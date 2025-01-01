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Business News/ Industry / Banking/  Bank holidays 2025: RBI releases list of bank holidays in India. When will banks remain closed this year? Full List

Bank holidays 2025: RBI releases list of bank holidays in India. When will banks remain closed this year? Full List

Sangeeta Ojha

  • Bank holidays 2025: Key bank holidays in this year include Republic Day, Holi, and Diwali

Bank holidays 2025: All scheduled and non-scheduled banks are shut apart from Sundays on the second and fourth Saturdays.

Bank holidays 2025: As we enter 2025, the Reserve Bank of India (RBI) has released a comprehensive list of bank holidays for the year. In 2025, India will observe a set of bank holidays Key holidays include Republic Day on January 26th, Holi on March 14th, Independence Day on August 15th, and Gandhi Jayanti on October 2nd. Other notable holidays include Good Friday, Baisakhi, Muharram, Dussehra, Durga Puja, and Diwali. The festival of light falls on October 20. The list covers holidays across various regions, clarifying when banks will remain closed or open for the public. Here's a complete guide to all the bank holidays across India in 2025, including state-specific holidays like Saraswati Puja, Mahashivratri, and many others. Save this article for the entire year in 2025, as this will help you plan and stay informed about when banking services will be available in your region throughout the year ( January 2025- December 2025) When are banks closed in 2025? Check the RBI calendar here.

January 2025 Bank Holidays

January 1- New Year’s Day/Loosong/Namsoong

January 2- Loosong/Namsoong/New Year Celebration

January 6- Sri Guru Gobind Singh’s Birthday

January 11- Missionary Day/Imoinu Iratpa/ Second Saturday

January 14-Makar Sankranti/Uttarayana Punyakala/Pongal/Maghe Sankranti/Magh Bihu/Birthday of Hazarat Ali

January 15-Thiruvalluvar Day

January 16-Uzhavar Thirunal

January 23- Birthday of Netaji Subhas Chandra Bose/Vir Surendrasai Jayanti

January 26- Republic Day

February 2025 Bank Holidays

February 3 Saraswati Puja

February 11 Thai Poosam

February 12 Guru Ravi Das’s Birthday

February 15 Lui-Ngai-Ni

February 19 Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti

February 20 Statehood Day/State Day

February 26 Mahashivratri

February 28 Losar

March 2025 Bank Holidays

March 7 Chapchar Kut

March 13 Holika Dahan

March 14 Holi (Second Day) - Dhuleti/Dhulandi/Dol Jatra

March 15 Holi/Yaosang 2nd Day

March 22 Bihar Diwas

March 27 Shab-I-Qadr

March 28 Jumat-ul-Vida

March 31 Ramzan-Id (Id-Ul-Fitr) (Shawal-1)/Khutub-E-Ramzan

April 2025 Bank Holidays

April 1- To enable to Banks to close their yearly accounts/Sarhul

April 5- Babu Jagjivan Ram’s Birthday 5

April 10- Mahavir Janmakalyanak/Mahavir Jayanti 10

April 14- Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Vishu/Biju/Buisu Festival/Maha Vishuva Sankranti/Tamil New Year's Day/Bohag Bihu/Cheiraoba

April 15- Bengali New Year’s Day/Himachal Day/Bohag Bihu

April 16- Bohag Bihu

April 18-Good Friday

April 21- Garia Puja

April 29- Bhagvan Shri Parshuram Jayanti

April 30- Basava Jayanti/Akshaya Tritiya

May 2025 Bank Holidays

May 1-Maharashtra Din/May Day (Labor Day)

May 9-Birthday of Rabindranath Tagore

May 12-Buddha Pournima

May 16- State Day

May 26-Birthday of Kazi Nazrul Islam

May 29-Maharana Pratap Jayanti

June 2025 Bank Holidays

June 6-Id-ul-Ad’ha (Bakrid)

June 7-Bakri ID (Id-Uz-Zuha)

June 11-Sant Guru Kabir Jayanti/Saga Dawa

June 27-Ratha Yatra/Kang (Rathajatra)

