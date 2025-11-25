Mint Market
Gold prices on Nov 25: Have 24K and 22K gold become costlier this wedding season in Mumbai, Delhi, Bengaluru? Check here

Gold prices in your city today: Today's gold rates across major Indian cities show 24-carat gold priced at 1,25,340 in Kolkata and 1,25,290 in New Delhi. Silver rates also vary, with Kolkata at 1,56,900 per kg. 

Riya R Alex
Published25 Nov 2025, 09:51 AM IST
Gold prices in your city today: Check prices across the cities in India, including Delhi, Mumbai, Chennai, Bengaluru, Kolkata, Hyderabad, on November 25.
Gold prices in your city today: The yellow metal rates jumped in the domestic futures market on Tuesday, November 25, amid expectations of a Fed rate cut next month.

On Tuesday, November 25, MCX Gold December futures rose 0.85% 1,24,907 per 10 grams at 9:08 pm, while the MCX Silver December contracts surged 1.33% to 1,56,543 per kg.

The prices of 24-carat gold were 1,25,480/10 gm at 9:08 pm on November 25, and 22-carat gold at 1,15,023/10 gms. Silver prices were at 1,57,130/kg (Silver 999 Fine), as per India Bullions data.

In twenty years, gold prices surged around 1,500%, rising from 7,638 in 2005 to over 1,25,000 in 2025 (as of September), recording positive returns in 16 of those years. Gold prices have gained 56% on a year-to-date (YTD) basis.

City-wise gold prices today

Here are today's gold rates for major cities, including Ahmedabad, Delhi, Kolkata, Mumbai, Hyderabad, Bengaluru, and Chennai. Retail prices are likely to remain higher as jewellers may add making charges, taxes, and GST to the bill.

City24 karat price/10 gms (rupees)22 karat price/10 gms (rupees)
Mumbai1,25,4701,15,014
Delhi1,25,2901,14,849
Kolkata1,25,3401,14,895
Ahmedabad1,22,5801,15,188
Bengaluru1,25,5901,15,124
Hyderabad1,25,6101,15,143
Chennai1,25,7901,15,308

Source: India Bullions

Gold and Silver Prices in Mumbai — November 25

24 karat gold rate in Mumbai1,25,470/10 gm.

22 karat gold rate in Mumbai — 1,15,014/10 gm.

MCX Gold rate in Mumbai — 1,25,090/10 gm.

Silver bullion rate in Mumbai— 1,57,040/kg.

MCX Silver 999 rate in Mumbai — 1,56,560/kg.

Gold and Silver Prices in Delhi — November 25

24 karat gold rate in New Delhi— 1,25,290/10 gm.

22 karat gold rate in New Delhi— 1,14,849/10 gm.

MCX Gold rate in New Delhi — 1,25,090/10 gm.

Silver bullion rate in New Delhi— 1,56,840/kg.

MCX Silver 999 rate in New Delhi — 1,56,560/kg.

Gold and Silver Prices in Kolkata — November 25

24 karat gold rate in Kolkata— 1,25,340/10 gm.

22 karat gold rate in Kolkata— 1,14,895/10 gm.

MCX Gold rate in Kolkata — 1,25,090/10 gm.

Silver bullion rate in Kolkata— 1,56,900/kg.

MCX Silver 999 rate in Kolkata — 1,56,560/kg.

Gold and Silver Prices in Ahmedabad — November 25

24 karat gold rate in Ahmedabad— 1,22,580/10 gm.

22 karat gold rate in Ahmedabad— 1,15,188/10 gm.

MCX Gold rate in Ahmedabad — 1,25,090/10 gm.

Silver bullion rate in Ahmedabad— 1,57,260/kg

MCX Silver 999 rate in Ahmedabad — 1,56,560/kg.

Gold and Silver Prices in Bengaluru — November 25

24 karat gold rate in Bengaluru— 1,25,590/10 gm.

22 karat gold rate in Bengaluru— 1,15,124/10 gm.

MCX today gold rate Bengaluru — 1,25,090/10 gm.

Silver bullion rate in Bengaluru— 1,51,870/kg.

MCX Silver 999 rate in Bengaluru — 1,56,560/kg.

Gold and Silver Prices in Hyderabad — November 25

24 karat gold rate in Hyderabad— 1,25,610/10 gm.

22 karat gold rate in Hyderabad— 1,15,143/10 gm.

MCX Gold rate in Hyderabad — 1,25,090/10 gm.

Silver bullion rate in Hyderabad— 1,57,100/kg

MCX Silver 999 rate in Hyderabad — 1,56,560/kg.

Gold and Silver Prices in Chennai — November 25

24 karat gold rate in Chennai— 1,25,790/10 gm.

22 karat gold rate in Chennai— 1,15,308/10 gm.

MCX Gold rate in Chennai — 1,25,090/10 gm.

Silver bullion rate in Chennai— 157,470/kg.

MCX Silver 999 rate in Chennai — 1,56,560/kg.

Disclaimer: This story is for educational purposes only. The views and recommendations made above are those of individual analysts or broking companies, and not of Mint. We advise investors to check with certified experts before making any investment.

