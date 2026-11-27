Who is Raul John Aju: भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं की मौजूदगी बढ़ रही है। इसी कड़ी में केरल के राउल जॉन अजू का नाम चर्चा में है। उन्हें 'AI Kid of India' के नाम से पहचाना जाता है। हाल ही में रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित AI Journey 2026 सम्मेलन के दौरान उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों के बीच AI के इस्तेमाल और बच्चों की पढ़ाई पर बातचीत भी हुई।

इसके बाद पुतिन के साथ उनकी सेल्फी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। राहुल की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने कम उम्र में ही तकनीक के साथ प्रयोग शुरू कर दिया था। नौ साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला वीडियो बनाया। 12 साल की उम्र में ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित किया। इसके बाद उन्होंने एआई आधारित कारोबार की दिशा में कदम बढ़ाया।

16 साल की उम्र में शुरू किया अपना कारोबार राउल जॉन अजू मूल रूप से केरल के रहने वाले हैं। उन्हें तकनीक, वीडियो निर्माण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शुरुआती उम्र से रुचि रही है। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित किया। इसके बाद उन्होंने उद्यमिता की राह चुनी।

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने अगस्त 2024 में AIRealm Technologies Pvt Ltd की स्थापना की थी। वह इस कंपनी के संस्थापक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) हैं। कंपनी का एक प्रमुख काम कानूनी तकनीक से जुड़ा है। इसका मकसद एआई की मदद से लोगों को कानूनी जानकारी और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। इस तरह राउल ने तकनीक के प्रयोग को कारोबार में बदलने की कोशिश की है।

5 लाख लोगों को दी ट्रेनिंग अब तक कंपनी 15 AI टूल बना चुकी है और करीब 5 लाख लोगों को इसकी ट्रेनिंग दे चुकी है। इनमें IIT और IIM जैसे संस्थानों के छात्र और अलग-अलग कंपनियों में काम करने वाले लोग भी शामिल हैं। कंपनी ने एक ऐसा ऐप भी बनाया है, जिसके जरिए बच्चे गेम खेलते हुए AI सीख सकते हैं।

इसका मकसद पढ़ाई को आसान और मजेदार बनाना है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक, वह देशभर के स्कूलों, कॉलेजों, कंपनियों और सरकारी संस्थानों के साथ मिलकर AI की ट्रेनिंग और वर्कशॉप भी करती है।

पिता को भी अपनी कंपनी में दी नौकरी राउल की उद्यमी यात्रा का एक दिलचस्प पहलू उनके पिता की भूमिका भी है। एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के अनुसार, उनके पिता अब उनकी कंपनी में काम करते हैं और उन्हें हर महीने 2 लाख रुपये वेतन मिलता है।

राउल ने अपने पिता को कंपनी में शामिल करने की वजह बताते हुए कहा कि उनके पास तकनीक सीखने के लिए फोन और इंटरनेट जैसे साधन हैं, लेकिन उनके पिता के पास बड़ी कंपनियों में काम करने का अनुभव है।

उन्होंने एमेजन, एडोबी, विप्रो और आईबीएम जैसी कंपनियों में काम किया है। राहुल के मुताबिक, वह अपने पिता के अनुभव से सीखना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इससे कंपनी के प्रचार में मदद मिली।

AI Journey 2026 सम्मेलन में दुनिया के एक्सपर्ट्स से मुलाकात मॉस्को में 26 से 28 नवंबर तक आयोजित AI Journey 2026 सम्मेलन में कई देशों के एआई एक्सपर्ट, रिसर्च करने वाले और टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े लोग हिस्सा ले रहे हैं।

सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समाज, कारोबार और विज्ञान पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा हो रही है। राउल की पुतिन से मुलाकात इसी सम्मेलन के दौरान हुई।

पुतिन ने पूछा- क्या AI बच्चों की सोचने की क्षमता कम कर सकता है? राउल गुरुवार को मॉस्को में शुरू हुए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 'AI जर्नी 2026' में शामिल हुए थे। इस दौरान पुतिन ने उनसे पूछा कि क्या पढ़ाई में AI का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों की सोचने-समझने की क्षमता के लिए खतरा बन सकता है? इस पर राउल ने कहा कि AI का इस्तेमाल इंसानों की सोच की जगह लेने के लिए नहीं, बल्कि उनके साथ मिलकर काम करने के लिए होना चाहिए।

उन्होंने समझाया कि AI की मदद से बच्चों को उनकी पसंद के तरीके से पढ़ाया जा सकता है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जिस बच्चे को गणित पसंद है, वह तस्वीरों, वीडियो और गेम के जरिए इसे आसानी से सीख सकता है।