Karan Johar’s ‘Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani’ to release on 28 July
Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani stars Dharmendra, Shabana Azmi, Jaya Bachchan, Ranveer Singh and Alia Bhatt in lead roles.
Director Karan Johar will now release his next film Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani on 28 July, 2023. It stars Dharmendra, Shabana Azmi, Jaya Bachchan, Ranveer Singh and Alia Bhatt in lead roles.
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