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Who is Alice Huang: कौन है चीनी महिला एलिस हुआंग? Nvidia के CEO जेनसेन को हनीट्रैप में फंसाने का लगा आरोप

Nvidia के CEO जेनसन हुआंग के कथित प्रेम संबंध और एलिस हुआंग पर चीनी जासूस होने के आरोप चर्चा में हैं। हुआंग ने ईमेल में पत्नी से बेवफाई स्वीकार की, जबकि जासूसी के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। कंपनी के बोर्ड ने जांच शुरू की है और फिलहाल डेटा लीक का सबूत सामने नहीं आया।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड9 Nov 2026, 12:26 PM IST
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कौन हैं चीनी महिला Alice Huang
कौन हैं चीनी महिला Alice Huang
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Nvidia CEO Jensen Huang News: दुनिया की दिग्गज AI चिप निर्माता कंपनी Nvidia के सीईओ जेनसेन हुआंग को लेकर अमेरिकी मीडिया ने बड़ा दावा किया है। उनके अनुसार जेनसेन हुआंग का एक चीनी महिला के साथ करीबी रिश्ता है, जिसे अमेरिकी खुफिया एजेंसियां चीनी जासूस मानती है। अब इस मामले में एनवीडिया के संस्थापक और सीईओ जेनसेन हुआंग का कन्फेशन सामने आया है। उन्होंने अपने कर्मचारियों को भेजे एक ईमेल में एक संदिग्ध चीनी जासूस के साथ प्रेम संबंध होने की बात स्वीकार की है। सीईओ के कन्फेशन के बाद एनवीडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पूरे मामले की स्वतंत्र जांच शुरू कर दी है।

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इस पूरे मामले ने केवल कंपनी के शीर्ष नेतृत्व ही नहीं, बल्कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और AI चिप्स के निर्यात से जुड़े मुद्दों को भी चर्चा में ला दिया है। हालांकि, कंपनी का मानना है कि अभी तक ये सामने नहीं आया है कि Nvidia की गोपनीय जानकारी या अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां लीक हुई हैं।

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जेनसेन हुआंग ने ईमेल में क्या लिखा?

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, Nvidia के सीईओ जेनसेन हुआंग ने कंपनी के कर्मचारियों को भेजे ईमेल में पत्नी से बेवफाई स्वीकार की है। उन्होंने लिखा- मैं अपने परिवार और आप सभी से माफी मांगता हूं। मैंने अपनी पत्नी के से बेवफाई की। मेरी हरकतों से उन्हें और हमारे बच्चों को दुख पहुंचा है। मैंने जो किया, उसके लिए कोई बहाना नहीं है। मुझे बहुत पछतावा है।

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कौन हैं एलिस हुआंग?

एलिस हुआंग को हुआंग ले (Huang Le) के नाम से भी जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबकि एलिस ने अपने करियर की शुरुआत पत्रकारिता से की थी, जिसके बाद वह टेक्नोलॉजी और डेटा सेंटर कारोबार से जुड़ गई। वो एक चीनी नागरिक है और सिंगापुर की डेटा सेंटर कंपनी मेगास्पीड की पूर्व वरिष्ठ अधिकारी भी है।

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रिपोर्ट्स के अनुसार, मेगास्पीड Nvidia के AI चिप्स से लैस कंप्यूटिंग सर्वर्स को खरीदकर डेटा सेंटर सेवाएं उपलब्ध कराने का काम करती थी। कंपनी के चीन से जुड़े कारोबार और अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों के संभावित उल्लंघन को लेकर जांच की खबरें सामने आई हैं। इसी दौरान जून 2024 और मई 2025 में ताइपे में आयोजित कारोबारी कार्यक्रमों की तस्वीरों में एलिस हुआंग और जेनसन हुआंग साथ नजर आए। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में एलिस पर चीन के लिए जानकारी जुटाने और जेनसन हुआंग के करीब आने के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

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अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More

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