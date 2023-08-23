Amazon Prime Video announces new series ‘Bambai Meri Jaan’1 min read 23 Aug 2023, 11:42 AM IST
The crime thriller has been created by Rensil D’Silva and Shujaat Saudagar, directed by Shujaat Saudagar and stars Kay Kay Menon, Avinash Tiwary, Kritika Kamra and Nivedita Bhattacharya along with, Amyra Dastur in pivotal roles.
Amazon Prime Video will stream a new series called Bambai Meri Jaan, produced by Excel Media and Entertainment’s Ritesh Sidhwani, Kassim Jagmagia and Farhan Akhtar, with the story by S. Hussain Zaidi. The crime thriller has been created by Rensil D’Silva and Shujaat Saudagar, directed by Shujaat Saudagar and stars Kay Kay Menon, Avinash Tiwary, Kritika Kamra and Nivedita Bhattacharya along with, Amyra Dastur in pivotal roles.