Who is Lakshmi Venu: कौन हैं लक्ष्मी वेणु? TVS परिवार की इस बेटी ने क्यों मांगा संपत्ति में हिस्सा

Who is Lakshmi Venu: टीवीएस औद्योगिक परिवार की सदस्य लक्ष्मी वेणु ने अपने पिता वेणु श्रीनिवासन की संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे की औपचारिक मांग की है। इस कदम से परिवार के भीतर उत्तराधिकार को लेकर विवाद और गहरा गया है। इसका असर भारत के सबसे प्रसिद्ध वाहन समूहों में से एक के प्रमुख व्यवसायों के स्वामित्व और नियंत्रण पर पड़ सकता है।

लक्ष्मी के कार्यालय से सोमवार को जारी बयान के अनुसार, उन्होंने अपने पिता को बंटवारे का नोटिस भेजा है। इसमें लक्ष्मी ने वेणु श्रीनिवासन से परिवार के मुखिया के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और निष्पक्ष तथा कानूनी बंटवारा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है।उनकी मां मल्लिका श्रीनिवासन ने लक्ष्मी के दावे का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया है, जिससे परिवार की संपत्ति के बंटवारे को लेकर दरार खुलकर सामने आ गई है।

TVS Motor समेत इन कंपनियों में हिस्सेदारी पर दावा लक्ष्मी का कहना है कि 2005 में संशोधित 'हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956' के तहत उन्हें संपत्ति में समान हिस्सेदारी का अधिकार है और वह स्वतंत्र रूप से बंटवारे की मांग कर सकती हैं। उन्होंने अधिनियम की धारा-6 का हवाला दिया है, जो पुत्रियों को हिंदू संयुक्त परिवार की योग्य संपत्ति में पुत्र के समान उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देती है।

लक्ष्मी का दावा व्यापक टीवीएस परिवार की 2020 की व्यवस्था के तहत वेणु श्रीनिवासन शाखा को आवंटित की गई संपत्तियों और व्यवसायों पर है। इनमें वीएस ट्रस्ट और अन्य होल्डिंग संरचनाओं के माध्यम से रखे गए पारिवारिक हित शामिल हैं, जिनमें टीवीएस होल्डिंग्स, टीवीएस मोटर कंपनी, टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज और सुंदरम-क्लेटन में हिस्सेदारी भी शामिल है।

कौन हैं लक्ष्मी वेणु? लक्ष्मी वेणु देश के प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार TVS ग्रुप की चौथी पीढ़ी से ताल्लुक रखती हैं। वह TVS Motor Company के चेयरमैन एमेरिटस वेणु श्रीनिवासन और ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड (TAFE) की चेयरपर्सन मल्लिका श्रीनिवासन की बेटी हैं। उन्होंने अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है और ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में डॉक्टरेट हासिल की है। वो सुंदरम-क्लेटन में मैनेजिंग डायरेक्टर और TAFE में वाइस चेयरपर्सन की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। उनके भाई सुदर्शन वेणु TVS Motor Company के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं।