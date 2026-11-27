Who is Raul John Aju: भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं की मौजूदगी बढ़ रही है। इसी कड़ी में केरल के राउल जॉन अजू का नाम चर्चा में है। उन्हें 'AI Kid of India' के नाम से पहचाना जाता है। हाल ही में रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित AI Journey 2026 सम्मेलन के दौरान उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों के बीच AI के इस्तेमाल और बच्चों की पढ़ाई पर बातचीत भी हुई।

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इसके बाद पुतिन के साथ उनकी सेल्फी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। राहुल की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने कम उम्र में ही तकनीक के साथ प्रयोग शुरू कर दिया था। नौ साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला वीडियो बनाया। 12 साल की उम्र में ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित किया। इसके बाद उन्होंने एआई आधारित कारोबार की दिशा में कदम बढ़ाया।

16 साल की उम्र में शुरू किया अपना कारोबार राउल जॉन अजू मूल रूप से केरल के रहने वाले हैं। उन्हें तकनीक, वीडियो निर्माण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शुरुआती उम्र से रुचि रही है। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित किया। इसके बाद उन्होंने उद्यमिता की राह चुनी।

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने अगस्त 2024 में AIRealm Technologies Pvt Ltd की स्थापना की थी। वह इस कंपनी के संस्थापक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) हैं। कंपनी का एक प्रमुख काम कानूनी तकनीक से जुड़ा है। इसका मकसद एआई की मदद से लोगों को कानूनी जानकारी और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। इस तरह राउल ने तकनीक के प्रयोग को कारोबार में बदलने की कोशिश की है।

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5 लाख लोगों को दी ट्रेनिंग अब तक कंपनी 15 AI टूल बना चुकी है और करीब 5 लाख लोगों को इसकी ट्रेनिंग दे चुकी है। इनमें IIT और IIM जैसे संस्थानों के छात्र और अलग-अलग कंपनियों में काम करने वाले लोग भी शामिल हैं। कंपनी ने एक ऐसा ऐप भी बनाया है, जिसके जरिए बच्चे गेम खेलते हुए AI सीख सकते हैं।

इसका मकसद पढ़ाई को आसान और मजेदार बनाना है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक, वह देशभर के स्कूलों, कॉलेजों, कंपनियों और सरकारी संस्थानों के साथ मिलकर AI की ट्रेनिंग और वर्कशॉप भी करती है।

पिता को भी अपनी कंपनी में दी नौकरी राउल की उद्यमी यात्रा का एक दिलचस्प पहलू उनके पिता की भूमिका भी है। एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के अनुसार, उनके पिता अब उनकी कंपनी में काम करते हैं और उन्हें हर महीने 2 लाख रुपये वेतन मिलता है।

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राउल ने अपने पिता को कंपनी में शामिल करने की वजह बताते हुए कहा कि उनके पास तकनीक सीखने के लिए फोन और इंटरनेट जैसे साधन हैं, लेकिन उनके पिता के पास बड़ी कंपनियों में काम करने का अनुभव है।

उन्होंने एमेजन, एडोबी, विप्रो और आईबीएम जैसी कंपनियों में काम किया है। राहुल के मुताबिक, वह अपने पिता के अनुभव से सीखना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इससे कंपनी के प्रचार में मदद मिली।

AI Journey 2026 सम्मेलन में दुनिया के एक्सपर्ट्स से मुलाकात मॉस्को में 26 से 28 नवंबर तक आयोजित AI Journey 2026 सम्मेलन में कई देशों के एआई एक्सपर्ट, रिसर्च करने वाले और टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े लोग हिस्सा ले रहे हैं।

सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समाज, कारोबार और विज्ञान पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा हो रही है। राउल की पुतिन से मुलाकात इसी सम्मेलन के दौरान हुई।

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पुतिन ने पूछा- क्या AI बच्चों की सोचने की क्षमता कम कर सकता है? राउल गुरुवार को मॉस्को में शुरू हुए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 'AI जर्नी 2026' में शामिल हुए थे। इस दौरान पुतिन ने उनसे पूछा कि क्या पढ़ाई में AI का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों की सोचने-समझने की क्षमता के लिए खतरा बन सकता है? इस पर राउल ने कहा कि AI का इस्तेमाल इंसानों की सोच की जगह लेने के लिए नहीं, बल्कि उनके साथ मिलकर काम करने के लिए होना चाहिए।

उन्होंने समझाया कि AI की मदद से बच्चों को उनकी पसंद के तरीके से पढ़ाया जा सकता है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जिस बच्चे को गणित पसंद है, वह तस्वीरों, वीडियो और गेम के जरिए इसे आसानी से सीख सकता है।

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राउल ने पुतिन को अपनी गणित की परीक्षा का एक किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया, “परीक्षा से एक दिन पहले मैं गेम खेल रहा था। यह देखकर मेरे पिता ने पूछा कि अगले दिन परीक्षा है, फिर भी गेम क्यों खेल रहे हो? मैंने उनसे कहा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं।”

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।

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