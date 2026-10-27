WhatsApp पर लोन का ऑफर या साइबर ठगी का जाल? पैसे लेने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान

WhatsApp Loan Offer Scam: त्योहारों के मौसम में खरीदारी, घर के खर्च या किसी अचानक आई जरूरत के लिए पैसों की मांग बढ़ सकती है। ऐसे में बहुत से लोग किसी न किसी तरह से पैसों के इंतजाम में जुट जाते हैं। इसके बाद अगर आप ऑनलाइन लोन ले रहे हैं।

तब ऐसी स्थति में संभलने की जरूरत है। वैसे भी आजकल व्हाट्सएप में लोन लेने के लिए मैसेज आते रहते हैं। बहुत से लोग मैसेज आते ही लिंक पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं।

दरअसल, व्हाट्सएप में आने वाले मैसेज में लोन लेने के लिए ज्यादा दस्तावेज की जरूरत नहीं होती है। आसानी से लोन की मंजूरी मिल जाती है। लोगों को लगता है कि इस तरीके से आसानी से लोन मिल जाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि व्हाट्सएप पर मिलने वाला हर लोन ऑफर असली नहीं होता, इसलिए इन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए।

ऐसा इसलिए है क्योंकि ठग अक्सर आकर्षक ब्याज दरों का लालच देते हैं। लोन लेने के लिए बहुत कम समय (डेडलाइन) देते हैं, आसानी से लोन मंज़ूर होने का वादा करते हैं और लोन चुकाने की आसान शर्तें बताते हैं। उनका मकसद लोगों को लुभाकर संदिग्ध लिंक पर क्लिक करवाना और उनकी गोपनीय वित्तीय जानकारी हासिल करना होता है।

लोन लेने से पहल नियम और शर्तों को ढंग से पढ़ें बता दें कि व्हाट्सएप पर आने वाले अनजान संदेशों के लिंक पर क्लिक करने से बचना ही सबसे बड़ी समझदारी है। इसके अलावा, लोन के किसी भी ऐसे आकर्षक ऑफर को स्वीकार करने से पहले, उधार लेने वालों को बुनियादी बातों की अच्छी तरह से जांच - पड़ताल कर लेना चाहिए। इसमें लोन देने वाली संस्था की साख क्या है और क्या वह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित (regulated) है। ऐसे तमाम बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

इसके बाद लागू होने वाली शर्तें और नियम को ढंग से पढ़ लेना चाहिए।

अन्य प्रमुख लोन देने वाली संस्थाओं के साथ तुलना जरूर करना चाहिए।

ऑफर के फायदे और नुकसान भी देख लेना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया और पहले लोन ले चुके लोगों के अनुभव की समीक्षा करना जरूरी है। लेंडिंग ऐप्स की ओर से व्हाट्सएप पर मिलने वाले लोन ऑफर क्या होते हैं? आसान शब्दों में कहें तो, व्हाट्सएप लोन ऑफर ऐसे मैसेज होते हैं जो अलग-अलग यूजर्स को भेजे जाते हैं। इनमें लिंक और विज्ञापनों के ज़रिए पर्सनल लोन या अन्य क्रेडिट प्रोडक्ट्स का प्रचार किया जाता है। इनमें से कुछ ऑफर RBI से मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की तरफ से आ सकते हैं। वहीं, कुछ ऑफर धोखेबाज लोगों की तरफ से भी आ सकते हैं, जो खुद को किसी रजिस्टर्ड वित्तीय संस्थान का प्रतिनिधि बताकर अनजान लोगों को अपना शिकार बनाते हैं।

इन संदेशों में तुरंत मंजूरी, पहले से स्वीकृत क्रेडिट, या बिना ज्यादा कागजी कार्रवाई और गहन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लोन देने का वादा किया जा सकता है। अक्सर, जिन्हें इन धोखाधड़ी वाले संदेशों के बारे में पता नहीं होता, वे इनके झांसे में आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें मेडिकल खर्च, सर्जरी, पढ़ाई-लिखाई या अन्य जरूरी जरूरतों के लिए पैसों की सख्त और तत्काल आवश्यकता होती है।

व्हाट्सएप पर लोन लिंक पर क्लिक करने से पहले ये 5 बातें जरूर ध्यान रखें। 1. लोन देने वाले की जानकारी (क्रेडेंशियल्स) की पुष्टि करें व्हाट्सएप पर आसान लोन देने का दावा करने वाले किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले, लोन देने वाली संस्था का कानूनी नाम और उसकी जानकारी (क्रेडेंशियल्स) जरूर जांच लें। इसमें यह भी देखें कि क्या वह RBI या किसी अन्य अधिकृत संस्था के साथ रजिस्टर्ड है। अगर कोई ऐप लोन देने वाली कई संस्थाओं को एक साथ जोड़कर सेवा दे रहा है (एग्रीगेटर के रूप में काम कर रहा है), तो आपको यह पता लगाना चाहिए कि असल में कौन सा बैंक या NBFC आपको लोन दे रहा है।

2. भेजने वाले और वेबसाइट की जांच - पड़ताल करें ध्यान रखें कि आप किसी व्हाट्सएप प्रोफ़ाइल फ़ोटो, आधिकारिक लोगो, डिस्प्ले नाम या भेजने वाले के किसी भी दावे पर आँख बंद करके भरोसा न करें। शॉर्ट किए गए लिंक और APK फ़ाइलों पर बिल्कुल भी क्लिक न करें।

अगर आपको बार-बार एक जैसे मैसेज मिल रहे हैं तो सबसे पहले लेंडर (लोन देने वाले) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उसकी विश्वसनीयता की जांच करें। अगर आपको फिर भी ये ऑफ़र संदिग्ध या फर्जी लगते हैं, तो ऐसे मैसेज भेजने वालों को ब्लॉक करें और उनकी रिपोर्ट करें।

3. कभी भी OTP या संवेदनशील जानकारी शेयर न करें नियम के तौर पर, आपको कभी भी कोई गोपनीय डेटा या जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। लोन दिलाने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी OTP, ATM पिन, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की तस्वीरें, या सुरक्षा कोड (security codes) शेयर न करें और न ही इनके बारे में चर्चा करें। कोई भी वैलिड लोन देने वाली संस्था कभी भी ग्राहकों से ऐसी जानकारी शेयर करने के लिए नहीं कहती। WhatsApp पर भेजी गई ऐसी अनजान लिंक या Google Forms से हर हाल में बचें, जिनमें आपसे आपकी निजी जानकारी मांगी गई हो।

4. लोन की शर्तों को ध्यान से पढ़ें जब आप लोन ऑफर की वैधता को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हो जाएं, तभी आपको अलग-अलग लोन अवधि के लिए ब्याज दर, वार्षिक प्रतिशत दर (APR), प्रोसेसिंग शुल्क, लोन चुकाने की अवधि और शेड्यूल, समय पर भुगतान न करने पर लगने वाले जुर्माने, और लोन बंद करते समय आपको कुल कितनी रकम चुकानी होगी, इन सभी बातों को अच्छी तरह देख लेना चाहिए। देखने में बहुत आकर्षक लगने वाले लोन ऑफर में भी भारी खर्च या आपके लिए नुकसानदेह शर्तें छिपी हो सकती हैं।