Whatsapp Chat: व्हाट्सऐप (WhatsApp) आज सिर्फ दोस्तों और परिवार से बातचीत करने का माध्यम नहीं रह गया है। नौकरी, कारोबार, बैंकिंग से जुड़े संदेश, दस्तावेज और जरूरी सूचनाएं भी इसी प्लेटफॉर्म पर शेयर की जाती हैं। ऐसे में अगर आपके WhatsApp अकाउंट तक किसी दूसरे व्यक्ति की पहुंच हो जाए तो निजी बातचीत के साथ-साथ आपकी कारोबारी जानकारी भी जोखिम में पड़ सकती है।

खास बात यह है कि इसके लिए हर बार आपका फोन हैक होना जरूरी नहीं है। अगर आपने कभी ऑफिस के कंप्यूटर, दोस्त के लैपटॉप या किसी दूसरे डिवाइस पर WhatsApp Web इस्तेमाल किया था और लॉग आउट करना भूल गए, तो आपका अकाउंट वहां जुड़ा रह सकता है। ऐसे में कोई दूसरा व्यक्ति उस कंप्यूटर का इस्तेमाल करके आपकी चैट पढ़ सकता है। WhatsApp में एक ऐसा फीचर मौजूद है, जिसकी मदद से आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपका अकाउंट किन डिवाइस पर खुला हुआ है।

WhatsApp की यह सेटिंग बताएगी कहां-कहां खुला है आपका अकाउंट WhatsApp में Linked Devices नाम का फीचर दिया गया है। इसमें उन सभी डिवाइस की सूची दिखाई देती है, जिनसे आपका अकाउंट जुड़ा हुआ है। अगर आपने कभी अपने ऑफिस के कंप्यूटर या किसी दूसरे लैपटॉप पर WhatsApp चलाया है तो उस डिवाइस का नाम यहां दिखाई दे सकता है।

Android फोन में ऐसे करें चेक अपने फोन में WhatsApp खोलें।

ऊपर दाईं तरफ दिए गए तीन डॉट पर क्लिक करें।

Linked Devices विकल्प चुनें।

अब आपके अकाउंट से जुड़े सभी डिवाइस की सूची दिखाई देगी।

सूची में किसी ऐसे कंप्यूटर या डिवाइस का नाम दिखे जिसे आप नहीं पहचानते, तो उस पर क्लिक करें।

इसके बाद Log Out विकल्प चुनकर उसे हटा दें। iPhone में ऐसे करें चेक WhatsApp खोलें।

नीचे दिए गए Settings विकल्प पर जाएं।

Linked Devices पर क्लिक करें।

यहां जुड़े हुए सभी डिवाइस की सूची देखें।

किसी अनजान डिवाइस पर क्लिक करके Log Out कर दें। WhatsApp के मुताबिक, एक मुख्य फोन के साथ अधिकतम चार डिवाइस लिंक किए जा सकते हैं। इसलिए इस सूची को समय-समय पर चेक करते रहना चाहिए।

इन संकेतों से समझें कि कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है आपका WhatsApp अगर आपको लगता है कि आपके WhatsApp अकाउंट तक किसी और की पहुंच हो सकती है तो कुछ गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए।

अनजान डिवाइस दिखाई देना Linked Devices में ऐसा कंप्यूटर या ब्राउजर दिखे जिसे आपने कभी लिंक नहीं किया।

आपकी ओर से भेजे गए अनजान मैसेज किसी चैट या ग्रुप में ऐसे संदेश दिखाई दें जिन्हें आपने नहीं भेजा।

मैसेज पहले से पढ़े हुए मिलना आपने बातचीत नहीं खोली, लेकिन मैसेज पहले ही पढ़ा हुआ दिखाई दे।

अनजान गतिविधियां आपकी जानकारी के बिना प्रोफाइल या अकाउंट सेटिंग में बदलाव दिखाई दे।

बिना मांगे वेरिफिकेशन कोड आना WhatsApp का छह अंकों वाला कोड आए, जबकि आपने खुद लॉगिन या रजिस्ट्रेशन की कोशिश नहीं की हो।

