Mint Market
Subscribe

Gold prices on Sunday: Check 24 karat and 22 karat rates in Mumbai, Delhi, Bengaluru and other cities on November 9

Gold prices on Sunday: Check how much gold costs in Mumbai, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Delhi and Kolkata on November 9.

Riya R Alex
Updated9 Nov 2025, 11:50 AM IST
Advertisement
Gold prices on Sunday: Check prices across the cities in India, including Delhi, Mumbai, Chennai, Bengaluru, Kolkata, Hyderabad, on November 9.
Gold prices on Sunday: Check prices across the cities in India, including Delhi, Mumbai, Chennai, Bengaluru, Kolkata, Hyderabad, on November 9.

Gold prices on Sunday: The prices of the yellow metal closed lower on India's MCX on Friday, November 7 amid a strong dollar, while silver closed higher.

Advertisement

MCX Gold December futures last closed 0.02% lower at 1,21,038 per 10 grams on Friday, November 7 at 11:58 pm, while the MCX Silver December contracts rose 0.04% to 1,47,789 per kg.

According to India Bullions data, the prices of 24-carat gold were 1,21,470/10 gm at 10:55 am on November 9, and 22-carat gold at 1,11,348/10 gms. Silver prices were at 1,48,320/kg (Silver 999 Fine).

How has gold performed over the years?

Even though gold recorded losses since the last few weeks, its prices soared by 1,200%, from 7,638 in 2005 to over 1,25,000 in 2025 (as of September), delivering positive returns in 16 of these years. Gold prices gained 56% on a year-to-date (YTD) basis.

Advertisement

Also Read | No protection for digital gold? Sebi cautions investors

Check out today's gold rates for major cities, including Pune, Ahmedabad, Delhi, Kolkata, Mumbai, Hyderabad, Bengaluru, and Chennai. Retail customers should note that jewellers may add making charges, taxes, and GST to the bill, which will likely increase the final price.

Gold and Silver Prices in Mumbai — November 9

24 karat gold rate in Mumbai1,21,250/10 gm.

22 karat gold rate in Mumbai — 1,11,146/10 gm.

MCX Gold rate in Mumbai — 1,21,038/10 gm.

Silver bullion rate in Mumbai— 1,48,050/kg.

MCX Silver 999 rate in Mumbai — 1,47,789/kg.

Gold and Silver Prices in Pune — November 9

24 karat gold rate in Pune1,21,250/10 gm.

Advertisement

22 karat gold rate in Pune— 1,11,146/10 gm.

MCX Gold rate in Pune — 1,21,038/10 gm.

Silver bullion rate in Pune— 1,48,050/kg.

MCX Silver rate in Pune — 1,47,789/kg.

Also Read | Gold price today rises to above ₹120,000 amid dollar weakness

Gold and Silver Prices in Delhi — November 9

24 karat gold rate in New Delhi— 1,21,040/10 gm.

22 karat gold rate in New Delhi— 1,10,953/10 gm.

MCX Gold rate in New Delhi — 1,21,038/10 gm.

Silver bullion rate in New Delhi— 1,47,800/kg.

MCX Silver 999 rate in New Delhi — 1,47,789/kg.

Gold and Silver Prices in Kolkata — November 9

24 karat gold rate in Kolkata— 1,21,090/10 gm.

Advertisement

22 karat gold rate in Kolkata— 1,10,999/10 gm.

MCX Gold rate in Kolkata — 1,21,038/10 gm.

Silver bullion rate in Kolkata— 1,47,850/kg.

MCX Silver 999 rate in Kolkata — 1,47,789/kg.

Also Read | When Stocks and Gold Both Rally: What It Means for U.S. Portfolios

Gold and Silver Prices in Ahmedabad — November 9

24 karat gold rate in Ahmedabad— 1,21,410/10 gm.

22 karat gold rate in Ahmedabad— 1,11,293/10 gm.

MCX Gold rate in Ahmedabad — 1,21,038/10 gm.

Silver bullion rate in Ahmedabad— 1,48,250/kg

MCX Silver 999 rate in Ahmedabad — 1,47,789/kg.

Gold and Silver Prices in Bengaluru — November 9

24 karat gold rate in Bengaluru— 1,21,350/10 gm.

Advertisement

22 karat gold rate in Bengaluru— 1,11,238/10 gm.

MCX today gold rate Bengaluru — 1,21,038/10 gm.

Silver bullion rate in Bengaluru— 1,48,170/kg.

MCX Silver 999 rate in Bengaluru — 1,47,789/kg.

Gold and Silver Prices in Hyderabad — November 9

24 karat gold rate in Hyderabad— 1,21,440/10 gm.

22 karat gold rate in Hyderabad— 1,11,320/10 gm.

MCX Gold rate in Hyderabad — 1,21,038/10 gm.

Silver bullion rate in Hyderabad— 1,48,290/kg

MCX Silver 999 rate in Hyderabad — 1,47,789/kg.

Gold and Silver Prices in Chennai — November 9

24 karat gold rate in Chennai— 1,21,610/10 gm.

Advertisement

22 karat gold rate in Chennai— 1,11,476/10 gm.

MCX Gold rate in Chennai — 1,21,038/10 gm.

Silver bullion rate in Chennai— 1,48,480/kg.

MCX Silver 999 rate in Chennai — 1,47,789/kg.

Disclaimer: This story is for educational purposes only. The views and recommendations made above are those of individual analysts or broking companies, and not of Mint. We advise investors to check with certified experts before making any investment.

 
 
Catch all the Business News , Market News , Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Business NewsMarketsCommoditiesGold prices on Sunday: Check 24 karat and 22 karat rates in Mumbai, Delhi, Bengaluru and other cities on November 9
Read Next Story
Ask me about Stocks