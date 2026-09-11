India’s data centre surge is powering a massive boom in sales of generator sets

The data centre boom in India has been a boon for electric generator manufacturers.
Cummins India Ltd’s share of revenue from data centres widened to 14% in FY26 from less than 2% seven years ago. Kirloskar Oil Engines Ltd is eyeing data centres as a key revenue driver while targeting $2 billion in annual revenue by FY30. Sterling & Wilson’s energy subsidiary, Sterling Green Power Solutions Pvt Ltd, is said to be planning a ₹1,500 crore public listing while fielding data centre orders of above ₹3,000 crore.