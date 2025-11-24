Gold prices drop by ₹1,500! Check 24 karat, 22 karat rates in Mumbai, Delhi, Bengaluru and other cities on November 24

Gold prices in your city today: The yellow metal rates on India's MCX crashed on Monday, November 24, amid dampening hopes of another US Fed rate cut in December, easing geopolitical tensions and a strong dollar.

On Monday, November 24, MCX Gold December futures fell 1.21% or ₹1,501 to ₹1,22,652 per 10 grams at 11:22 am, while the MCX Silver December contracts dropped 0.71% to ₹1,53,063 per kg at 11:30 am.

According to India Bullions data, the prices of 24-carat gold were ₹1,23,490/10 gm on November 21, and 22-carat gold at ₹1,13,199/10 gms. Silver prices were at ₹1,53,890/kg (Silver 999 Fine).

Despite a dip in prices in the recent week, gold prices surged over 1,500%, rising from ₹7,638 in 2005 to over ₹1,25,000 in 2025 (as of September), recording positive returns in 16 of those years. Gold prices have gained 56% on a year-to-date (YTD) basis.

City-wise gold prices today Check out Monday's gold rates for major cities, including Ahmedabad, Delhi, Kolkata, Mumbai, Hyderabad, Bengaluru, and Chennai. Customers should note that retail prices are likely to remain slightly higher, as jewellers may add making charges, taxes, and GST to the bill.

City 24 karat gold price per 10 grams (rupees) 22 karat gold price per 10 grams (rupees) Mumbai 1,23,230 1,12,961 Delhi 1,23,250 1,12,979 Kolkata 1,23,300 1,13,025 Ahmedabad 1,23,680 1,13,373 Bengaluru 1,23,180 1,12,915 Hyderabad 1,23,310 1,13,034 Chennai 1,23,420 1,13,135

Source: India Bullions

Gold and Silver Prices in Mumbai — November 24 24 karat gold rate in Mumbai— ₹1,23,230/10 gm.

22 karat gold rate in Mumbai — ₹1,12,961/10 gm.

MCX Gold rate in Mumbai — ₹1,22,869/10 gm.

Silver bullion rate in Mumbai— ₹1,53,670/kg.

MCX Silver 999 rate in Mumbai — ₹1,53,211/kg.

Gold and Silver Prices in Delhi — November 24 24 karat gold rate in New Delhi— ₹1,23,250/10 gm.

22 karat gold rate in New Delhi— ₹1,12,979/10 gm.

MCX Gold rate in New Delhi — ₹1,22,869/10 gm.

Silver bullion rate in New Delhi— ₹1,53,760/kg.

MCX Silver 999 rate in New Delhi — ₹1,53,211/kg.

Gold and Silver Prices in Kolkata — November 24 24 karat gold rate in Kolkata— ₹1,23,300/10 gm.

22 karat gold rate in Kolkata— ₹1,13,025/10 gm.

MCX Gold rate in Kolkata — ₹1,22,869/10 gm.

Silver bullion rate in Kolkata— ₹1,53,820/kg.

MCX Silver 999 rate in Kolkata — ₹1,53,211/kg.

Gold and Silver Prices in Ahmedabad — November 24 24 karat gold rate in Ahmedabad— ₹1,23,680/10 gm.

22 karat gold rate in Ahmedabad— ₹1,13,373/10 gm.

MCX Gold rate in Ahmedabad — ₹1,22,869/10 gm.

Silver bullion rate in Ahmedabad— ₹1,54,190/kg

MCX Silver 999 rate in Ahmedabad — ₹1,53,211/kg.

Gold and Silver Prices in Bengaluru — November 24 24 karat gold rate in Bengaluru— ₹1,23,180/10 gm.

22 karat gold rate in Bengaluru— ₹1,12,915/10 gm.

MCX today gold rate Bengaluru — ₹1,22,869/10 gm.

Silver bullion rate in Bengaluru— ₹1,53,660/kg.

MCX Silver 999 rate in Bengaluru — ₹1,53,211/kg.

Gold and Silver Prices in Hyderabad — November 24 24 karat gold rate in Hyderabad— ₹1,23,310/10 gm.

22 karat gold rate in Hyderabad— ₹1,13,034/10 gm.

MCX Gold rate in Hyderabad — ₹1,22,869 /10 gm.

Silver bullion rate in Hyderabad— ₹1,53,830/kg

MCX Silver 999 rate in Hyderabad — ₹1,53,211/kg.

Gold and Silver Prices in Chennai — November 24 24 karat gold rate in Chennai— ₹1,23,420/10 gm.

22 karat gold rate in Chennai— ₹1,13,135/10 gm.

MCX Gold rate in Chennai — ₹1,22,869/10 gm.

Silver bullion rate in Chennai— ₹1,53,800/kg.

MCX Silver 999 rate in Chennai — ₹1,53,211/kg.

Disclaimer: This story is for educational purposes only. The views and recommendations made above are those of individual analysts or broking companies, and not of Mint. We advise investors to check with certified experts before making any investment.