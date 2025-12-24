Bank holidays in 2026: When will banks remain closed next year as RBI releases annual holiday calendar – Check full list

Bank holidays in 2026: The Reserve Bank of India has announced over 100 bank holidays for 2026, covering national, religious, and regional events. Key holidays include Republic Day, Holi, Independence Day, and Diwali, with specific observances varying by region.

Riya R Alex
Published24 Dec 2025, 07:31 PM IST
List of bank holidays in 2026.
List of bank holidays in 2026.(REUTERS)

With a few days left until 2026 begins, the Reserve Bank of India (RBI) has released a list of bank holidays for next year, marking various national, religious, and regional observances. In 2026, banks in various parts of the country will be closed for over 100 days.

Some of the bank holidays scheduled for next year include Republic Day, Holi, Independence Day, Gandhi Jayanti, Good Friday, Baisakhi, Muharram, Dussehra, Durga Puja and Diwali.

Check out the region-wise list of all major bank holidays for 2026 —

January

DateOccasion
1 JanuaryNew Year’s Day/Gaan-Ngai
2 JanuaryNew Year Celebration/Mannam Jayanthi
3 JanuaryBirthday of Hazrat Ali
12 JanuaryBirth Day of Swami Vivekananda
14 JanuaryMakar Sankranti/Magh Bihu
15 JanuaryUttarayana Punyakala/Pongal/Maghe Sankranti/Makara Sankranti
16 JanuaryThiruvalluvar Day
17 JanuaryUzhavar Thirunal
23 JanuaryBirthday of Netaji Subhas Chandra Bose/Saraswati Puja
26 JanuaryRepublic Day

February

DateOccasion
18 FebruaryLosar
19 FeruaryChhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti
20 FebruaryState Day or Statehood Day for Mizoram and Arunachal Pradesh

March

DateOccassion
2 MarchHolika Dahan
3 MarchHoli (Second Day)/Dol Jatra/Dhulandi/Holika Dahan
4 MarchHoli/Holi 2nd Day – Dhuleti/Yaosang 2nd Day
13 MarchChapchar Kut
17 MarchShab-I-Qadr
19 MarchGudhi Padwa/Ugadi Festival/Telugu New Year's Day/Sajibu Nongmapanba (Cheiraoba)/1st Navratra
20 MarchEid-Ul-Fitr (Ramzan)/Jumat-ul-Vida
21 MarchRamzan-Id (Id-Ul-Fitr) (Shawal-1)/Khutub-E-Ramzan/Sarhul
26 MarchShree Ram Navami
27 MarchShree Ram Navami (Chaite Dasain)
31 MarchMahavir Janmakalyanak/Mahavir Jayanti
Also Read | In charts: Why payments banks refused to die

April

DateOccasion
1 AprilTo enable to Banks to close their yearly accounts
2 AprilMaundy Thursday
3 AprilGood Friday
14 AprilDr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Maha Vishuva Sankranti/Biju/Buisu Festival/Tamil New Year's Day/Bohag Bihu/Cheiraoba/Baisakhi
15 AprilBengali New Year’s Day (Nababarsha)/Bohag Bihu/Vishu/Himachal Day
16 AprilBohag Bihu
20 AprilBasava Jayanti / Akshaya Tritiya
21 AprilGaria Puja

May

Date Occasion
1 MayMaharashtra Din/Buddha Pournima/May Day (Labour Day)/Birth Anniversary of Pandit Raghunath Murmu
9 MayBirthday of Rabindranath Tagore
16 MayState Day of Sikkim
26 MayBirthday of Kazi Nazrul Islam
27 MayEid-UI-Adha-(Bakri-Eid)/Id-ul-Zuha
28 MayBakri ID (Id-Uz-Zuha)

June

DateOccasion
15 JuneYMA Day/Raja Sankranti
25 JuneMoharrum
26 JuneMuharram (Yaom-EShahadath)/Last Day of Moharam/Ashoora
29 JuneSant Guru Kabir Jayanti
30 JuneRemna Ni

July

Banks in Agartala region will be closed for Kharchi Puja on 22 July.

Also Read | Springboard 2026 | Mid-tier banks look attractive but are they investible?

August

Date Occasion
4 AugustKer Puja
15 AugustIndependence Day/Parsi New Year (Shahenshahi)
19 AugustBirthday of Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur

September

DateOccasion
4 SeptemberJanmashtami (Shravan Vad-8)/Krishna Jayanthi
12 SeptemberTirubhav Tithi of Srimanta Sankardeva
14 SeptemberGanesh Chaturthi/Ganesh Puja/Varasiddhi Vinayaka Vrata/Vinayakar Chathurthi/Hartalika
15 SeptemberSamvatsari (Chaturthi Paksha)/Nuakhai/Ganesh Chaturthi (2nd Day)
21 SeptemberJanmotsav of Srimanta Sankardeva/Sree Narayana Guru Samadhi
22 SeptemberKarma Puja
23 SeptemberBirthday of Maharaja Hari Singh Ji
25 SeptemberIndrajatra

October

DateOccasion
2 OctoberMahatma Gandhi Jayanti
10 OctoberMahalaya Amavasye
17 OctoberMaha Saptami
19 OctoberDussehra
20 OctoberVijaya Dashmi
21 OctoberVijaya Dasami/Durga Puja (Dasain)
22 OctoberDurga Puja (Dasain)
23 OctoberDurga Puja (Dasain)
26 OctoberLaxmi Puja/Accession Day/Maharishi Valmiki’s Birthday
29 OctoberKarva Chauth
31 OctoberSardar Vallabhbhai Patel's Birthday

November

DateOccasion
9 NovemberDiwali/Laxmi Puja (Deepawali)/Govardhan Pooja
10 NovemberDiwali (Bali Pratipada)/Deepavali/Laxmi Puja/Vikram Samvant New Year Day
11 NovemberLaxmi Puja (Deepawali)/Ningol Chakkouba/Bhratridwitiya/Bhaidooj/Chitragupt Jayanti
13 NovemberWangala Festival
16 NovemberChhath Puja/Surya Shashti Dala Chhath (Prath Arghya)
23 NovemberSeng Kut Snem
24 NovemberGuru Nanak Jayanti/Karthika Purnima/Rahas Purnima
27 NovemberKanakadasa Jayanthi

December

DateOccasion
1 DecemberIndigenous Faith Day/State Inauguration Day
3 DecemberFeast of St. Francis Xavier
9,10, 11 DecemberLosoong / Namsoong
12 DecemberDeath Anniversary of Pa Togan Nengminja Sangma
18 DecemberDeath Anniversary of U SoSo Tham
19 DecemberGoa Liberation Day
24,25,26 DecemberChristmas Eve, Christmas
30 DecemberDeath Anniversary of U Kiang Nangbah
31 DecemberNew Year's Eve

Catch all the Industry News, Banking News and Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.

Business NewsIndustryBankingBank holidays in 2026: When will banks remain closed next year as RBI releases annual holiday calendar – Check full list
More
OPEN IN APP

Wait for it…

Log in to our website to save your bookmarks. It'll just take a moment.

Wait for it…

Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.