Gold, silver rate today: Check live price of 24 kt, 22 kt, 18 kt gold and 10 gm, 100 gm, 1 kg silver on 22 March

Gold, silver rate today, 22 March: Gold and silver prices fell today as they headed for their worst weekly declines in over a month. This comes as traders become cautious about the precious metals, worried that a sharp rise in crude oil prices could lead to prolonged inflation and potentially higher interest rates amid a conflict in the Middle East that has entered its fourth week.

MCX gold price closed slightly lower at ₹1,44,825 on Friday, following which trading was halted for the weekend. Meanwhile, gold rate at the bullions remained at 1,45,520 on Sunday.

On the other hand, MCX silver price in Delhi closed nearly 2% lower at ₹2,27,470 per kg on Friday before trading was paused, down by ₹3,990. The silver bullions rate was standing at ₹2,27,960 on Sunday.

Here are the live rates of gold and silver in your city on Sunday, 22 March.

Gold rate today in Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru 1. Gold rate today in Delhi: ₹1,45,010 for 24 kt gm, ₹1,32,926 for 22 kt, ₹1,08,758 for 18 kt

2. Gold rate today in Jaipur: ₹1,45,240 for 24 kt gm, ₹1,33,137 for 22 kt, ₹1,08,930 for 18 kt

3. Gold rate today in Mumbai: ₹1,45,260 for 24 kt gm, ₹1,33,155 for 22 kt, ₹1,08,945 for 18 kt

4. Gold rate today in Kolkata: ₹1,45,060 for 24 kt gm, ₹1,32,972 for 22 kt, ₹1,08,795 for 18 kt

5. Gold rate today in Chennai: ₹1,45,680 for 24 kt gm, ₹1,33,540 for 22 kt, ₹1,09,260 for 18 kt

6. Gold rate today in Bengaluru: ₹1,45,370 for 24 kt gm, ₹1,33,256 for 22 kt, ₹1,09,028 for 18 kt

7. Gold rate today in Hyderabad: ₹1,45,490 for 24 kt gm, ₹1,33,366 for 22 kt, ₹1,09,118 for 18 kt

8. Gold rate today in Nashik: ₹1,45,260 for 24 kt gm, ₹1,33,155 for 22 kt, ₹1,08,945 for 18 kt

9. Gold rate today in Rajkot: ₹1,45,450 for 24 kt gm, ₹1,33,329 for 22 kt, ₹1,09,088 for 18 kt

10. Gold rate today in Pune: ₹1,45,260 for 24 kt gm, ₹1,33,155 for 22 kt, ₹1,08,945 for 18 kt.

Silver rate today in Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Chennai 1. Silver price in Delhi today: ₹2,272 for 10 gm, ₹22,715 for 100 gm, ₹2,27,150 for 1 kg

2. Silver rate today in Jaipur: ₹2,275 for 10 gm, ₹22,751 for 100 gm, ₹2,27,510 for 1 kg

3. Silver rate today in Mumbai: ₹2,275 for 10 gm, ₹22,754 for 100 gm, ₹2,27,540 for 1 kg

4. Silver rate today in Kolkata: ₹2,272 for 10 gm, ₹22,724 for 100 gm, ₹2,27,240 for 1 kg

5. Silver rate today in Chennai: ₹2,282 for 10 gm, ₹22,821 for 100 gm, ₹2,28,210 for 1 kg

6. Silver rate today in Bengaluru: ₹2,277 for 10 gm, ₹22,772 for 100 gm, ₹2,27,720 for 1 kg

7. Silver rate today in Hyderabad: ₹2,279 for 10 gm, ₹22,790 for 100 gm, ₹2,27,900 for 1 kg

8. Silver rate today in Nashik: ₹2,275 for 10 gm, ₹22,754 for 100 gm, ₹2,27,540 for 1 kg

9. Silver rate today in Rajkot: ₹2,279 for 10 gm, ₹22,785 for 100 gm, ₹2,27,850 for 1 kg

10. Silver rate today in Pune: ₹2,275 for 10 gm, ₹22,754 for 100 gm, ₹2,27,540 for 1 kg

(Data from bullions.co.in.)