WhatsApp चैट तक दूसरे व्यक्ति की पहुंच कैसे बन सकती है? इसके कई तरीके हो सकते हैं। सबसे आम स्थिति तब बनती है जब कोई यूजर किसी दूसरे कंप्यूटर पर WhatsApp Web खोलता है और काम खत्म होने के बाद लॉग आउट नहीं करता। दूसरी स्थिति में कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए आपका अनलॉक फोन हासिल करके अपने डिवाइस को अकाउंट से लिंक कर सकता है।

इसके अलावा साइबर अपराधी फर्जी लिंक और QR कोड के जरिए भी लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। कुछ मामलों में यूजर को किसी लिंक पर क्लिक करके या पेयरिंग कोड डालकर अपना अकाउंट अनजाने में दूसरे डिवाइस से लिंक करने के लिए उकसाया जाता है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने GhostPairing नाम के ऐसे अभियान की पहचान की है।

WhatsApp की सुरक्षा के लिए तुरंत करें ये 5 काम 1. Two-Step Verification चालू करें WhatsApp की Settings में जाएं। इसके बाद Account और फिर Two-Step Verification विकल्प चुनें। यहां छह अंकों का PIN सेट करें। इससे अकाउंट की सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जुड़ जाती है।

2. अनजान डिवाइस को लॉग आउट करें Linked Devices में कोई ऐसा डिवाइस दिखाई दे जिसे आप नहीं पहचानते तो उसे तुरंत लॉग आउट कर दें। अगर कई डिवाइस अनजान हैं तो सभी संदिग्ध सेशन हटाएं।

3. वेरिफिकेशन कोड किसी से साझा न करें WhatsApp का छह अंकों वाला रजिस्ट्रेशन कोड या पेयरिंग कोड किसी दूसरे व्यक्ति को न बताएं। कोई व्यक्ति खुद को WhatsApp कर्मचारी या कस्टमर केयर प्रतिनिधि बताए, तब भी कोड साझा न करें।

4. अनजान QR कोड और लिंक से बचें किसी अनजान व्यक्ति के भेजे QR कोड को स्कैन न करें। किसी वेबसाइट पर WhatsApp अकाउंट लिंक करने के लिए अपना नंबर या पेयरिंग कोड डालने से पहले उसकी विश्वसनीयता जांचें।

5. फोन और WhatsApp अपडेट रखें WhatsApp और फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम का नया संस्करण इस्तेमाल करें। इसके अलावा फोन और WhatsApp पर उपलब्ध फिंगरप्रिंट या फेस लॉक जैसी सुरक्षा सुविधाओं को सक्रिय रखें।

क्या WhatsApp की End-to-End Encryption भी चैट को नहीं बचा सकती? WhatsApp पर भेजे जाने वाले मैसेज और कॉल End-to-End Encryption से सुरक्षित रहते हैं। इसका मतलब है कि मैसेज भेजने वाले और पाने वाले के अलावा बीच में कोई तीसरा व्यक्ति सामान्य रूप से उन्हें पढ़ नहीं सकता। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी लिंक किए गए डिवाइस पर मौजूद व्यक्ति आपकी चैट नहीं पढ़ सकता।

जब कोई कंप्यूटर या दूसरा डिवाइस आपके अकाउंट से अधिकृत तरीके से जुड़ा होता है, तो वह भी संदेश पाने वाला डिवाइस बन जाता है। इसलिए केवल End-to-End Encryption पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। आपको यह भी चेक करना होगा कि आपका WhatsApp अकाउंट किन डिवाइस से जुड़ा हुआ है।

गृह मंत्रालय ने भी WhatsApp Web को लेकर दी चेतावनी भारत के गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने सक्रिय WhatsApp Web सेशन के दुरुपयोग को लेकर चेतावनी दी है। इस चेतावनी के मुताबिक, साझा या सार्वजनिक कंप्यूटर पर WhatsApp Web लॉग इन छोड़ने से कोई दूसरा व्यक्ति आपकी बातचीत पढ़ सकता है और आपके नाम से संदेश भेज सकता है।