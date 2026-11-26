Who Is Vardhaman Jain: तिरुपति बालाजी मंदिर एक बार फिर अपने भव्य दान को लेकर चर्चा में है। इस बार चेन्नई के एक कारोबारी दंपत्ति ने मंदिर में 121 किलो सोना दान किया है। इस सोने की कीमत करीब 160 करोड़ रुपये बताई जा रही है। दान के दौरान का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस कारोबारी दंपत्ति की खूब चर्चा हो रही है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कौन हैं वर्धमान जैन और उनकी पत्नी, जिन्होंने भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में इतना बड़ा दान किया है? आइए जानते हैं।
भगवान के चरणों में 121 किलो सोना दान करने वाले वर्धमान जैन चेन्नई के बिजनेसमैन है। वो हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी कंपनी 'एक्सेस हेल्थकेयर' के संस्थापक और वाइस-चेयरमैन हैं। बिजनेसमैन के रूप में काम करने से पहले जैन कॉर्पोरेट की दुनिया में भी सीनियर पोजिशंस पर काम किया है।
अगर उनकी पढ़ाई की बात करें, तो उन्होंने चेन्नई के ही लॉयोला कॉलेज से स्टैटिक्स की पढ़ाई की है। इसके बाद वो अमेरिका शिफ्ट हो गए। वहां रहकर उन्होंने ऑस्टिन की टैक्सास यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स डिग्री की। साल 2025 में उन्होंने कथित तौर पर 'एक्सेस हेल्थकेयर' में अपनी 70% हिस्सेदारी एक अमेरिकी कंपनी को बेच दी।
बता दें कि कुल दान में से 106 किलोग्राम सोने के आभूषण भगवान वेंकटेश्वर के लिए थे, जबकि 15 किलोग्राम सोने का एक वस्त्र देवी पद्मावती को भेंट किया गया। मंदिर के अधिकारियों ने इसे इस तीर्थस्थल को किसी एक व्यक्ति द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा दान बताया है। भेंट की गई वस्तुओं में नीलम, पुखराज, माणिक और पन्ने से जड़ा एक 'श्रीवत्सम' पेंडेंट भी शामिल था। अन्य आभूषणों में हीरे जड़े हुए थे।
आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू ने समारोह के बाद दान देने वाले दंपति को इस उदार दान के लिए धन्यवाद दिया। दंपति ने उन्हें बताया कि उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की दिव्य प्रेरणा से यह दान दिया है। उन्होंने कहा कि इन आभूषणों में सोने के अलावा कीमती हीरे भी शामिल हैं। श्री नायडू ने कहा कि तिरुमाला भक्ति, आस्था और आध्यात्मिक आनंद का प्रतीक है और यहां मिलने वाला दिव्य अनुभव अद्वितीय है।
उन्होंने कहा कि इस अवसर का हिस्सा बनना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने मंदिर के विकास में पल्लव, चोल, चेर और पांड्य जैसे विभिन्न राजवंशों के योगदान को याद करते हुए बताया कि मैसूर और मराठा साम्राज्य के शासकों ने भी इस मंदिर को बहुमूल्य आभूषण, उपहार और संपत्तियां भेंट की थीं।