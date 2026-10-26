पश्चिम बंगाल में मौसम विभाग का अलर्ट! 28, 29 और 30 अक्टूबर को भारी बारिश, तूफान से प्रभावित होंगे ये जिले, देखें लिस्ट

पश्चिम बंगाल के कई जिलों में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान राज्य के मौसम को प्रभावित कर सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार को बताया कि 28 से 30 अक्टूबर के बीच दक्षिण बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है।
वहीं, उत्तर बंगाल के कुछ जिलों में भी 29 और 30 अक्टूबर को तेज बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने समुद्र में तेज हवाएं चलने की आशंका को देखते हुए मछुआरों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है।
मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के पूर्व-मध्य हिस्से में फिलहाल कम दबाव का क्षेत्र और अवदाब जैसी स्थिति बनी हुई है। इसके धीरे-धीरे तेज होकर बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। अनुमान है कि यह तूफान 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट को पार कर सकता है। इसके बाद इसके उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है।
इस मौसमी सिस्टम का असर पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक, 27 अक्टूबर से बंगाल के तट के आसपास तेज हवाएं चलने की आशंका है। इसके बाद राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो सकता है।
IMD ने दक्षिण बंगाल के कई जिलों में 28 से 30 अक्टूबर के बीच भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। इनमें दक्षिण 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, बांकुड़ा और पुरुलिया शामिल हैं।
इन जिलों में रहने वाले लोगों को मौसम के पूर्वानुमान पर नजर रखने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। दक्षिण बंगाल के बाकी जिलों में भी इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
दक्षिण बंगाल के अलावा उत्तर बंगाल के कुछ जिलों में भी बारिश का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में 29 और 30 अक्टूबर को भारी बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तट के आसपास समुद्र में तेज हवाएं चलने की आशंका को देखते हुए मछुआरों को विशेष सावधानी बरतने को कहा है। उन्हें 27 अक्टूबर से अगले आदेश तक बंगाल के तट के पास और समुद्र में मछली पकड़ने के लिए नहीं जाने की सलाह दी गई है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा अपडेट पर नजर रखें और खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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