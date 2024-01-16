Filmfare Awards, among one of the oldest film awards in the Hindi film industry, is all set to be back with its 69th edition on January 27 and 28. This new edition will take place in Gujarat's Gandhinagar.
The nominations for 69th edition of Filmfare Awards were announced yesterday with Ranbir Kapoor starrer Animal being listed for 19 nominations. Shah Rukh Khan has managed to appear for two Best Actor nominations this year for his performances in Jawan and Dunki.
Low budget movie but widely loved ‘12th Fail’ also got listed for a number of nominations in major categories for Filmfare Awards 2024.
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Filmmaker and director Karan Johar is going to be back as a host after 3 year at 69th Filmfare Awards. He said, “I am back as a host after three years. I don't consider myself to be the best in anything that I do, I think we all are creative artists trying to achieve excellence," reported PTI.
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The two-day awards gala will have performances of actors Ranbir Kapoor, Kareena Kapoor Khan, Kartik Aaryan, Sara Ali Khan, Dhawan and Jahnvi Kapoor.
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Here is a list of nominees for 69th edition of Filmfare Awards:
Best Film Nominations
- 12th Fail
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- Animal
- Jawan
- Omg 2
- Pathaan
- Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
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Best Director Nominations
- Amit Rai (Omg 2)
- Atlee (Jawan)
- Karan Johar (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)
- Sandeep Reddy Vanga (Animal)
- Siddharth Anand (Pathaan)
- Vidhu Vinod Chopra (12th Fail)
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Best Film Critics Nominations
- 12th Fail (Vidhu Vinod Chopra)
- Bheed (Anubhav Sinha)
- Faraaz (Hansal Mehta)
- Joram (Devashish Makhija)
- Sam Bahadur (Meghna Gulzar)
- Three Of Us (Avinash Arun Dhaware)
- Zwigato (Nandita Das)
Best Actor In A Leading Role (Male) Nominations
- Ranbir Kapoor (Animal)
- Ranveer Singh (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)
- Shah Rukh Khan (Dunki)
- Shah Rukh Khan (Jawan)
- Sunny Deol (Gadar 2)
- Vicky Kaushal (Sam Bahadur)
Best Actor Critics’ Nominations
- Abhishek Bachchan (Ghoomer)
- Jaideep Ahlawat (Three Of Us)
- Manoj Bajpayee (Joram)
- Pankaj Tripathi (Omg 2)
- Rajkummar Rao (Bheed)
- Vicky Kaushal (Sam Bahadur)
- Vikrant Massey (12th Fail)
Best Actor In A Leading Role (Female) Nominations
- Alia Bhatt (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)
- Bhumi Pednekar (Thank You For Coming)
- Deepika Padukone (Pathaan)
- Kiara Advani (Satyaprem Ki Katha)
- Rani Mukerji (Mrs. Chatterjee Vs Norway)
- Taapsee Pannu (Dunki)
Best Actress Critics’ Nominations
- Deepti Naval (Goldfish)
- Fatima Sana Shaikh (Dhak Dhak)
- Rani Mukerji (Mrs. Chatterjee Vs Norway)
- Saiyami Kher (Ghoomer)
- Shahana Goswami (Zwigato)
- Shefali Shah (Three Of Us)
Best Actor In A Supporting Role (Male) Nominations
- Aditya Rawal (Faraaz)
- Anil Kapoor (Animal)
- Bobby Deol (Animal)
- Emraan Hashmi (Tiger 3)
- Tota Roy Chowdhury (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)
- Vicky Kaushal (Dunki)
Best Actor In A Supporting Role (Female) Nominations
- Jaya Bachchan (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)
- Ratna Pathak Shah (Dhak Dhak)
- Shabana Azmi (Ghoomer)
- Shabana Azmi (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)
- Triptii Dimri (Animal)
- Yami Gautam (Omg 2)
Best Lyrics Nominations
- Amitabh Bhattacharya (Tere Vaaste- Zara Hatke Zara Bachke)
- Amitabh Bhattacharya (Tum Kya Mile- Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)
- Gulzar (Itni Si Baat- Sam Bahadur)
- Javed Akhtar (Nikle The Kabhi Hum Ghar Se- Dunki)
- Kumaar (Chaleya- Jawan)
- Siddharth- Garima (Satranga- Animal)
- Swanand Kirkire And Ip Singh (Lutt Putt Gaya- Dunki)
Best Music Album Nominations
- Animal (Pritam, Vishal Mishra, Manan Bhardwaj, Shreyas Puranik, Jaani, Bhupinder Babbal, Ashim Kemson, Harshwardhan Rameshwar, Gurinder Seagal)
- Dunki (Pritam)
- Jawan (Anirudh Ravichander)
- Pathaan (Vishal And Shekhar)
- Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani (Pritam)
- Tu Jhoothi Main Makkaar (Pritam)
- Zara Hatke Zara Bachke (Sachin- Jigar)
Best Playback Singer (Male) Nominations
- Arijit Singh (Lutt Putt Gaya- Dunki)
- Arijit Singh (Satranga- Animal)
- Bhupinder Babbal (Arjan Vailly- Animal)
- Shahid Mallya (Kudmayi- Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)
- Sonu Nigam (Nikle The Kabhi Hum Ghar Se- Dunki)
- Varun Jain, Sachin- Jigar, Shadab Faridi, Altamash Faridi (Tere Waaste Falak- Zara Hatke Zara Bachke)
Best Playback Singer (Female) Nominations
- Deepthi Suresh (Aararaari Raaro- Jawan)
- Jonita Gandhi (Hey Fikar- 8 A.M. Metro)
- Shilpa Rao (Besharam Rang- Pathaan)
- Shilpa Rao (Chaleya- Jawan)
- Shreya Ghoshal (Tum Kya Mile-Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)
- Shreya Ghoshal (Ve Kamleya- Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)
Best Story Nominations
- Amit Rai (Omg 2)
- Anubhav Sinha (Bheed)
- Atlee (Jawan)
- Devashish Makhija (Joram)
- Ishita Moitra, Shashank Khaitan And Sumit Roy (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)
- Karan Shrikant Sharma (Satyaprem Ki Katha)
- Parijat Joshi & Tarun Dudeja (Dhak Dhak)
- Siddharth Anand (Pathaan)
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