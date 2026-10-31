Who is Nidhi Razdan: कौन हैं निधि राजदान? जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से शादी के बाद चर्चा में आईं पत्रकार

Who is Nidhi Razdan: जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पत्रकार निधि राजदान के साथ एक निजी फंक्शन में शादी कर ली है। आज उन्होंने खुद एक्स पर शादी का ऐलान करते हुए तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में उन्होंने अंगूठी के साथ निधि राजदान को टैग करते हुए लिखा कि कल एक नए सफर की शुरुआत हुई। आइए जानते हैं कि कौन हैं सीएम उमर अब्दुल्ला की पत्नी निधि राजदान
निधि राजदान भारत की जानी-मानी पत्रकार और न्यूज एंकर हैं। उन्होंने करीब 22 साल तक NDTV में काम किया और चैनल के चर्चित प्राइम टाइम शो 'Left, Right & Centre' को होस्ट किया। पत्रकारिता के दौरान उन्होंने देश की राजनीति, विदेश नीति और जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई अहम मुद्दों को कवर किया। उन्हें जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत की रिपोर्टिंग के लिए रामनाथ गोयनका अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है। वह 'Left, Right and Centre: The Idea of India' नाम की किताब की लेखिका भी हैं। 2023 में उन्होंने NDTV छोड़ दिया था। अब जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ शादी की खबरों के बाद वह फिर चर्चा में हैं।
बता दें कि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की ये दूसरी शादी है। इससे पहले उन्होंने साल 1994 में पायल नाथ के साथ शादी की थी। हालांकि वक्त के साथ उन दोनों का रिश्ता कमजोर होने लगा और साल 2009 में दोनों अलग रह रहे थे। अभी कुछ महीने पहले ही 31 जुलाई 2026 को उन दोनों का तलाक हो गया। वहीं निधि राजदान की भी ये दूसरी शादी है। उन्होंने साल 2005 में नीलेश मिश्रा से शादी की थी, लेकिन दोनों की शादी लंबे वक्त तक नहीं टिक पाई और साल 2007 में दोनों का तलाक हो गया।
जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की पहली पत्नी पायल नाथ सिख परिवार से आती हैं। उनका जन्म 6 जून 1973 में हुआ था। पायल नाथ ने राजनीति से दूर बिजनेस वूमेन बन गईं। वो हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल और टूरिज्म जैसे क्षत्रों में सक्रिय हैं। पायल और सीएम उमर अब्दुल्ला के दो बच्चे भी हैं। दोनों बेटे पायल नाथ के साथ ही दिल्ली में रहते हैं।
बता दें कि पायल और सीएम उमर अब्दुल्ला की मुलाकात उस वक्त हुई थी जब वो राजनीति में नहीं थे। दिल्ली के लग्जरी होटल में उमर अब्दुल्ला एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करते थे और पायल नाथ भी होटल से जुड़ी थीं। यहीं पर दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर बात शादी तक पहुंच गई।