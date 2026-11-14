US Flight Update: 4 घंटे बाद अमेरिका में फिर उड़े विमान, देशभर से हटा ग्राउंड स्टॉप

US Flight Update: अमेरिका में उड़ानों पर लगी रोक हटा दी गई है। अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने देश के सभी एयरपोर्ट पर विमानों के उड़ान भरने पर रोक लगाई थी। इसकी वजह एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) की कम्युनिकेशन व्यवस्था में आई खराबी थी। यह पाबंदी करीब चार घंटे तक लागू रही। अमेरिका में 9/11 के बाद ऐसा दूसरी बार हुआ है। फिलहाल अमेरिका में उड़ानों का संचालन फिर शुरू हो गया।

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हालांकि, FAA ने संकेत दिया है कि हवाई सेवाओं को पूरी तरह सामान्य होने में अभी समय लग सकता है। इस समस्या के कारण बड़ी संख्या में उड़ानों में देरी हुई और कई उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। यूरोप से अमेरिका आने वाली उड़ानें भी इससे प्रभावित हुईं। FAA ने एक बड़े टेलीकम्युनिकेशन आउटेज के बाद देश पर उड़ानों को ग्राउंड स्टॉप कर दिया था। इसका असर देश भर में 11000 से ज्यादा फ्लाइट पर पड़ा।

एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में क्या खराबी आई थी? अमेरिका के परिवहन मंत्री शॉन डफी के मुताबिक, देशभर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल केंद्रों और टर्मिनल रडार अप्रोच कंट्रोल (TRACON) केंद्रों में रडार और संचार व्यवस्था अस्थिर हो गई थी। ये केंद्र विमानों की आवाजाही और हवाई अड्डों के आसपास उनके संचालन को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। FAA के अनुसार क्षेत्रीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल केंद्रों में संचार से जुड़ी समस्या सामने आई थी।

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अधिकारियों ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमानों के प्रस्थान पर रोक लगाने का फैसला किया। हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा, जबकि कुछ विमानों में बैठे यात्रियों को भी लंबे समय तक उड़ान का इंतजार करना पड़ा।

न्यूयार्क में एयरपोर्ट पर यात्रियों में दिखी अफरातफरी न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर भी यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। सीएनएन के पत्रकार डेविड लोपेज ने एयरपोर्ट के बैगेज क्लेम क्षेत्र में अफरा-तफरी और बड़ी संख्या में यात्रियों के जमा होने की जानकारी दी। कई यात्री अब इस असमंजस में हैं कि एयरपोर्ट पर इंतजार जारी रखें या अपनी यात्रा के लिए कोई दूसरा इंतजाम करें।

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साइबर हमले के कोई सबूत नहीं होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट (गृह विभाग) के मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि साइबर हमले के कोई सबूत नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा, "हमें सिस्टम में सेंध लगाने वालों के कोई निशान या उनकी पहचान से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली है। ऐसा लगता है कि यह कोई तकनीकी खराबी थी।" हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि अभी जांच चल रही है, इसलिए इस संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा रहा है।

ग्राउंड स्टॉप के समय हवा में थे 3500 विमान परिवहन मंत्री शॉन डफी ने वॉइट हाउस में ब्रीफिंग के दौरान कहा कि शुक्रवार दोपहर को जब ग्राउंड स्टॉप को लागू किया गया। उस समय 3500 से ज्यादा विमान हवा में थे। सभी विमानों के साथ संपर्क किया गया। पिछली बार मैंने जब स्थिति देखी, तो एयरस्पेस में 400 से कम विमान बचे थे।

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2001 के बाद दूसरी बार देशभर में लगी रोक अमेरिका में 11 सितंबर 2001 (9/11) के आतंकी हमलों के बाद देशभर की उड़ानों पर रोक लगाई गई थी। इसके बाद जनवरी 2023 में भी FAA के कंप्यूटर सिस्टम में खराबी के कारण उड़ानें रोकी गई थीं। उस समय घरेलू उड़ानों पर करीब 90 मिनट तक रोक रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में हर दिन करीब 45 हजार उड़ानें संचालित होती हैं।

पुराने सिस्टम को बदलने की जरूरत अमेरिका का एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लंबे समय से तकनीकी समस्याओं और कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। पिछले साल अमेरिकी कांग्रेस ने इस सिस्टम को सुधारने के लिए 12.5 अरब डॉलर मंजूर किए थे। शुक्रवार को FAA और व्हाइट हाउस ने इसके अलावा 30.1 अरब डॉलर की अतिरिक्त मदद भी मांगी।

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About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।