Bengal Election Result 2026: भयमुक्त हुआ बंगाल, आज नया सूर्योदय: जीत के बाद पीएम मोदी का ऐतिहासिक भाषण

ECI West Bengal Election Result 2026: पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ आ गया है, जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक नामुमकिन लगती थी। राज्य की 294 विधानसभा सीटों के लिए हुए महासंग्राम के नतीजे आ चुके हैं और बंगाल की जनता ने 15 साल पुराने ममता बनर्जी के शासन को उखाड़ फेंका है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 200 से अधिक सीटों पर प्रचंड जीत हासिल कर स्पष्ट बहुमत पा लिया है। जहां एक तरफ TMC अपनी सत्ता बचाने में नाकाम रही, वहीं बीजेपी ने सुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष और सुकांत मजूमदार जैसे नेताओं के दम पर आखिरकार बंगाल फतह कर लिया।
Bengal Chunav Result 2026 Live: 4 मई 2026 को पांच राज्यों के नतीजों के बाद पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने बंगाल की जीत को ऐतिहासिक बताते हुए लोकतंत्र और विकास पर भरोसा जताया। मोदी ने कहा कि बंगाल अब “भयमुक्त” होकर विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को रोजगार और पलायन रोकने पर काम होगा। साथ ही आयुष्मान भारत योजना लागू करने और घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी ऐलान किया।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कमल खिलता हुआ दिख रहा है। वहीं भवानीपुर सीट जैसे ही ममता बनर्जी की बढ़त कम हुई, तुरंत सीएम ममता बनर्जी काउंटिंग सेंटर पहुंच गई। वहीं पर शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद हैं। इस बीच भवानीपुर में मतगणना भी रोक दी गई है।
भाजपा सांसद खगेन मुर्मू ने कहा कि जो नतीजे आ रहे हैं, बंगाल में भाजपा की सरकार बन रही है। बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है कि TMC का शासन खत्म होगा और आज ही TMC का जंगलराज खत्म होगा और भाजपा की सरकार बनेगी। भवानीपुर की जनता जवाब देगी और ममता बनर्जी हारेंगी। सुवेंदु अधिकारी आगे बढ़ रहे हैं। यह जनता का फैसला है, जनता जो फैसला करेगी वही होगा। महिलाओं के हत्या, बलात्कार का जवाब महिलाएं देंगी।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को जारी मतगणना के बीच भवानीपुर सीट पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी मतगणना के दूसरे दौर के बाद दक्षिण कोलकाता की इस चर्चित सीट पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से पीछे थीं लेकिन तीसरे दौर में वह 898 मतों से आगे हैं।
पश्चिम बंगाल की 293 सीटों का रिजल्ट आज जारी होने वाला है। अगर बहुमत की बात करें, तो पश्चिम बंगाल में किसी भी पार्टी को बहुमत लाने के लिए 148 सीटों पर जीत दर्ज करनी होगी।
पश्चिम बंगाल चुनाव रिजल्ट की चल रही वोटिंग के बीच उत्तरी दिनाजपुर में एक टीएमसी नेता ने चुनाव आयोग से वोटों की गिनती रोकने की मांग की है।
पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे पर भाजपा नेता व पश्चिम बंगाल भाजपा प्रभारी मंगल पांडे ने कहा कि अगर उनकी(ममता बनर्जी) सरकार ने 15 सालों में ठीक से बंगाल को चलाया होता, तो आज उनकी पार्टी की ये स्थिति नहीं होती। पश्चिम बंगाल की जनता उनके कुशासन से तंग आ चुकी थी। लोगों में भय का माहौल बना दिया था, जो रूझान आ रहे हैं, उससे साफ है कि भय से बंगाल की जनता बाहर आ गई है। चुनाव आयोग हर चीज पर नजर रखे हुए है। बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी।
पश्चिम बंगाल चुनाव के उत्तर 24 परगना जिले की देगंगा सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार अनिसुर रहमान बिदेश आगे चल रहे हैं।
पश्चिम बंगाल के रुझानों में भाजपा को बढ़त मिल गई है। शुरूआती रूझानों में टीएमसी 20 और भाजपा 31 सीटों पर आगे चल रही है।
भाजपा विधायक हरीश खुराना ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पर कहा कि भाजपा और NDA का परचम लहराने वाला है। कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा कि NDA और भाजपा का परचम असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में लहराने वाला है। हम केरलम में एक अच्छी मत प्रतिशत हासिल करेंगे। हम बहुत जल्द यहां जश्न मनाएंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जाने वाली हैं और वहां भाजपा की सरकार बनने वाली है। हमें पूरा विश्वास है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के रूझान आने लगे हैं। अभी भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं।
मानिकतला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार तपस रॉय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतगणना पर कहा कि 168-174 सीटें भाजपा को मिलनी चाहिए। TMC आरोप लगा रही है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा कि इस बार चुनाव में खून नहीं बहा।
पश्चिम बंगाल की मुख्य सीटों पर रूझान आने लगे हैं। ममता बनर्जी भवानीपुर से आगे चल रही है। वहीं नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं।
आम जनता उन्नयन पार्टी (AUJP) के संस्थापक हुमायूं कबीर ने कहा कि हम 2-3 घंटे इंतजार कर सकते हैं और उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। हमें बहुत जल्द ट्रेंड्स पता चल जाएंगे। काउंटिंग एजेंट्स काउंटिंग सेंटर पर पहुंच गए हैं। मैं भी वहां गया था। सब कुछ ठीक है।
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