Gold prices on Sunday: Check 24 karat and 22 karat rates in Mumbai, Delhi, Bengaluru and other cities on November 9

MCX Gold December futures last closed 0.02% lower at ₹1,21,038 per 10 grams on Friday, November 7 at 11:58 pm, while the MCX Silver December contracts rose 0.04% to ₹1,47,789 per kg.

According to India Bullions data, the prices of 24-carat gold were ₹1,21,470/10 gm at 10:55 am on November 9, and 22-carat gold at ₹1,11,348/10 gms. Silver prices were at ₹1,48,320/kg (Silver 999 Fine).