Vijay Sethupathi’s new film to release on 3 February1 min read . Updated: 09 Jan 2023, 01:31 PM IST
Vijay Sethupathi’s new film Michael is directed by Ranjit Jeyakodi and will have Hindi, Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam versions.
Vijay Sethupathi’s new film Michael is directed by Ranjit Jeyakodi and will have Hindi, Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam versions.
NEW DELHI: Actor Vijay Sethupathi’s new film Michael co-starring Sundeep Kishan will release in cinemas on 3 February. The film directed by Ranjit Jeyakodi will have Hindi, Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam versions.