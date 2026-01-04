NEW DELHI: India’s electricity demand spiked sharply at the end of December, bucking a largely subdued trend seen through most of 2025. Peak power demand touched 241 gigawatt (GW) on 31 December, driven by a cold wave across large parts of north and central India.
Mint Explainer | Why India’s winter power spike matters after a muted year for electricity demand
SummaryA late-December surge in electricity use highlights how weather-driven demand swings affect power prices, discom finances, and eventually consumer bills—after a surprisingly soft 2025.
NEW DELHI: India’s electricity demand spiked sharply at the end of December, bucking a largely subdued trend seen through most of 2025. Peak power demand touched 241 gigawatt (GW) on 31 December, driven by a cold wave across large parts of north and central India.
Catch all the Industry News, Banking News and Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.More