Bank holidays 2025: As we enter 2025, the Reserve Bank of India (RBI) has released a comprehensive list of bank holidays for the year. In 2025, India will observe a set of bank holidays Key holidays include Republic Day on January 26th, Holi on March 14th, Independence Day on August 15th, and Gandhi Jayanti on October 2nd. Other notable holidays include Good Friday, Baisakhi, Muharram, Dussehra, Durga Puja, and Diwali. The festival of light falls on October 20. The list covers holidays across various regions, clarifying when banks will remain closed or open for the public. Here's a complete guide to all the bank holidays across India in 2025, including state-specific holidays like Saraswati Puja, Mahashivratri, and many others. Save this article for the entire year in 2025, as this will help you plan and stay informed about when banking services will be available in your region throughout the year ( January 2025- December 2025) When are banks closed in 2025? Check the RBI calendar here.
January 2025 Bank Holidays
January 2- Loosong/Namsoong/New Year Celebration
January 6- Sri Guru Gobind Singh’s Birthday
January 11- Missionary Day/Imoinu Iratpa/ Second Saturday
January 14-Makar Sankranti/Uttarayana Punyakala/Pongal/Maghe Sankranti/Magh Bihu/Birthday of Hazarat Ali
January 15-Thiruvalluvar Day
January 16-Uzhavar Thirunal
January 23- Birthday of Netaji Subhas Chandra Bose/Vir Surendrasai Jayanti
January 26- Republic Day
February 2025 Bank Holidays
February 3 Saraswati Puja
February 11 Thai Poosam
February 12 Guru Ravi Das’s Birthday
February 15 Lui-Ngai-Ni
February 19 Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti
February 20 Statehood Day/State Day
February 26 Mahashivratri
February 28 Losar
March 2025 Bank Holidays
March 7 Chapchar Kut
March 13 Holika Dahan
March 14 Holi (Second Day) - Dhuleti/Dhulandi/Dol Jatra
March 15 Holi/Yaosang 2nd Day
March 22 Bihar Diwas
March 27 Shab-I-Qadr
March 28 Jumat-ul-Vida
March 31 Ramzan-Id (Id-Ul-Fitr) (Shawal-1)/Khutub-E-Ramzan
April 2025 Bank Holidays
April 1- To enable to Banks to close their yearly accounts/Sarhul
April 5- Babu Jagjivan Ram’s Birthday 5
April 10- Mahavir Janmakalyanak/Mahavir Jayanti 10
April 14- Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Vishu/Biju/Buisu Festival/Maha Vishuva Sankranti/Tamil New Year's Day/Bohag Bihu/Cheiraoba
April 15- Bengali New Year’s Day/Himachal Day/Bohag Bihu
April 16- Bohag Bihu
April 18-Good Friday
April 21- Garia Puja
April 29- Bhagvan Shri Parshuram Jayanti
April 30- Basava Jayanti/Akshaya Tritiya
May 2025 Bank Holidays
May 1-Maharashtra Din/May Day (Labor Day)
May 9-Birthday of Rabindranath Tagore
May 12-Buddha Pournima
May 16- State Day
May 26-Birthday of Kazi Nazrul Islam
May 29-Maharana Pratap Jayanti
June 2025 Bank Holidays
June 6-Id-ul-Ad’ha (Bakrid)
June 7-Bakri ID (Id-Uz-Zuha)
June 11-Sant Guru Kabir Jayanti/Saga Dawa
June 27-Ratha Yatra/Kang (Rathajatra)
June 30-Remna Ni
July 2025 Bank Holidays
July 3- Kharchi Puja
July 5- Guru Hargobind Ji’s Birthday
July 14- Beh Deinkhlam
July 17- Death Anniversary of U Tirot Singh
July 19- Ker Puja
July 28- Drukpa Tshe-zi
August 2025 Bank Holidays
August 8- Tendong Lho Rum Faat
August 9- Raksha Bandhan/Jhulana Purnima
August 13- Patriot’s Day
August 15- Independence Day/Parsi New Year (Shahenshahi)/Janmashtami
August 16- Janmashtami (Shravan Vad-8)/Krishna Jayanthi
August 19- Birthday of Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur
August 25- Tirubhav Tithi of Srimanta Sankardeva
August 27- Ganesh Chaturthi/Samvatsari (Chaturthi Paksha)/Varasiddhi Vinayaka Vrata/Ganesh Puja/Vinayakar Chathurthi
August 28- Ganesh Chaturthi (2nd Day)/Nuakhai
September 2025 Bank Holidays
September 3- Karma Puja
September 4- First Onam
September 5- Id-E-Milad/Milad-un-Nabi or Id-e Milad (Birthday of Prophet Mohammad) (bara vafat)/Thiruvonam/Milad-i-Sherif
September 6- Id-e-Milad (Milad-Un-Nabi)/Indrajatra
September 12- Friday following Eid-i-Milad-ul-Nabi
September 22-Navratra Sthapna
September 23-Birthday of Maharaja Hari Singh Ji
September 29-Maha Saptami/Durga Puja
September 30-Maha Ashtami/Durga Ashtami/Durga Puja
October 2025 Bank Holidays
October 1- Navaratri Ends/Maha Navami/Dussehra/Ayudhapooja, Vijayadasami/Durga Puja (Dasain)
October 2- Mahatma Gandhi Jayanti/Dasara/Vijaya Dashami/Dussehra/Durga Puja (Dasain)/Janmotsav of Sri Sri Sankardeva
October 3- Durga Puja (Dasain)
October 4- Durga Puja (Dasain)
October 6- Lakshmi Puja
October 7- Maharshi Valmiki Jayanti/Kumar Purnima
October 10- Karva Chauth
October 18- Kati Bihu
October 20- Diwali (Deepavali)/Naraka Chaturdashi/Kali Puja
October 21-Diwali Amavasya (Laxmi Pujan)/Deepawali/Govardhan Pooja
October 22- Diwali (Bali Pratipada)/Vikram Samvant New Year Day/Govardhan Pooja/Balipadyami, Laxmi Puja (Deepawali)
October 23- Bhai Bij/Bhaidooj/Chitragupt Jayanti/Laxmi Puja (Deepawali)/Bhratridwitiya/Ningol Chakkouba
October 27- Chath Puja (Evening Puja)
October 28- Chath Puja (Morning Puja)
October 31- Sardar Vallabhbhai Patel's Birthday
November 2025 Bank Holidays
November 1- Kannada Rajyothsava
November 5- Guru Nanak Jayanti/Kartika Purnima/Rahas Purnima
November 7- Wangala Festival
November 8- Kanakadasa Jayanthi
December 2025 Bank Holidays
December 1- State Inauguration Day/Indigenous Faith Day
December 3- Feast of St. Francis Xavier
December 12- Death Anniversary of Pa Togan Nengminja Sangma
December 18- Death Anniversary of U SoSo Tham
December 19- Goa Liberation Day
December 20- Losoong / Namsoong
December 22-Losoong / Namsoong
December 24- Christmas Eve
December 25- Christmas
December 26- Christmas Celebration
December 27- Christmas
December 30- Death Anniversary of U Kiang Nangbah
December 31- New Year's Eve/Imoinu Iratpa
All scheduled and non-scheduled banks are shut apart from Sundays on the second and fourth Saturdays.