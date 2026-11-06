Dhanteras 2026: धनतेरस पर झाड़ू खरीदना क्यों माना जाता है शुभ? जानिए मां लक्ष्मी से जुड़ी इस परंपरा का महत्व

Dhanteras Broom Ritual: आज धनतेरस के दिन सोने-चांदी के साथ ही झाड़ू खरीदने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। आम दिनों में घर की सफाई के काम आने वाली झाड़ू धनतेरस पर शुभ मानी जाती है। कई घरों में इसे मां लक्ष्मी का प्रतीक मानकर पूजा भी की जाती है। आज के दिन फुटपाथ पर बैठे झाड़ू बेचने वाले भी ग्राहकों से घिरे नजर आते हैं। फूल वाली झाड़ू, सींक वाली झाड़ू और रंग-बिरंगी प्लास्टिक की झाड़ू... हर तरह की झाड़ू की मांग बढ़ जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर धनतेरस पर झाड़ू खरीदने की परंपरा कैसे शुरू हुई और इसके पीछे क्या धार्मिक मान्यताएं हैं?

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भारतीय घरों में झाड़ू को सिर्फ सफाई का साधन नहीं माना जाता, बल्कि इसे मां लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, जिस घर में साफ-सफाई और सकारात्मकता रहती है, वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में झाड़ू को घर से दरिद्रता दूर करने और सुख-समृद्धि लाने का प्रतीक माना जाता है।

झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक क्यों माना जाता है? आपने भी घर के बड़े-बुजुर्गों को झाड़ू पर पैर रखने या उसे लांघने से मना करते सुना होगा। कई घरों में गलती से झाड़ू पर पैर पड़ जाने पर उसे छूकर माथे से लगाने की परंपरा भी है। इसके पीछे धार्मिक मान्यता ये है कि मां लक्ष्मी का संबंध स्वच्छता से है। जिस घर में गंदगी, अव्यवस्था और कलह होती है, वहां दरिद्रता का वास माना जाता है। झाड़ू घर की गंदगी को दूर करती है, इसलिए इसे मां लक्ष्मी की कृपा से जोड़कर देखा जाता है।

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धार्मिक मान्यताओं में मां लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी या ज्येष्ठा को दरिद्रता और अशुभता का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि साफ-सफाई रखने से नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख-समृद्धि आती है।

धनतेरस पर ही क्यों खरीदते हैं नई झाड़ू? धनतेरस दिन लोग सोना, चांदी, बर्तन के साथ ही झाड़ू भी खरीदते हैं। मान्यता है कि धनतेरस पर नई झाड़ू घर लाने से पुरानी दरिद्रता और नकारात्मकता दूर होती है। इसलिए लोग इसे शुभ मानकर खरीदते हैं। ऐसा करने से जो लोग सोना नहीं खरीद सकते हैं, वो झाड़ू खरीदकर ही मां लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाते हैं। इसके अलावा ऐसा करने से छोटे दुकानदारों और फुटपाथ पर झाड़ू बेचने वालों की भी दिवाली अच्छे से मन जाती है।

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नई झाड़ू की पूजा कैसे करें? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदने के बाद उसे तुरंत इस्तेमाल करने के बजाय पहले पूजा में शामिल किया जाता है।

नई झाड़ू को घर लाकर साफ जगह पर रखें।

शाम को लक्ष्मी-कुबेर की पूजा के दौरान इसे पूजा स्थल के पास रखा जा सकता है।

झाड़ू के हैंडल पर हल्दी और कुमकुम से तिलक लगाएं।

लाल मौली बांधने और अक्षत अर्पित करने की भी परंपरा है।

पूजा और आरती के बाद झाड़ू को सुरक्षित स्थान पर रख दें। वहीं अगर आप इस धनतेरस पर आप झाड़ू के साथ ही सोना भी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो एक बार सुनार की दुकान पर जाने से पहले गोल्ड का रेट कैलकुलेट कर लें।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

About the Author Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More ✕ Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।