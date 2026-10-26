पश्चिम बंगाल में मौसम विभाग का अलर्ट! 28, 29 और 30 अक्टूबर को भारी बारिश, तूफान से प्रभावित होंगे ये जिले, देखें लिस्ट

पश्चिम बंगाल के कई जिलों में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान राज्य के मौसम को प्रभावित कर सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार को बताया कि 28 से 30 अक्टूबर के बीच दक्षिण बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है।
वहीं, उत्तर बंगाल के कुछ जिलों में भी 29 और 30 अक्टूबर को तेज बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने समुद्र में तेज हवाएं चलने की आशंका को देखते हुए मछुआरों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है।
मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के पूर्व-मध्य हिस्से में फिलहाल कम दबाव का क्षेत्र और अवदाब जैसी स्थिति बनी हुई है। इसके धीरे-धीरे तेज होकर बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। अनुमान है कि यह तूफान 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट को पार कर सकता है। इसके बाद इसके उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है।
इस मौसमी सिस्टम का असर पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक, 27 अक्टूबर से बंगाल के तट के आसपास तेज हवाएं चलने की आशंका है। इसके बाद राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो सकता है।
IMD ने दक्षिण बंगाल के कई जिलों में 28 से 30 अक्टूबर के बीच भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। इनमें दक्षिण 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, बांकुड़ा और पुरुलिया शामिल हैं।
इन जिलों में रहने वाले लोगों को मौसम के पूर्वानुमान पर नजर रखने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। दक्षिण बंगाल के बाकी जिलों में भी इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
दक्षिण बंगाल के अलावा उत्तर बंगाल के कुछ जिलों में भी बारिश का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में 29 और 30 अक्टूबर को भारी बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तट के आसपास समुद्र में तेज हवाएं चलने की आशंका को देखते हुए मछुआरों को विशेष सावधानी बरतने को कहा है। उन्हें 27 अक्टूबर से अगले आदेश तक बंगाल के तट के पास और समुद्र में मछली पकड़ने के लिए नहीं जाने की सलाह दी गई है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा अपडेट पर नजर रखें और खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें।