Gold prices drop by ₹3,351! Check 24 karat, 22 karat rates in Mumbai, Delhi, Bengaluru, other cities on November 15

Gold prices today: The prices of the yellow metal closed over 2% down on India's MCX after trading hours on Friday, following losses in the international markets.

MCX Gold December futures dropped 2.64% or ₹3,351 to ₹1,23,400 per 10 grams at 12 am on November 15, and the MCX Silver December contracts last closed 4.27% down to ₹1,55,530 per kg.

According to India Bullions data, the prices of 24-carat gold were ₹1,23,900/10 gm at 11:55 am on November 15, and 22-carat gold at ₹1,13,575/10 gms. Silver prices stood at ₹1,56,160/kg (Silver 999 Fine).

Why did gold prices drop? According to Jateen Trivedi, VP Research Analyst - Commodity and Currency, LKP Securities, “Gold prices stayed weak after yesterday's evening sell-off, as comments from Federal Reserve members suggesting that the lack of fresh economic data could delay further rate cuts dampened sentiment in bullion. The dollar index strengthened, adding additional pressure on gold.”

Speaking on the outlook for the yellow metal rates, Trivedi said, “Gold is expected to remain volatile within a range of ₹1,24,000– ₹1,27,500.”

Gold prices over the years Gold prices surged by 1,200%, rising from ₹7,638 in 2005 to over ₹1,25,000 in 2025 (as of September), recording positive returns in 16 of those years. Gold prices have gained 56% on a year-to-date (YTD) basis.

Check out today's gold rates for major cities, including Ahmedabad, Delhi, Kolkata, Mumbai, Hyderabad, Bengaluru, and Chennai. Notably, jewellers may add making charges, taxes, and GST to the bill, which will likely increase the final price for retail customers.

Gold and Silver Prices in Mumbai — November 15 24 karat gold rate in Mumbai— ₹1,23,680/10 gm.

22 karat gold rate in Mumbai — ₹1,13,373/10 gm.

MCX Gold rate in Mumbai — ₹1,23,400/10 gm.

Silver bullion rate in Mumbai— ₹1,55,880/kg.

MCX Silver 999 rate in Mumbai — ₹1,55,530/kg.

Gold and Silver Prices in Delhi — November 15 24 karat gold rate in New Delhi— ₹1,23,470/10 gm.

22 karat gold rate in New Delhi— ₹1,13,181/10 gm.

MCX Gold rate in New Delhi — ₹1,23,400/10 gm.

Silver bullion rate in New Delhi— ₹1,55,610/kg.

MCX Silver 999 rate in New Delhi — ₹1,55,530/kg.

Gold and Silver Prices in Kolkata — November 15 24 karat gold rate in Kolkata— ₹1,23,510/10 gm.

22 karat gold rate in Kolkata— ₹1,13,218/10 gm.

MCX Gold rate in Kolkata — ₹1,23,400/10 gm.

Silver bullion rate in Kolkata— ₹1,55,670/kg.

MCX Silver 999 rate in Kolkata — ₹1,55,530/kg.

Gold and Silver Prices in Ahmedabad — November 15 24 karat gold rate in Ahmedabad— ₹1,23,840/10 gm.

22 karat gold rate in Ahmedabad— ₹1,13,520/10 gm.

MCX Gold rate in Ahmedabad — ₹1,23,400/10 gm.

Silver bullion rate in Ahmedabad— ₹1,56,090/kg

MCX Silver 999 rate in Ahmedabad — ₹1,55,530/kg.

Gold and Silver Prices in Bengaluru — November 15 24 karat gold rate in Bengaluru— ₹1,23,780/10 gm.

22 karat gold rate in Bengaluru— ₹1,13,465/10 gm.

MCX today gold rate Bengaluru — ₹1,23,400/10 gm.

Silver bullion rate in Bengaluru— ₹1,56,000/kg.

MCX Silver 999 rate in Bengaluru — ₹1,55,530/kg.

Gold and Silver Prices in Hyderabad — November 15 24 karat gold rate in Hyderabad— ₹1,23,870/10 gm.

22 karat gold rate in Hyderabad— ₹1,13,548/10 gm.

MCX Gold rate in Hyderabad — ₹1,23,400/10 gm.

Silver bullion rate in Hyderabad— ₹1,56,130/kg

MCX Silver 999 rate in Hyderabad — ₹1,55,530/kg.

Gold and Silver Prices in Chennai — November 15 24 karat gold rate in Chennai— ₹1,24,040/10 gm.

22 karat gold rate in Chennai— ₹1,13,703/10 gm.

MCX Gold rate in Chennai — ₹1,23,400/10 gm.

Silver bullion rate in Chennai— ₹1,56,330/kg.

MCX Silver 999 rate in Chennai — ₹1,55,530/kg.