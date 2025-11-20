Gold prices drop today! Check 24 karat and 22 karat rates in Mumbai, Delhi, Bengaluru and other cities on November 20

MCX Gold December futures fell 0.13% ₹1,22,886 per 10 grams on November 20 at 11:28 am, whereas the MCX Silver December contracts surged 0.58% to ₹1,56,000 per kg.

The prices of 24-carat gold were ₹1,23,480/10 gm at 11:28 am on November 20, and 22-carat gold at ₹1,13,190/10 gms. Silver prices were at ₹1,56,650/kg (Silver 999 Fine), according to India Bullions data.