Explained: मां के साथ बेटा नहीं, पिता के साथ बेटी नहीं! TVS घराने में पिता-पुत्र बनाम मां-बेटी का विवाद क्या है?

TVS Family Property Disput उद्योगपतियों के परिवार में उत्तराधिकार का विवाद कोई नई बात नहीं है। अभी ऑटो सेक्टर के मशहूर कंपनी समूह टीवीएस के मालिक परिवार में भी यही विवाद चल रहा है। एक तरफ पिता-पुत्र हैं तो दूसरी तरफ मां-बेटी। टीवीएस होल्डिंग्स के चेयरमैन और डायरेक्टर वेणु श्रीनिवासन, उनके पुत्र सुदर्शन वेणु, पत्नी मल्लिका श्रीनिवासन और बेटी लक्ष्मी वेणु ने चेन्नई की अदालत में कुल आठ कैविएट्स फाइल किए और सभी ने उनका पक्ष सुनने की गुहार लगाई। आखिर पिता-पुत्र के सामने मां-बेटी की ओर से मोर्चा लेने की वजह क्या है? आइए विस्तार से जानते हैं।

कई क्षेत्रों में फैला है टीवीएस ग्रुप का व्यवसाय टीवीएस ग्रुप का व्यवसाय ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन, वित्तीय सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, रीयल एस्टेट आदि अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ है। टीवीएस होल्डिंग्स, टीवीएस मोटर कंपनी, टीवीएस क्रेडिट और एससीएल जैसी प्रमुख कंपनियों पर वेणु श्रीनिवासन परिवार का ही नियंत्रण है।

वेणु श्रीनिवासन के परिवार में क्या विवाद है? वेणु श्रीनिवासन टीवीएस होल्डिंग्स के चेयरमैन और नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। वह सुंदरम क्लेटॉन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उनके बेटे सुदर्शन वेणु टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। बेटी लक्ष्मी वेणु सुंदरम क्लेटॉन की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और TAFE की वाइस-चेयरपर्सन हैं। वेणु श्रीनिवासन की पत्नी मल्लिका श्रीनिवासन TAFE की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं।

वर्ष 2020: टीवीएस परिवार में हुआ था बंटवारा 10 दिसंबर, 2020 को टीवीएस ग्रुप की चार पारिवारिक शाखाओं टीएस राजम, टीएस कृष्णा, टीएस श्रीनिवासन और टीएस संथानम ने मेमोरेंडम ऑफ फैमिली अरेंजमेंट (MFA) के तहत समूह की होल्डिंग कंपनियों में क्रॉस-होल्डिंग खत्म करने और अलग-अलग पारिवारिक शाखाओं के कारोबार एवं स्वामित्व को व्यवस्थित करने पर सहमति जताई। यह व्यवस्था फरवरी 2022 से लागू हुई। वेणु श्रीनिवासन के परिवार के हिस्से में टीवीएस मोटर कंपनी, टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज, सुंदरम क्लैटन सहित प्रमुख ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आए।

View full Image View full Image टीवीएस ग्रुप का बड़ा कारोबार, ग्राफिक में व्यापक परिवार के कारोबार को दिखाया गया है, सिर्फ वेणु परिवार का नहीं। (AI Graphic) ( ChatGPT )

वर्ष 2024: वेणु श्रीनिवासन परिवार में हुआ था समझौता मल्लिका श्रीनिवासन और लक्ष्मी वेणु का कहना है कि यह बंटवारा व्यापक टीवीएस परिवार के बीच हुआ था, ना कि वेणु श्रीनिवासन के अपने परिवार में। इसी वजह से वेणु श्रीनिवासन, उनकी पत्नी मल्लिका श्रीनिवासन और उनके बच्चों सुदर्शन वेणु तथा लक्ष्मी वेणु ने 20 मार्च, 2024 को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडस्टैंडिंग (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसकी प्रक्रिया 21 मार्च को पूरी हुई और 22 मार्च को इसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को दी गई। कंपनी की रेग्युलेटरी फाइलिंग के मुताबिक, समझौते में टीवीएस ब्रांड और ट्रेडमार्क के इस्तेमाल, अलग-अलग कारोबारी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा से जुड़ी शर्तों तथा संबंधित कारोबारी व्यवस्थाओं का उल्लेख है।

अब मां-बेटी बनाम पिता-पुत्र अब यह एमओयू ही विवाद के केंद्र में है। मल्लिका और लक्ष्मी का कहना है कि यह आर्थिक समझौता नहीं था और संपत्ति का उचित मूल्यांकन तथा पारदर्शी बंटवारा अब भी बाकी है। मां-बेटी ने एक साझा बयान जारी कर कहा, 'वेणु श्रीनिवासन परिवार के भीतर आर्थिक हितों को लेकर पारदर्शी मूल्यांकन, चर्चा और आपसी सहमति वाली कोई भी प्रक्रिया नहीं हुई है। इन आर्थिक हितों के बंटवारे को लेकर कोई समझौता भी नहीं हुआ है।' वहीं, पिता-पुत्र पक्ष के सूत्र बताते कहते हैं कि जो होना था, वो हो गया।

वेणु परिवार के पास खरबों का बिजनेस ध्यान रहे कि शुक्रवार को दोपहर 1.50 बजे नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर टीवीएस मोटर कंपनी का मार्केट कैप 2,01,912.02 करोड़ रुपये, टीवीएस होल्डिंग्स लिमिटेड का 24,663.82 करोड़ रुपये जबकि सुंदरम क्लैटॉन का मार्केट कैप 2,303.82 करोड़ रुपये था। टीवीएस होल्डिंग्स के पास टीवीएस मोटर कंपनी की 50.26% हिस्सेदारी है। वहीं, सुंदरम क्लैटॉन में वेणु श्रीनिवासन फैमिली ट्रस्ट्स की करीब 52% हिस्सेदारी है।