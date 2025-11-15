Tata Motors, PMI Electro, Volvo Eicher among 16 bidders in record electric bus tender
Sixteen bidders have entered the government's tender for 10,900 electric buses under the PM E-Drive scheme. The initiative aims to enhance India’s electric mobility and reduce emissions across five major cities.
New Delhi: Sixteen bidders have emerged for the Union government’s tender for 10,900 electric buses, according to a statement by Convergence Energy Services Ltd (CESL), which is responsible for tendering electric buses to state transport agencies under the government’s PM E-Drive scheme.