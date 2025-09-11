Mint Explainer: Why are PE investors biting into India's snacks market?
Private equity and global investors are snapping up India’s packaged snacks brands, drawn by strong domestic demand, legacy regional players, and high-growth potential.
Singapore-based sovereign wealth fund Temasek will invest in Gujarat-based chips maker Balaji Wafers, Mint reported Wednesday. This is the latest in a series of moves by large foreign funds and strategic investors into Indian packaged food companies. What’s the draw? Mint explains.