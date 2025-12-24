Bank holidays in 2026: When will banks remain closed next year as RBI releases annual holiday calendar – Check full list

With a few days left until 2026 begins, the Reserve Bank of India (RBI) has released a list of bank holidays for next year, marking various national, religious, and regional observances. In 2026, banks in various parts of the country will be closed for over 100 days.
Some of the bank holidays scheduled for next year include Republic Day, Holi, Independence Day, Gandhi Jayanti, Good Friday, Baisakhi, Muharram, Dussehra, Durga Puja and Diwali.
Check out the region-wise list of all major bank holidays for 2026 —
|Date
|Occasion
|1 January
|New Year’s Day/Gaan-Ngai
|2 January
|New Year Celebration/Mannam Jayanthi
|3 January
|Birthday of Hazrat Ali
|12 January
|Birth Day of Swami Vivekananda
|14 January
|Makar Sankranti/Magh Bihu
|15 January
|Uttarayana Punyakala/Pongal/Maghe Sankranti/Makara Sankranti
|16 January
|Thiruvalluvar Day
|17 January
|Uzhavar Thirunal
|23 January
|Birthday of Netaji Subhas Chandra Bose/Saraswati Puja
|26 January
|Republic Day
|Date
|Occasion
|18 February
|Losar
|19 Feruary
|Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti
|20 February
|State Day or Statehood Day for Mizoram and Arunachal Pradesh
|Date
|Occassion
|2 March
|Holika Dahan
|3 March
|Holi (Second Day)/Dol Jatra/Dhulandi/Holika Dahan
|4 March
|Holi/Holi 2nd Day – Dhuleti/Yaosang 2nd Day
|13 March
|Chapchar Kut
|17 March
|Shab-I-Qadr
|19 March
|Gudhi Padwa/Ugadi Festival/Telugu New Year's Day/Sajibu Nongmapanba (Cheiraoba)/1st Navratra
|20 March
|Eid-Ul-Fitr (Ramzan)/Jumat-ul-Vida
|21 March
|Ramzan-Id (Id-Ul-Fitr) (Shawal-1)/Khutub-E-Ramzan/Sarhul
|26 March
|Shree Ram Navami
|27 March
|Shree Ram Navami (Chaite Dasain)
|31 March
|Mahavir Janmakalyanak/Mahavir Jayanti
|Date
|Occasion
|1 April
|To enable to Banks to close their yearly accounts
|2 April
|Maundy Thursday
|3 April
|Good Friday
|14 April
|Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Maha Vishuva Sankranti/Biju/Buisu Festival/Tamil New Year's Day/Bohag Bihu/Cheiraoba/Baisakhi
|15 April
|Bengali New Year’s Day (Nababarsha)/Bohag Bihu/Vishu/Himachal Day
|16 April
|Bohag Bihu
|20 April
|Basava Jayanti / Akshaya Tritiya
|21 April
|Garia Puja
|Date
|Occasion
|1 May
|Maharashtra Din/Buddha Pournima/May Day (Labour Day)/Birth Anniversary of Pandit Raghunath Murmu
|9 May
|Birthday of Rabindranath Tagore
|16 May
|State Day of Sikkim
|26 May
|Birthday of Kazi Nazrul Islam
|27 May
|Eid-UI-Adha-(Bakri-Eid)/Id-ul-Zuha
|28 May
|Bakri ID (Id-Uz-Zuha)
|Date
|Occasion
|15 June
|YMA Day/Raja Sankranti
|25 June
|Moharrum
|26 June
|Muharram (Yaom-EShahadath)/Last Day of Moharam/Ashoora
|29 June
|Sant Guru Kabir Jayanti
|30 June
|Remna Ni
Banks in Agartala region will be closed for Kharchi Puja on 22 July.
|Date
|Occasion
|4 August
|Ker Puja
|15 August
|Independence Day/Parsi New Year (Shahenshahi)
|19 August
|Birthday of Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur
|Date
|Occasion
|4 September
|Janmashtami (Shravan Vad-8)/Krishna Jayanthi
|12 September
|Tirubhav Tithi of Srimanta Sankardeva
|14 September
|Ganesh Chaturthi/Ganesh Puja/Varasiddhi Vinayaka Vrata/Vinayakar Chathurthi/Hartalika
|15 September
|Samvatsari (Chaturthi Paksha)/Nuakhai/Ganesh Chaturthi (2nd Day)
|21 September
|Janmotsav of Srimanta Sankardeva/Sree Narayana Guru Samadhi
|22 September
|Karma Puja
|23 September
|Birthday of Maharaja Hari Singh Ji
|25 September
|Indrajatra
|Date
|Occasion
|2 October
|Mahatma Gandhi Jayanti
|10 October
|Mahalaya Amavasye
|17 October
|Maha Saptami
|19 October
|Dussehra
|20 October
|Vijaya Dashmi
|21 October
|Vijaya Dasami/Durga Puja (Dasain)
|22 October
|Durga Puja (Dasain)
|23 October
|Durga Puja (Dasain)
|26 October
|Laxmi Puja/Accession Day/Maharishi Valmiki’s Birthday
|29 October
|Karva Chauth
|31 October
|Sardar Vallabhbhai Patel's Birthday
|Date
|Occasion
|9 November
|Diwali/Laxmi Puja (Deepawali)/Govardhan Pooja
|10 November
|Diwali (Bali Pratipada)/Deepavali/Laxmi Puja/Vikram Samvant New Year Day
|11 November
|Laxmi Puja (Deepawali)/Ningol Chakkouba/Bhratridwitiya/Bhaidooj/Chitragupt Jayanti
|13 November
|Wangala Festival
|16 November
|Chhath Puja/Surya Shashti Dala Chhath (Prath Arghya)
|23 November
|Seng Kut Snem
|24 November
|Guru Nanak Jayanti/Karthika Purnima/Rahas Purnima
|27 November
|Kanakadasa Jayanthi
|Date
|Occasion
|1 December
|Indigenous Faith Day/State Inauguration Day
|3 December
|Feast of St. Francis Xavier
|9,10, 11 December
|Losoong / Namsoong
|12 December
|Death Anniversary of Pa Togan Nengminja Sangma
|18 December
|Death Anniversary of U SoSo Tham
|19 December
|Goa Liberation Day
|24,25,26 December
|Christmas Eve, Christmas
|30 December
|Death Anniversary of U Kiang Nangbah
|31 December
|New Year's Eve
