Explained: मां के साथ बेटा नहीं, पिता के साथ बेटी नहीं! TVS घराने में पिता-पुत्र बनाम मां-बेटी का विवाद क्या है?

TVS Family Property Disput उद्योगपतियों के परिवार में उत्तराधिकार का विवाद कोई नई बात नहीं है। अभी ऑटो सेक्टर के मशहूर कंपनी समूह टीवीएस के मालिक परिवार में भी यही विवाद चल रहा है। एक तरफ पिता-पुत्र हैं तो दूसरी तरफ मां-बेटी। टीवीएस होल्डिंग्स के चेयरमैन और डायरेक्टर वेणु श्रीनिवासन, उनके पुत्र सुदर्शन वेणु, पत्नी मल्लिका श्रीनिवासन और बेटी लक्ष्मी वेणु ने चेन्नई की अदालत में कुल आठ कैविएट्स फाइल किए और सभी ने उनका पक्ष सुनने की गुहार लगाई। आखिर पिता-पुत्र के सामने मां-बेटी की ओर से मोर्चा लेने की वजह क्या है? आइए विस्तार से जानते हैं।

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कई क्षेत्रों में फैला है टीवीएस ग्रुप का व्यवसाय टीवीएस ग्रुप का व्यवसाय ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन, वित्तीय सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, रीयल एस्टेट आदि अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ है। टीवीएस होल्डिंग्स, टीवीएस मोटर कंपनी, टीवीएस क्रेडिट और एससीएल जैसी प्रमुख कंपनियों पर वेणु श्रीनिवासन परिवार का ही नियंत्रण है।

वेणु श्रीनिवासन के परिवार में क्या विवाद है? वेणु श्रीनिवासन टीवीएस होल्डिंग्स के चेयरमैन और नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। वह सुंदरम क्लेटॉन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उनके बेटे सुदर्शन वेणु टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। बेटी लक्ष्मी वेणु सुंदरम क्लेटॉन की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और TAFE की वाइस-चेयरपर्सन हैं। वेणु श्रीनिवासन की पत्नी मल्लिका श्रीनिवासन TAFE की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं।

वर्ष 2020: टीवीएस परिवार में हुआ था बंटवारा 10 दिसंबर, 2020 को टीवीएस ग्रुप की चार पारिवारिक शाखाओं टीएस राजम, टीएस कृष्णा, टीएस श्रीनिवासन और टीएस संथानम ने मेमोरेंडम ऑफ फैमिली अरेंजमेंट (MFA) के तहत समूह की होल्डिंग कंपनियों में क्रॉस-होल्डिंग खत्म करने और अलग-अलग पारिवारिक शाखाओं के कारोबार एवं स्वामित्व को व्यवस्थित करने पर सहमति जताई। यह व्यवस्था फरवरी 2022 से लागू हुई। वेणु श्रीनिवासन के परिवार के हिस्से में टीवीएस मोटर कंपनी, टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज, सुंदरम क्लैटन सहित प्रमुख ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आए।

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टीवीएस ग्रुप का बड़ा कारोबार, ग्राफिक में व्यापक परिवार के कारोबार को दिखाया गया है, सिर्फ वेणु परिवार का नहीं। (AI Graphic)

वर्ष 2024: वेणु श्रीनिवासन परिवार में हुआ था समझौता मल्लिका श्रीनिवासन और लक्ष्मी वेणु का कहना है कि यह बंटवारा व्यापक टीवीएस परिवार के बीच हुआ था, ना कि वेणु श्रीनिवासन के अपने परिवार में। इसी वजह से वेणु श्रीनिवासन, उनकी पत्नी मल्लिका श्रीनिवासन और उनके बच्चों सुदर्शन वेणु तथा लक्ष्मी वेणु ने 20 मार्च, 2024 को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडस्टैंडिंग (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसकी प्रक्रिया 21 मार्च को पूरी हुई और 22 मार्च को इसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को दी गई। कंपनी की रेग्युलेटरी फाइलिंग के मुताबिक, समझौते में टीवीएस ब्रांड और ट्रेडमार्क के इस्तेमाल, अलग-अलग कारोबारी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा से जुड़ी शर्तों तथा संबंधित कारोबारी व्यवस्थाओं का उल्लेख है।

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अब मां-बेटी बनाम पिता-पुत्र अब यह एमओयू ही विवाद के केंद्र में है। मल्लिका और लक्ष्मी का कहना है कि यह आर्थिक समझौता नहीं था और संपत्ति का उचित मूल्यांकन तथा पारदर्शी बंटवारा अब भी बाकी है। मां-बेटी ने एक साझा बयान जारी कर कहा, 'वेणु श्रीनिवासन परिवार के भीतर आर्थिक हितों को लेकर पारदर्शी मूल्यांकन, चर्चा और आपसी सहमति वाली कोई भी प्रक्रिया नहीं हुई है। इन आर्थिक हितों के बंटवारे को लेकर कोई समझौता भी नहीं हुआ है।' वहीं, पिता-पुत्र पक्ष के सूत्र बताते कहते हैं कि जो होना था, वो हो गया।

वेणु परिवार के पास खरबों का बिजनेस ध्यान रहे कि शुक्रवार को दोपहर 1.50 बजे नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर टीवीएस मोटर कंपनी का मार्केट कैप 2,01,912.02 करोड़ रुपये, टीवीएस होल्डिंग्स लिमिटेड का 24,663.82 करोड़ रुपये जबकि सुंदरम क्लैटॉन का मार्केट कैप 2,303.82 करोड़ रुपये था। टीवीएस होल्डिंग्स के पास टीवीएस मोटर कंपनी की 50.26% हिस्सेदारी है। वहीं, सुंदरम क्लैटॉन में वेणु श्रीनिवासन फैमिली ट्रस्ट्स की करीब 52% हिस्सेदारी है।

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वेणु परिवार में अभी क्या चल रहा है? वेणु परिवार को दोनों पक्षों को लग रहा है कि उसका विरोधी पक्ष कोर्ट का रुख कर सकता है। इसलिए, दोनों ने अदालत से आग्रह किया कि अगर दूसरा पक्ष उसे याचिका दे तो इसका पक्ष भी सुनन के बाद ही कोई फैसला दिया जाए। इसी वजह से दोनों पक्षों की ओर से बीते 12 और 13 अक्तूबर को चेन्नई की सिटी सिविल कोर्ट और कमर्शियल कोर्ट में कुल आठ केविएट दाखिल की गईं। आम तौर पर ऐसी केविएट 90 दिन तक प्रभावी रहती है।

About the Author Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More ✕ Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।