June 30-Remna Ni

July 2025 Bank Holidays

July 3- Kharchi Puja

July 5- Guru Hargobind Ji’s Birthday

July 14- Beh Deinkhlam

July 17- Death Anniversary of U Tirot Singh

July 19- Ker Puja

July 28- Drukpa Tshe-zi

August 2025 Bank Holidays

August 8- Tendong Lho Rum Faat

August 9- Raksha Bandhan/Jhulana Purnima

August 13- Patriot’s Day

August 15- Independence Day/Parsi New Year (Shahenshahi)/Janmashtami

August 16- Janmashtami (Shravan Vad-8)/Krishna Jayanthi

August 19- Birthday of Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur

August 25- Tirubhav Tithi of Srimanta Sankardeva

August 27- Ganesh Chaturthi/Samvatsari (Chaturthi Paksha)/Varasiddhi Vinayaka Vrata/Ganesh Puja/Vinayakar Chathurthi

August 28- Ganesh Chaturthi (2nd Day)/Nuakhai

September 2025 Bank Holidays

September 3- Karma Puja

September 4- First Onam

September 5- Id-E-Milad/Milad-un-Nabi or Id-e Milad (Birthday of Prophet Mohammad) (bara vafat)/Thiruvonam/Milad-i-Sherif

September 6- Id-e-Milad (Milad-Un-Nabi)/Indrajatra

September 12- Friday following Eid-i-Milad-ul-Nabi

September 22-Navratra Sthapna

September 23-Birthday of Maharaja Hari Singh Ji

September 29-Maha Saptami/Durga Puja

September 30-Maha Ashtami/Durga Ashtami/Durga Puja

October 2025 Bank Holidays

October 1- Navaratri Ends/Maha Navami/Dussehra/Ayudhapooja, Vijayadasami/Durga Puja (Dasain)

October 2- Mahatma Gandhi Jayanti/Dasara/Vijaya Dashami/Dussehra/Durga Puja (Dasain)/Janmotsav of Sri Sri Sankardeva

October 3- Durga Puja (Dasain)

October 4- Durga Puja (Dasain)

October 6- Lakshmi Puja

October 7- Maharshi Valmiki Jayanti/Kumar Purnima

October 10- Karva Chauth

October 18- Kati Bihu

October 20- Diwali (Deepavali)/Naraka Chaturdashi/Kali Puja

October 21-Diwali Amavasya (Laxmi Pujan)/Deepawali/Govardhan Pooja

October 22- Diwali (Bali Pratipada)/Vikram Samvant New Year Day/Govardhan Pooja/Balipadyami, Laxmi Puja (Deepawali)

October 23- Bhai Bij/Bhaidooj/Chitragupt Jayanti/Laxmi Puja (Deepawali)/Bhratridwitiya/Ningol Chakkouba

October 27- Chath Puja (Evening Puja)

October 28- Chath Puja (Morning Puja)

October 31- Sardar Vallabhbhai Patel's Birthday

November 2025 Bank Holidays

November 1- Kannada Rajyothsava

November 5- Guru Nanak Jayanti/Kartika Purnima/Rahas Purnima

November 7- Wangala Festival

November 8- Kanakadasa Jayanthi

December 2025 Bank Holidays

December 1- State Inauguration Day/Indigenous Faith Day

December 3- Feast of St. Francis Xavier

December 12- Death Anniversary of Pa Togan Nengminja Sangma

December 18- Death Anniversary of U SoSo Tham

December 19- Goa Liberation Day

December 20- Losoong / Namsoong

December 22-Losoong / Namsoong

December 24- Christmas Eve

December 25- Christmas

December 26- Christmas Celebration

December 27- Christmas

December 30- Death Anniversary of U Kiang Nangbah

December 31- New Year's Eve/Imoinu Iratpa

All scheduled and non-scheduled banks are shut apart from Sundays on the second and fourth Saturdays.

ABOUT THE AUTHOR

Sangeeta Ojha

A business media enthusiast. Writes on personal finance, business and banking.
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