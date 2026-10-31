Who is Nidhi Razdan: कौन हैं निधि राजदान? जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से शादी के बाद चर्चा में आईं पत्रकार

Who is Nidhi Razdan: जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पत्रकार निधि राजदान के साथ एक निजी फंक्शन में शादी कर ली है। आज उन्होंने खुद एक्स पर शादी का ऐलान करते हुए तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में उन्होंने अंगूठी के साथ निधि राजदान को टैग करते हुए लिखा कि कल एक नए सफर की शुरुआत हुई। आइए जानते हैं कि कौन हैं सीएम उमर अब्दुल्ला की पत्नी निधि राजदान
निधि राजदान भारत की जानी-मानी पत्रकार और न्यूज एंकर हैं। उन्होंने करीब 22 साल तक NDTV में काम किया और चैनल के चर्चित प्राइम टाइम शो 'Left, Right & Centre' को होस्ट किया। पत्रकारिता के दौरान उन्होंने देश की राजनीति, विदेश नीति और जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई अहम मुद्दों को कवर किया। उन्हें जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत की रिपोर्टिंग के लिए रामनाथ गोयनका अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है। वह 'Left, Right and Centre: The Idea of India' नाम की किताब की लेखिका भी हैं। 2023 में उन्होंने NDTV छोड़ दिया था। अब जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ शादी की खबरों के बाद वह फिर चर्चा में हैं।
बता दें कि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की ये दूसरी शादी है। इससे पहले उन्होंने साल 1994 में पायल नाथ के साथ शादी की थी। हालांकि वक्त के साथ उन दोनों का रिश्ता कमजोर होने लगा और साल 2009 में दोनों अलग रह रहे थे। अभी कुछ महीने पहले ही 31 जुलाई 2026 को उन दोनों का तलाक हो गया। वहीं निधि राजदान की भी ये दूसरी शादी है। उन्होंने साल 2005 में नीलेश मिश्रा से शादी की थी, लेकिन दोनों की शादी लंबे वक्त तक नहीं टिक पाई और साल 2007 में दोनों का तलाक हो गया।
जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की पहली पत्नी पायल नाथ सिख परिवार से आती हैं। उनका जन्म 6 जून 1973 में हुआ था। पायल नाथ ने राजनीति से दूर बिजनेस वूमेन बन गईं। वो हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल और टूरिज्म जैसे क्षत्रों में सक्रिय हैं। पायल और सीएम उमर अब्दुल्ला के दो बच्चे भी हैं। दोनों बेटे पायल नाथ के साथ ही दिल्ली में रहते हैं।
बता दें कि पायल और सीएम उमर अब्दुल्ला की मुलाकात उस वक्त हुई थी जब वो राजनीति में नहीं थे। दिल्ली के लग्जरी होटल में उमर अब्दुल्ला एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करते थे और पायल नाथ भी होटल से जुड़ी थीं। यहीं पर दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर बात शादी तक पहुंच गई।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.