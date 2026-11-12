Who is Colette Kress: कौन हैं कोलेट क्रेस? एनवीडिया की बनीं नई बॉस, जेन्सेन हुआंग ने दिया CEO पद से इस्तीफा

NVIDIA New CEO: दिग्गज अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेन्सेन हुआंग ने कथित निजी संबंधों से जुड़े विवादों के सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कंपनी के निदेशक मंडल ने गुरुवार को उनके इस्तीफे की आधिकारिक घोषणा करते हुए कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) कोलेट क्रेस को कंपनी का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है।
बीबीसी के अनुसार बोर्ड ने एक बयान जारी कर बताया कि श्री हुआंग ने अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में तत्काल प्रभाव से अपना पद छोड़ दिया है। क्रेस स्थायी उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने तक अंतरिम सीईओ के साथ-साथ सीएफओ की अपनी मौजूदा जिम्मेदारी भी संभालती रहेंगी। इसके साथ ही, निदेशक मंडल के सदस्य हार्वे जोन्स को कंपनी के इतिहास में पहली बार बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है।
कोलेट क्रेस अमेरिका की जानी-मानी कॉर्पोरेट फाइनेंस विशेषज्ञ और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की अनुभवी अधिकारी हैं। वो सितंबर 2013 से एनवीडिया में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। आज 12 नवंबर 2026 को जेन्सेन हुआंग के इस्तीफे के बाद कंपनी ने उन्हें अंतरिम CEO नियुक्त किया है।
बता दें कि क्रेस ने यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना से फाइनेंस में बैचलर ऑफ साइंस (BSc) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद उन्होंने सदर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटीसे एमबीए किया। एनवीडिया से जुड़ने से पहले उन्होंने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में करीब 8 साल तक फाइनेंस से जुड़े विभिन्न पदों पर काम किया। इसके बाद वह 1997 में माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ीं और वहां करीब 13 साल बिताए हैं।
निदेशक मंडल ने कंपनी को शीर्ष पर पहुंचाने में 33 वर्षों तक नेतृत्व करने वाले हुआंग के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि एनवीडिया के लिए उनका योगदान अत्यंत गहरा और अतुलनीय है। श्री जोन्स ने सुश्री क्रेस की नियुक्ति पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्होंने अभूतपूर्व विकास के दौर में कंपनी का नेतृत्व करने में मदद की है और उन्हें कंपनी के व्यवसाय, ग्राहकों, संचालन तथा वित्तीय स्थिति की गहरी समझ है।
पदभार संभालने के बाद अंतरिम सीईओ क्रेस ने कहा कि हम उस कार्य को निरंतर आगे बढ़ाएंगे जिसने एनवीडिया को एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में अग्रणी बनाया है, और आगे आने वाले अवसरों को अपने पक्ष में करेंगे। हमारा मुख्य ध्यान अपने ग्राहकों, साझेदारों, डेवलपर्स और शेयरधारकों की सेवा करने पर केंद्रित रहेगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि स्थायी सीईओ की तलाश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके लिए आंतरिक और बाहरी दोनों उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया जाएगा।
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