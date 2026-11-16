Who is Lakshmi Venu: कौन हैं लक्ष्मी वेणु? TVS परिवार की इस बेटी ने क्यों मांगा संपत्ति में हिस्सा

Who is Lakshmi Venu: टीवीएस औद्योगिक परिवार की सदस्य लक्ष्मी वेणु ने अपने पिता वेणु श्रीनिवासन की संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे की औपचारिक मांग की है। इस कदम से परिवार के भीतर उत्तराधिकार को लेकर विवाद और गहरा गया है। इसका असर भारत के सबसे प्रसिद्ध वाहन समूहों में से एक के प्रमुख व्यवसायों के स्वामित्व और नियंत्रण पर पड़ सकता है।

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लक्ष्मी के कार्यालय से सोमवार को जारी बयान के अनुसार, उन्होंने अपने पिता को बंटवारे का नोटिस भेजा है। इसमें लक्ष्मी ने वेणु श्रीनिवासन से परिवार के मुखिया के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और निष्पक्ष तथा कानूनी बंटवारा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है।उनकी मां मल्लिका श्रीनिवासन ने लक्ष्मी के दावे का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया है, जिससे परिवार की संपत्ति के बंटवारे को लेकर दरार खुलकर सामने आ गई है।

TVS Motor समेत इन कंपनियों में हिस्सेदारी पर दावा लक्ष्मी का कहना है कि 2005 में संशोधित 'हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956' के तहत उन्हें संपत्ति में समान हिस्सेदारी का अधिकार है और वह स्वतंत्र रूप से बंटवारे की मांग कर सकती हैं। उन्होंने अधिनियम की धारा-6 का हवाला दिया है, जो पुत्रियों को हिंदू संयुक्त परिवार की योग्य संपत्ति में पुत्र के समान उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देती है।

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लक्ष्मी का दावा व्यापक टीवीएस परिवार की 2020 की व्यवस्था के तहत वेणु श्रीनिवासन शाखा को आवंटित की गई संपत्तियों और व्यवसायों पर है। इनमें वीएस ट्रस्ट और अन्य होल्डिंग संरचनाओं के माध्यम से रखे गए पारिवारिक हित शामिल हैं, जिनमें टीवीएस होल्डिंग्स, टीवीएस मोटर कंपनी, टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज और सुंदरम-क्लेटन में हिस्सेदारी भी शामिल है।

कौन हैं लक्ष्मी वेणु? लक्ष्मी वेणु देश के प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार TVS ग्रुप की चौथी पीढ़ी से ताल्लुक रखती हैं। वह TVS Motor Company के चेयरमैन एमेरिटस वेणु श्रीनिवासन और ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड (TAFE) की चेयरपर्सन मल्लिका श्रीनिवासन की बेटी हैं। उन्होंने अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है और ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में डॉक्टरेट हासिल की है। वो सुंदरम-क्लेटन में मैनेजिंग डायरेक्टर और TAFE में वाइस चेयरपर्सन की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। उनके भाई सुदर्शन वेणु TVS Motor Company के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं।

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इस विवाद के केंद्र में मुख्य सवाल यह है कि क्या व्यापक टीवीएस समूह के 2020 के बंटवारे और उसके बाद मार्च, 2024 में वेणु श्रीनिवासन परिवार के चार सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अलग सहमति ज्ञापन (एमओयू) ने तात्कालिक परिवार के आर्थिक हितों का निपटारा भी कर दिया था। वेणु श्रीनिवासन और उनके बेटे सुदर्शन वेणु का कहना है कि समझौता हो चुका है, जबकि मल्लिका और लक्ष्मी का तर्क है कि परिवार की संपत्तियों का कोई व्यापक आर्थिक बंटवारा पूरा नहीं हुआ है। ये चारों टीवीएस समूह के संस्थापक टी वी सुंदरम अयंगर की तीसरी और चौथी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

About the Author Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More ✕ Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।