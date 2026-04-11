Gold, silver rate today, 11 April: Check live price of 24 kt, 22 kt, 18 kt gold and 10 gm, 100 gm, 1 kg silver

Gold, silver rates today, 11 April: Gold rate and silver rate today, 11 April, remained steady on the MCX as trading closed for the weekend.

Following the easing of inflation fears and the start of US-Iran ceasefire talks in Islamabad, the precious yellow metal witnessed value buying throughout the week. The MCX gold rate closed at ₹1,52,690 per 10 gm, logging a weekly gain of around 2% against the previous Friday's close of ₹1,49,650 per 10 gm.

Meanwhile, MCX silver rate remained steady too at ₹2,43,300 per kg during Friday's close.

Gold rates as well as silver rates have been on a decline since Donald Trump announced a ceasefire to the US-Iran deal, making investors rush to the stock markets again.

Gold price today in Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru 1. Gold rate today in Delhi: ₹1,52,340 for 24 kt, ₹1,39,645 for 22 kt, ₹1,14,255 for 18 kt

2. Gold rate today in Jaipur: ₹1,52,580 for 24 kt, ₹1,39,865 for 22 kt, ₹1,14,435 for 18 kt

3. Gold rate today in Mumbai: ₹1,52,610 for 24 kt, ₹1,39,893 for 22 kt, ₹1,14,458 for 18 kt

4. Gold rate today in Kolkata: ₹1,52,380 for 24 kt, ₹1,39,682 for 22 kt, ₹1,14,285 for 18 kt

5. Gold rate today in Chennai: ₹1,53,000 for 24 kt, ₹1,40,250 for 22 kt, ₹1,14,750 for 18 kt

6. Gold rate today in Bengaluru: ₹1,52,680 for 24 kt, ₹1,39,957 for 22 kt, ₹1,14,510 for 18 kt

7. Gold rate today in Hyderabad: ₹1,52,800 for 24 kt, ₹1,40,067 for 22 kt, ₹1,14,600 for 18 kt

8. Gold rate today in Nashik: ₹1,52,610 for 24 kt, ₹1,39,893 for 22 kt, ₹1,14,458 for 18 kt

9. Gold rate today in Rajkot: ₹1,52,610 for 24 kt, ₹1,40,131 for 22 kt, ₹1,14,653 for 18 kt

10. Gold rate today in Pune: ₹1,52,600 for 24 kt, ₹1,39,893 for 22 kt, ₹1,14,458 for 18 kt.

Silver 999 rate today in Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Chennai 1. Silver rate in Delhi today: ₹2,434 for 10 gm, ₹24,335 for 100 gm, ₹2,43,350 for 1 kg

2. Silver rate today in Jaipur: ₹2,437 for 10 gm, ₹24,374 for 100 gm, ₹2,43,740 for 1 kg

3. Silver rate today in Mumbai: ₹2,438 for 10 gm, ₹24,377 for 100 gm, ₹2,43,770 for 1 kg

4. Silver rate today in Kolkata: ₹2,424 for 10 gm, ₹24,237 for 100 gm, ₹2,42,370 for 1 kg

5. Silver rate today in Chennai: ₹2,436 for 10 gm, ₹24,355 for 100 gm, ₹2,43,550 for 1 kg

6. Silver rate today in Bengaluru: ₹2,430 for 10 gm, ₹24,304 for 100 gm, ₹2,43,040 for 1 kg

7. Silver rate today in Hyderabad: ₹2,432 for 10 gm, ₹24,323 for 100 gm, ₹2,37,500for 1 kg

8. Silver rate today in Nashik: ₹2,438 for 10 gm, ₹24,377 for 100 gm, ₹2,43,770 for 1 kg

9. Silver rate today in Rajkot: ₹2,435 for 10 gm, ₹24,349 for 100 gm, ₹2,43,490 for 1 kg

10. Silver rate today in Pune: ₹2,438 for 10 gm, ₹24,377 for 100 gm, ₹2,43,770 for 1 kg.

(Data from bullions.co.in)

Key Takeaways Gold prices have shown a weekly increase of around 2% amid easing inflation fears.

Silver rates remain stable, reflecting a consistent market trend.

Geopolitical events, such as US-Iran ceasefire talks, are impacting investor behavior in precious metal markets.