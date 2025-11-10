Gold prices climb today! Check 24 karat and 22 karat rates in Mumbai, Delhi, Bengaluru and other cities on November 10

Gold prices today: The prices of the yellow metal jumped nearly 1% on MCX on Friday, November 7, amid expectations of another rate cut by the US Federal Reserve.

MCX Gold December futures surged 1.14% to ₹1,22,449 per 10 grams at 10:28 am on Monday, November 10, while the MCX Silver December contracts rose 2.06% to ₹1,50,764 per kg.

As per India Bullions data, the prices of 24-carat gold were ₹1,22,880/10 gm at 10:35 am on November 10, and 22-carat gold at ₹1,12,640/10 gms. Silver prices were at ₹1,51,350/kg (Silver 999 Fine).

Gold price trend Gold prices surged by 1,200%, from ₹7,638 in 2005 to over ₹1,25,000 in 2025 (as of September), delivering positive returns in 16 of these years. Gold prices gained 56% on a year-to-date (YTD) basis.

Here are today's gold rates for major cities, including Ahmedabad, Delhi, Kolkata, Mumbai, Hyderabad, Bengaluru, and Chennai. Notably, jewellers may add making charges, taxes, and GST to the bill, which will likely increase the final price for retail customers.

City 24 karat gold price (rupees) 22 karat gold price (rupees) Mumbai 1,22,640 1,12,420 Delhi 1,22,770 1,12,539 Kolkata 1,22,810 1,12,576 Ahmedabad 1,23,190 1,12,924 Bengaluru 1,23,120 1,12,860 Hyderabad 1,23,180 1,12,915 Chennai 1,23,350 1,13,071

Source: India Bullions

Gold and Silver Prices in Mumbai — November 10 24 karat gold rate in Mumbai— ₹1,22,640/10 gm.

22 karat gold rate in Mumbai — ₹1,12,420/10 gm.

MCX Gold rate in Mumbai — ₹1,22,415/10 gm.

Silver bullion rate in Mumbai— ₹1,51,030/kg.

MCX Silver 999 rate in Mumbai — ₹1,50,751/kg.

Gold and Silver Prices in Delhi — November 10 24 karat gold rate in New Delhi— ₹1,22,770/10 gm.

22 karat gold rate in New Delhi— ₹1,12,539/10 gm.

MCX Gold rate in New Delhi — ₹1,22,415/10 gm.

Silver bullion rate in New Delhi— ₹1,51,280/kg.

MCX Silver 999 rate in New Delhi — ₹1,50,751/kg.

Gold and Silver Prices in Kolkata — November 10 24 karat gold rate in Kolkata— ₹1,22,810/10 gm.

22 karat gold rate in Kolkata— ₹1,12,576/10 gm.

MCX Gold rate in Kolkata — ₹1,22,415/10 gm.

Silver bullion rate in Kolkata— ₹1,51,340/kg.

MCX Silver 999 rate in Kolkata — ₹1,50,751/kg.

Gold and Silver Prices in Ahmedabad — November 10 24 karat gold rate in Ahmedabad— ₹1,23,190/10 gm.

22 karat gold rate in Ahmedabad— ₹1,12,924/10 gm.

MCX Gold rate in Ahmedabad — ₹1,22,415/10 gm.

Silver bullion rate in Ahmedabad— ₹1,51,920/kg

MCX Silver 999 rate in Ahmedabad — ₹1,50,751/kg.

Gold and Silver Prices in Bengaluru — November 10 24 karat gold rate in Bengaluru— ₹1,23,120/10 gm.

22 karat gold rate in Bengaluru— ₹1,12,860/10 gm.

MCX today gold rate Bengaluru — ₹1,22,415/10 gm.

Silver bullion rate in Bengaluru— ₹1,51,840/kg.

MCX Silver 999 rate in Bengaluru — ₹1,50,751/kg.

Gold and Silver Prices in Hyderabad — November 10 24 karat gold rate in Hyderabad— ₹1,23,180/10 gm.

22 karat gold rate in Hyderabad— ₹1,12,915/10 gm.

MCX Gold rate in Hyderabad — ₹1,22,415/10 gm.

Silver bullion rate in Hyderabad— ₹1,51,830/kg

MCX Silver 999 rate in Hyderabad — ₹1,50,751/kg.

Gold and Silver Prices in Chennai — November 10 24 karat gold rate in Chennai— ₹1,23,350/10 gm.

22 karat gold rate in Chennai— ₹1,13,071/10 gm.

MCX Gold rate in Chennai — ₹1,22,415/10 gm.

Silver bullion rate in Chennai— ₹1,52,030/kg.

MCX Silver 999 rate in Chennai — ₹1,50,751/kg.