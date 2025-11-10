Gold prices climb today! Check 24 karat and 22 karat rates in Mumbai, Delhi, Bengaluru and other cities on November 10

MCX Gold December futures surged 1.14% to ₹1,22,449 per 10 grams at 10:28 am on Monday, November 10, while the MCX Silver December contracts rose 2.06% to ₹1,50,764 per kg.

As per India Bullions data, the prices of 24-carat gold were ₹1,22,880/10 gm at 10:35 am on November 10, and 22-carat gold at ₹1,12,640/10 gms. Silver prices were at ₹1,51,350/kg (Silver 999 Fine).