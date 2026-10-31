Greater Noida PNB Fraud Case: कौन हैं दीपांशी और आशुतोष पाठक? PNB बैंक 10.24 करोड़ घोटाले में आया नाम

Who Are Deepanshi and Ashutosh PNB Fraud Case: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से बैंकिंग सिस्टम को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसकी वजह से एक बार फिर से ग्राहकों का भरोसा पंजाब नेशनल बैंक से उठता दिख है। दरअसल, पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा में कई ग्राहकों के सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) से कथित तौर पर 10.24 करोड़ रुपये निकाल लिए गए। बताया जा रहा है पैसों की ये चोरी एक-दो दिन में नहीं, बल्कि पिछले करीब तीन साल के दौरान हुई। अब इस मामले में सीबीआई ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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सीबीआई की जांच में बैंक की एक कर्मचारी दीपांशी और खाताधारक आशुतोष पाठक का नाम सामने आया है। आरोप है कि इन दोनों ने ग्राहकों के खातों से रकम निकालने के लिए बैंक के आंतरिक सिस्टम और अलग-अलग अधिकारियों की यूजर आईडी का इस्तेमाल किया गया।

शुरुआती जांच में एफडी की जानकारी बदलने, खातों में हेरफेर करने और रकम दूसरे खातों में भेजने जैसी बातें सामने आई हैं।हालांकि, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस हेराफेरी में किसकी क्या भूमिका थी और कितने ग्राहकों के पैसों के साथ ये चोरी हुई है। आइए जानते हैं कि ग्रेटर नोएडा के इस PNB फ्रॉड केस में अब तक क्या सामने आया है और दीपांशी व आशुतोष पाठक कौन हैं।

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कौन हैं दीपांशी? पीएनबी बैंक में हुई इस हेराफेरी के मामले में सबसे पहला नाम दीपांशी का आया। वो ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पाई स्थित PNB शाखा में ऑफिस असिस्टेंट के पद पर काम करती थी। बैंक की शिकायत के मुताबिक, ग्राहकों के खातों से बिना अनुमति पैसे निकालने के मामले में उनकी भूमिका की जांच हो रही है। आरोप है कि जब बैंक अधिकारियों ने उनसे संदिग्ध लेनदेन के बारे में सवाल किए, तो उन्होंने आशुतोष पाठक का नाम लिया और कहा कि ये लेनदेन उनके कहने पर किए गए थे। इस मामले में दीपांशी भी आरोपी हैं।

आशुतोष पाठक कौन हैं? इस मामले में दूसरा प्रमुख नाम आशुतोष पाठक का है। बैंक की शिकायत में उन्हें खाताधारक बताया गया है। आरोप है कि दीपांशी उन्हें जानती थीं और उनके कहने पर ग्राहकों के खातों से पैसे निकालने से जुड़े लेनदेन किए गए। बैंक ने अपनी शुरुआती जांच में पाया कि ग्राहकों के खातों और फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़ी जानकारी में बदलाव करके पैसे दूसरे खातों में भेजे गए। इस पूरे मामले में आशुतोष पाठक की भूमिका की भी जांच की जा रही है। फिलहाल दोनों पर लगे आरोपों की जांच CBI कर रही है और अभी अदालत में दोष साबित नहीं हुआ है।

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कैसे खुला 10.24 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला? बीते महीने 16 सितंबर को बैंक की एक खाताधारक ने शाखा प्रमुख से संपर्क किया। उसने बैंक मैनेजर को बताया कि उसके खाते से तीन ऐसे डेबिट ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिनकी जानकारी उसे नहीं थी। उसे शक हुआ कि उसके खाते से बिना अनुमति पैसे निकाले गए हैं।

बैंक ने जब इन लेनदेन की जांच शुरू की, तो धीरे-धीरे पता चला कि ये ऐसे ट्रांजैक्शन सिर्फ एक खाते तक सीमित नहीं हैं। अलग-अलग खातों में भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन दिखाई दिए। इसके बाद बैंक ने अपने सिस्टम रिकॉर्ड, कर्मचारियों की लॉगिन हिस्ट्री और खातों में हुए लेनदेन की पड़ताल शुरू की।जांच के दौरान बैंक को पता चला कि कई ग्राहकों के खातों से अनधिकृत तरीके से पैसे निकाले गए हैं। बैंक की शुरुआती जांच में पता चला कि पैसों की चोरी की रकम 10.24 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

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About the Author Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More ✕ Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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