षणिक उत्कृष्टता और छात्रों के लगातार बेहतर प्रदर्शन को दर्शाता है।
जैसे-जैसे परिणाम घोषित होने का समय करीब आता है, छात्रों को धैर्य बनाए रखना चाहिए और बेवजह तनाव से बचना चाहिए। ताजा जानकारी के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करना सबसे बेहतर तरीका है। केवल सत्यापित जानकारी पर भरोसा करने से इस दौरान किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति से बचा जा सकता है।
पिछले पांच सालों में यूपी बोर्ड की 10वीं कक्षा का पास प्रतिशत उतार-चढ़ाव भरा रहा, लेकिन कुल मिलाकर काफी अच्छा रहा। महामारी के सालों में मूल्यांकन के खास नियमों की वजह से पास प्रतिशत में जबरदस्त उछाल आया था। उसके बाद यह स्थिर होकर सामान्य स्तर पर आ गया। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि साल 2026 में यूपी बोर्ड 10वीं का पास प्रतिशत 88% से ऊपर रहेगा। पिछले सत्रों के ट्रेंड को देखते हुए यह लगातार अच्छा प्रदर्शन जारी रहने का संकेत है।
उत्तर प्रदेश बोर्ड की 2025 की परीक्षा में टॉपर्स ने शानदार प्रदर्शन किया। हाईस्कूल (कक्षा 10) में जालौन के यश प्रताप सिंह ने 97.83 प्रतिशत मार्क्स पाकर पहला स्थान हासिल किया था, जबकि इंटरमीडिएट (कक्षा 12) में प्रयागराज की मेहक जायसवाल ने 97.20 प्रतिशत के साथ टॉप किया।
दूसरे स्थान पर कई छात्र-छात्राएं रहीं। हाईस्कूल में अंशी और अभिषेक कुमार यादव ने 97.67 प्रतिशत हासिल किया था, वहीं इंटर में साक्षी, आदर्श यादव, शिवानी सिंह और अनुष्का सिंह ने 96.80 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रहे।
यूपी बोर्ड ने पिछले कुछ वर्षों में परिणाम घोषित करने में एक समानता दिखाई है। 2025 में परिणाम 22 अप्रैल को जारी हुए थे, जबकि 2024 में 20 अप्रैल को घोषित किए गए थे। इस तरह के पैटर्न से संकेत मिलता है कि 2026 में कक्षा 10 का रिजल्ट भी इसी समय के आसपास जारी हो सकता है।
परिणाम घोषित होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट से अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। इन मार्कशीट्स को भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। इससे बिना किसी भौतिक स्थान पर जाए तुरंत अपने अंकों की जानकारी मिल जाती है।
पिछले साल कक्षा 12 का पास प्रतिशत 82.60 प्रतिशत रहा था। यह छात्रों के स्थिर और संतुलित शैक्षणिक प्रदर्शन को दर्शाता है। ऐसे आंकड़े आने वाले परिणामों के लिए समग्र रुझान और संभावित अपेक्षाओं का अंदाजा देते हैं।
कक्षा 10 के रिजल्ट अप्रैल में जारी होने की संभावना पिछले वर्षों के रुझान के अनुसार है। चुनाव या महामारी जैसी असामान्य परिस्थितियों को छोड़कर बोर्ड हर साल लगभग एक ही समय पर रिजल्ट घोषित करता आया है। इससे छात्रों को अंदाजा हो जाता है कि उनका रिजल्ट कब तक आ सकता है।
यूपी बोर्ड के सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिजल्ट की सही तारीख और समय की घोषणा करेंगे। इस आधिकारिक जानकारी के बाद सभी तरह की अनिश्चितता खत्म हो जाएगी। छात्रों और अभिभावकों को चाहिए कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें।
रिजल्ट जारी होने के दिन वेबसाइट पर बहुत अधिक ट्रैफिक होता है। इसे संभालने के लिए बोर्ड कक्षा 10 और कक्षा 12 के रिजल्ट अलग-अलग समय पर जारी करता है। इससे सर्वर पर दबाव कम होता है और छात्रों को रिजल्ट देखने में आसानी होती है। हालांकि, ज्यादा भीड़ के कारण छात्रों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है।
अब छात्र अपना रिजल्ट ऑनलाइन आसानी से देख सकते हैं, जिसके लिए उन्हें किसी स्कूल या कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखी जा सकती है। यह व्यवस्था खासतौर पर बड़ी संख्या में छात्रों के लिए बेहद सुविधाजनक और प्रभावी है।
रिजल्ट के समय गलत जानकारी बहुत तेजी से फैलती है। यूपी बोर्ड ने साफ निर्देश दिए हैं कि छात्र नंबर बढ़ाने के दावे या रिजल्ट पहले देखने जैसी किसी भी बात पर भरोसा न करें। सही जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करना सबसे सुरक्षित तरीका है।
छात्रों को स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट्स — upmsp.edu.in, upresults.nic.in, results.upmsp.edu.in पर जाना होगा। वहां “Class 10” या “Class 12” स्कोरकार्ड लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें। मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी, जिसे डाउनलोड कर प्रिंट कर सकते हैं।
छात्र इन वेबसाइट्स — upmsp.edu.in, upresults.nic.in और results.upmsp.edu.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।
रिजल्ट देखने के लिए ये आधिकारिक वेबसाइट्स हैं:
यूपी बोर्ड की हाईस्कूल (कक्षा 10) और इंटरमीडिएट (कक्षा 12) परीक्षा 2026 के नतीजे 25 अप्रैल तक जारी हो सकते हैं। संभावना है कि रिजल्ट 20 से 25 अप्रैल के बीच किसी भी दिन घोषित किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इसे आधिकारिक वेबसाइट्स — upmsp.edu.in, upresults.nic.in और results.upmsp.edu.in पर देख सकेंगे।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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