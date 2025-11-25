Gold prices on Nov 25: Have 24K and 22K gold become costlier this wedding season in Mumbai, Delhi, Bengaluru? Check here

Gold prices in your city today: The yellow metal rates jumped in the domestic futures market on Tuesday, November 25, amid expectations of a Fed rate cut next month.
On Tuesday, November 25, MCX Gold December futures rose 0.85% ₹1,24,907 per 10 grams at 9:08 pm, while the MCX Silver December contracts surged 1.33% to ₹1,56,543 per kg.
The prices of 24-carat gold were ₹1,25,480/10 gm at 9:08 pm on November 25, and 22-carat gold at ₹1,15,023/10 gms. Silver prices were at ₹1,57,130/kg (Silver 999 Fine), as per India Bullions data.
In twenty years, gold prices surged around 1,500%, rising from ₹7,638 in 2005 to over ₹1,25,000 in 2025 (as of September), recording positive returns in 16 of those years. Gold prices have gained 56% on a year-to-date (YTD) basis.
Here are today's gold rates for major cities, including Ahmedabad, Delhi, Kolkata, Mumbai, Hyderabad, Bengaluru, and Chennai. Retail prices are likely to remain higher as jewellers may add making charges, taxes, and GST to the bill.
|City
|24 karat price/10 gms (rupees)
|22 karat price/10 gms (rupees)
|Mumbai
|1,25,470
|1,15,014
|Delhi
|1,25,290
|1,14,849
|Kolkata
|1,25,340
|1,14,895
|Ahmedabad
|1,22,580
|1,15,188
|Bengaluru
|1,25,590
|1,15,124
|Hyderabad
|1,25,610
|1,15,143
|Chennai
|1,25,790
|1,15,308
Source: India Bullions
