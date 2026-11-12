न अच्छे नंबरों पर पार्टी, न मोबाइल… 15 साल के बेटे को पिता ने दी ₹2.30 करोड़ की BMW, जानें पूरा मामला

BMW Gift to Son: किसी छात्र के अच्छे नंबर आने पर परिवार उसे मिठाई खिलाता है, पसंदीदा खिलौना दिलाता है या फिर कहीं घूमने ले जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक कारोबारी ने अपने बेटे की पढ़ाई में सफलता का जश्न मनाने के लिए ऐसा तोहफा दिया, जिसकी कीमत सुनकर लोगों के होश उड़ जाएंगे। नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले 15 साल के छात्र को उसके पिता ने करीब ₹2.30 करोड़ की BMW M4 Competition गिफ्ट की है। छात्र ने कक्षा 9 की छमाही परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है।
यह मामला पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के गलसी इलाके के पराज गांव का है। छात्र की पहचान मोहम्मद तलहा के रूप में हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तलहा ने अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर हासिल किए थे। बेटे की इस उपलब्धि से खुश होकर उसके पिता शम्सुद्दीन मिद्या ने उसकी पुरानी ख्वाहिश पूरी करते हुए उसे लग्जरी कार भेंट की।
मोहम्मद तलहा 15 साल के हैं और पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के गलसी क्षेत्र के एक गांव में रहते हैं। वह नौवीं कक्षा के छात्र हैं। उनके पिता शम्सुद्दीन मिद्या कारोबारी हैं। तलहा लंबे समय से BMW M4 Competition खरीदने की इच्छा जता रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार, अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के बाद पिता ने बेटे की यह इच्छा पूरी करने का फैसला किया। इस तोहफे की चर्चा अब उनके गांव से निकलकर सोशल मीडिया तक पहुंच गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शम्सुद्दीन मिद्या बेटे के लिए पसंदीदा कार खरीदने मुंबई गए थे। उन्होंने अंधेरी के एक शोरूम से BMW M4 Competition खरीदी। इसके बाद कार को एक विशेष कंटेनर में रखकर पश्चिम बंगाल स्थित उनके गांव पहुंचाया गया। कार की कीमत करीब ₹2.30 करोड़ बताई जा रही है। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
आज करोड़ों की गाड़ियों और बड़े कारोबार के मालिक शम्सुद्दीन मिद्या का अतीत कड़े संघर्षों और मेहनत से भरा रहा है। वह साल 2003 में रोजी-रोटी की तलाश में मुंबई गए थे, जहां उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लगभग सात सालों तक लाइटमैन के तौर पर काम किया। साल 2010 में अपने गांव लौटने के बाद उन्होंने जमीनी स्तर से चावल का व्यापार शुरू किया और निरंतर प्रगति की। वर्तमान में गलसी इलाके में उनकी तीन आधुनिक चावल मिलें चल रही हैं। उनका व्यापार सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर और दुबई जैसे कई देशों में चावल निर्यात करते हैं।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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