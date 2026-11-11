Who is Akhilendra Kumar: कौन हैं अखिलेंद्र कुमार? Unacademy के बने नए CEO, गौरव मुंजाल की बदली भूमिका

Akhilendra Kumar Biography: एडटेक सेक्टर की प्रमुख कंपनी अनएकेडमी के लीडरशिप में बड़ा बदलाव हुआ है। कंपनी के सह-संस्थापक गौरव मुंजाल ने CEO पद छोड़कर Executive Chairman की जिम्मेदारी संभालने का ऐलान किया है। अब उनकी जगह अखिलेंद्र कुमार कंपनी के नए CEO होंगे।
आज गौरव मुंजाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि वो अनएकेडमी से कहीं नहीं जा रहे हैं। वह रोजाना कंपनी के ऑपरेशंस में सक्रिय रूप से जुड़े रहेंगे और नए CEO अखिलेंद्र कुमार के साथ मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा वह कंपनी के आगामी IPO की तैयारियों में भी अहम भूमिका निभाएंगे। अब वो अखिलेंद्र के साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाने पर काम करेंगे।
अखिलेंद्र कुमार अनएकेडमी के नए CEO बन गए हैं। इससे पहले वो कंपनी में चीफ बिजनेस ऑफिसर (CBO) और वाइस प्रेसिडेंट (VP) जैसे अहम पदों पर काम कर चुके हैं। कंपनी के बिजनेस और ऑपरेशंस को समझने का उन्हें अच्छा अनुभव है। Unacademy की कमान संभालने से पहले उन्होंने कई कंपनियों में काम किया है। Unacademy में शामिल होने से पहले उन्होंने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की कंपनी OYO में काम किया। यहां वो AVP-Supply Network के पद पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।
इसके अलावा वह Exide Industries Limited में भी काम कर चुके हैं। उनके पास सेल्स, ऑपरेशंस और बिजनेस ग्रोथ के क्षेत्र में 10 साल से अधिक का अनुभव है। उनका अलग-अलग सेक्टर में काम करने का अनुभव अब Unacademy के नेतृत्व में काम आएगा।
अखिलेंद्र कुमार ने BIT Mesra से केमिकल एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) से MBA किया। अब उन्हें Unacademy के CEO की जिम्मेदारी मिली है।
Unacademy की शुरुआत साल 2010 में गौरव मुंजाल ने एक YouTube चैनल के रूप में की थी। उस समय गौरव मुंजाल ने कंप्यूटर साइंस के ट्यूटोरियल वीडियो बनाकर छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था। धीरे-धीरे उनके वीडियो लोकप्रिय होने लगे और उन्हें लगा कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए देशभर के छात्रों तक बेहतर शिक्षा पहुंचाई जा सकती है। इसके बाद साल 2015 में गौरव मुंजाल ने रोमन सैनी और हेमेश सिंह के साथ मिलकर Unacademy को एक एडटेक स्टार्टअप के रूप में लॉन्च किया। आगे चलकर ये प्लेटफॉर्म प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले प्रमुख ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में शामिल हो गया।