Hansal Mehta’s new film ‘Faraaz’ to release on 3 February1 min read . Updated: 16 Jan 2023, 12:39 PM IST
Action thriller Faraaz is produced by Anubhav Sinha and stars Zahaan Kapoor, Aditya Rawal, Juhi Babbar and Aamir Ali.
Action thriller Faraaz is produced by Anubhav Sinha and stars Zahaan Kapoor, Aditya Rawal, Juhi Babbar and Aamir Ali.
Action thriller Faraaz directed by Hansal Mehta and produced by Anubhav Sinha will release in cinemas on 3 February. The film stars Zahaan Kapoor, Aditya Rawal, Juhi Babbar and Aamir Ali.