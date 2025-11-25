Gold prices on Nov 25: Have 24K and 22K gold become costlier this wedding season in Mumbai, Delhi, Bengaluru? Check here

On Tuesday, November 25, MCX Gold December futures rose 0.85% ₹1,24,907 per 10 grams at 9:08 pm, while the MCX Silver December contracts surged 1.33% to ₹1,56,543 per kg.

The prices of 24-carat gold were ₹1,25,480/10 gm at 9:08 pm on November 25, and 22-carat gold at ₹1,15,023/10 gms. Silver prices were at ₹1,57,130/kg (Silver 999 Fine), as per India Bullions data.