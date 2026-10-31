Greater Noida PNB Fraud Case: कौन हैं दीपांशी और आशुतोष पाठक? PNB बैंक 10.24 करोड़ घोटाले में आया नाम

Who Are Deepanshi and Ashutosh PNB Fraud Case: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से बैंकिंग सिस्टम को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसकी वजह से एक बार फिर से ग्राहकों का भरोसा पंजाब नेशनल बैंक से उठता दिख है। दरअसल, पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा में कई ग्राहकों के सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) से कथित तौर पर 10.24 करोड़ रुपये निकाल लिए गए। बताया जा रहा है पैसों की ये चोरी एक-दो दिन में नहीं, बल्कि पिछले करीब तीन साल के दौरान हुई। अब इस मामले में सीबीआई ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सीबीआई की जांच में बैंक की एक कर्मचारी दीपांशी और खाताधारक आशुतोष पाठक का नाम सामने आया है। आरोप है कि इन दोनों ने ग्राहकों के खातों से रकम निकालने के लिए बैंक के आंतरिक सिस्टम और अलग-अलग अधिकारियों की यूजर आईडी का इस्तेमाल किया गया।

शुरुआती जांच में एफडी की जानकारी बदलने, खातों में हेरफेर करने और रकम दूसरे खातों में भेजने जैसी बातें सामने आई हैं।हालांकि, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस हेराफेरी में किसकी क्या भूमिका थी और कितने ग्राहकों के पैसों के साथ ये चोरी हुई है। आइए जानते हैं कि ग्रेटर नोएडा के इस PNB फ्रॉड केस में अब तक क्या सामने आया है और दीपांशी व आशुतोष पाठक कौन हैं।

कौन हैं दीपांशी? पीएनबी बैंक में हुई इस हेराफेरी के मामले में सबसे पहला नाम दीपांशी का आया। वो ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पाई स्थित PNB शाखा में ऑफिस असिस्टेंट के पद पर काम करती थी। बैंक की शिकायत के मुताबिक, ग्राहकों के खातों से बिना अनुमति पैसे निकालने के मामले में उनकी भूमिका की जांच हो रही है। आरोप है कि जब बैंक अधिकारियों ने उनसे संदिग्ध लेनदेन के बारे में सवाल किए, तो उन्होंने आशुतोष पाठक का नाम लिया और कहा कि ये लेनदेन उनके कहने पर किए गए थे। इस मामले में दीपांशी भी आरोपी हैं।

आशुतोष पाठक कौन हैं? इस मामले में दूसरा प्रमुख नाम आशुतोष पाठक का है। बैंक की शिकायत में उन्हें खाताधारक बताया गया है। आरोप है कि दीपांशी उन्हें जानती थीं और उनके कहने पर ग्राहकों के खातों से पैसे निकालने से जुड़े लेनदेन किए गए। बैंक ने अपनी शुरुआती जांच में पाया कि ग्राहकों के खातों और फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़ी जानकारी में बदलाव करके पैसे दूसरे खातों में भेजे गए। इस पूरे मामले में आशुतोष पाठक की भूमिका की भी जांच की जा रही है। फिलहाल दोनों पर लगे आरोपों की जांच CBI कर रही है और अभी अदालत में दोष साबित नहीं हुआ है।

कैसे खुला 10.24 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला? बीते महीने 16 सितंबर को बैंक की एक खाताधारक ने शाखा प्रमुख से संपर्क किया। उसने बैंक मैनेजर को बताया कि उसके खाते से तीन ऐसे डेबिट ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिनकी जानकारी उसे नहीं थी। उसे शक हुआ कि उसके खाते से बिना अनुमति पैसे निकाले गए हैं।